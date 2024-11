Glühwein, Lebkuchen, Budenzauber - wer schon Lust auf Weihnachten hat, kann sich am Wochenende auf einigen kleinen Weihnachtsmärkten am Bodensee und in Oberschwaben in Stimmung bringen lassen.

Sie heißen "Winterzauber" oder "Adventsmarkt" - kleine Weihnachtsmärkte, die an diesem Wochenende in einigen Gemeinden am Bodensee und in Oberschwaben schon die Vorweihnachtszeit einläuten. Sie öffnen nur für ein oder zwei Tage und bieten Selbstgemachtes, weihnachtliche Köstlichkeiten und Musik der örtlichen Vereine. Die großen Weihnachtsmärkte in der Region, zum Beispiel in Konstanz und Ravensburg, starten erst kommende Woche.

Wo kann man sich am Wochenende in vorweihnachtliche Stimmung bringen lassen? Hier ein paar Beispiele für kleine Weihnachtsmärkte in der Region:

Lichtmomente und Weihnachtsmarkt im Kreis Ravensburg

In Vogt können sich Besucherinnen und Besucher am Samstag von 11 bis 19 Uhr auf Glühwein und Waffeln freuen, dazu gibt es Livemusik: Musikkapellen unterhalten mit Weihnachtsmusik. Und für die Kleinen gibt es Punsch und ein Kinderprogramm.

Auf dem Dorf- und Weihnachtsmarkt Bodnegg kann man sich am Samstag von 11 bis 20 Uhr an rund 60 Ständen auf Weihnachten einstimmen. Es werden unter anderem Selbstgemachtes und landwirtschaftliche Produkte angeboten. Zu essen gibt es Deftiges und süße Kuchen. Punsch und Glühwein dürfen auch auf diesem Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Für die kleinen Marktbesucher ist ein Kinderprogramm in der Festhalle vorbereitet.

Im Haisterkircher Klosterhof bieten am Samstag über 30 Aussteller ihre weihnachtlichen Waren an. So gibt es auch hier Selbstgemachtes aus Stoff und Holz, Honig und andere Naturprodukte auf dem Lichtmomente-Markt.

Weihnachtszauber in den Kreisen Biberach und Sigmaringen

In Heiligkreuztal bei Altheim (Kreis Biberach) findet noch bis Samstag ein Adventsmarkt mit Schaubacken statt. Dabei kann man Tipps und Tricks für das Weihnachtsgebäck zuhause mitnehmen.

Auch in Illmensee (Kreis Sigmaringen) stimmt man sich am Samstag auf die Adventszeit ein. Beim Weihnachtszauber auf dem Kirchplatz werden von 15 von 22 Uhr etwa Hopfenprodukte angeboten - dabei sei nicht nur an Bier gedacht - sowie Selbstgebasteltes und Weihnachtsdeko.

Winterzauber im Bodenseekreis

In Sipplingen am Bodensee findet am Samstagnachmittag der Winterzauber statt. Es wird romantisch, versprechen die Veranstalter. Neben Adventskränzen und Weihnachtsdeko findet man dort vielleicht schon das ein oder andere Weihnachtsgeschenk. Kinder können sich an einem Malwettbewerb beteiligen. Für die richtige Stimmung sorgen der Gesangsverein Hohenfels und der Kirchenchor Sipplingen. Wer nach Ende des Marktes um 20 Uhr noch nicht genug hat, kann sich im Rathauskeller aufwärmen und bis 23 Uhr weiter feiern.

Christkindlesmarkt und Bodensee Weihnacht ab Ende November

Vor dem ersten Adventssonntag öffnen im Laufe der nächsten Woche dann auch nach und nach die großen Weihnachtsmärkte ihre Verkaufsbuden. Dazu gehören zum Beispiel der Weihnachtsmarkt am See in Konstanz (28.11.), der Christkindlesmarkt in Ravensburg (29.11.), die Lindauer Hafenweihnacht (28.11.) oder die Bodensee Weihnacht in Friedrichshafen (29.11.).