Laichfischerei am Bodensee bringt schmales Ergebnis

Die Berufsfischer vom Bodensee sind enttäuscht über das Ergebnis der Laichfischerei. Laut dem Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg kamen knapp 180 Liter Laich zusammen.

Nur knapp 180 Liter Laich zur Aufzucht von Felchen: Die Berufsfischer vom Bodensee sind enttäuscht über das diesjährige Ergebnis ihrer Laichfischerei. Laut dem Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg wurden zwar innerhalb von zwei Nächten Felchen gefangen, denen man etwas mehr als die vereinbarte Menge von 150 Litern Fischlaich entnehmen konnte. Doch eben diese Menge hatte im Vorfeld für Diskussionen gesorgt.

Laichmenge bringt zu wenig Felchen

Das Problem aus Sicht der Fischer: Die angepeilte Menge führe zu viel zu wenigen Jungfelchen. Mehr passen allerdings nicht in die Brutanstalten. Denn die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) setzt auf größere Felchenlarven als früher. Sie sollen drei bis vier Zentimeter groß werden, bevor sie wieder in den See kommen. Denn dann seien sie als Beute zu groß für ihren Feind, den Stichling.

Bodenseefischer sehen Gefahr durch Stichling gebannt

Die Berufsfischer hingegen sagen, der Bestand des Stichlings gehe zurück. Deshalb könne man die Fischlarven wieder früher aussetzen und wieder mehr Laich sammeln. Früher seien bis zu 7.000 Liter Laich aufgezogen worden.

Bei der Laichfischerei werden laichbereite Felchen gefangen, um ihnen ihren Laich zu entnehmen und ihn in die Brutanstalten am Obersee zu bringen. Die gefangenen Felchen gehen in den Verkauf.

Der Felchen: Vom einstigen Brotfisch zur Mangelware Der Bestand der Felchen macht den Bodenseefischern seit Jahren zu schaffen. Wurden vor zwanzig Jahren noch mehr als 800 Tonnen gefangen, waren es der IBKF zufolge 2023 nur noch knapp zehn Tonnen, der historisch tiefste Wert seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahre 1910. Als Gründe für den Rückgang gelten ein "zu sauberes" Bodenseewasser mit für Felchen zu niedrigem Phosphorgehalt, Fressfeinde wie der Kormoran und der Stichling (er frisst Felcheneier und -larven und ist zudem Nahrungskonkurrent der Felchen) sowie die Quaggamuschel, die sich negativ auf das Nahrungsangebot für Felchen auswirkt. Zudem hemmt Forschern zufolge eine Zunahme der Wassertemperatur durch den Klimawandel die Fortpflanzung der Felchen. Als Maßnahmen, den Felchenbestand wieder aufzupäppeln, gelten die Felchenzucht (etwa durch die Laichfischerei) sowie ein 2024 eingeführtes dreijähriges Fangverbot für Blaufelchen am Obersee.