"Christmas Garden" bringt Insel Mainau zum Leuchten

Tausende Lichter und funkelnde Sterne verwandeln die Insel Mainau abends wieder in eine leuchtende Winterwelt. Dort ist der "Christmas Garden" eröffnet worden und lädt Besucher zu einem stimmungsvollen Rundgang ein.

Die Insel Mainau im Bodensee lädt wieder zum "Christmas Garden" ein. Ein illuminierter, drei Kilometer langer Rundweg führt nach Einbruch der Dunkelheit über die Insel. Bis Anfang Januar verwandelt sich die Mainau jeden Abend in ein Glitzermeer mit funkelnden Attraktionen und atmosphärischer Musik. Eine alte Linde wird zum Regenbogenbaum, es gibt magische Galaxien und Waldgeister zu entdecken.

SWR-Reporterin Theresia Blömer mit Eindrücken von der Mainau:

Die Macher von "Christmas Garden" versprechen weihnachtliche Lichtertänze, funkelnde Sterne und atemberaubende Soundtracks. Einer der Höhepunkte erwartet die Spaziergänger bereits zu Beginn ihrer Runde: Auf dem Regenbogenweg flanieren sie auf bunten Farben, die in einen um sich selbst kreisenden Regenbogen münden. Für Verblüffung sorgt der Geist der Weihnacht, wenn plötzlich einer der alten Bäume buchstäblich zum Leben erwacht und als gütiger Waldbewohner von Waldgeistern umgeben zum Publikum spricht.

Der Geist der Weihnacht auf der Mainau beim "Christmas Garden". SWR Esther Leuffen

Auf der Kosmischen Reise, einer weiteren Neuheit, gibt es einen bunten Weltraum mit Planeten und Leuchtkugeln zu entdecken. Ein neun Meter langer Schwarzlichttunnel aus fein gesponnenen Fäden führt durch eine eigene, mit Musik unterlegte Welt.

"Christmas Garden" auf der Mainau täglich bis 6. Januar

Auch Bettina Gräfin Bernadotte, Geschäftsführerin der Mainau, freut sich auf den "Christmas Garden". Sie genieße es, mit ihrem Mann und den drei Kindern in diesen manchmal hektischen Tagen vor Weihnachten abends auf der Insel spazieren zu gehen.

Es ist einfach ein sehr schönes Erlebnis, so einen Abendspaziergang mit der Familie, mit Freunden zu genießen - ganz entschleunigt.

SWR-Reporterin Esther Leuffen war bei der stürmischen Eröffnung von "Christmas Garden" am Dienstag dabei:

Der "Christmas Garden" auf der Insel Mainau ist noch bis zum 6. Januar zu sehen. Er ist immer abends von 17 bis 21:30 Uhr geöffnet. Nur an einigen Tagen ist der "Christmas Garden" geschlossen: 25. und 26. November, 2., 3., 24. und 31. Dezember 2024. Es gibt besondere Familientage mit ermäßigten Preisen und speziellen Überraschungen für Kinder.

Lichterzauber auf der Mainau beim Christmas Garden. SWR Esther Leuffen

"Fürstliches Winterleuchten" in Bad Waldsee

Auch in Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) kann man sich in diesen Tagen in weihnachtliche Stimmung bringen lassen. Abends, wenn es dunkel ist, gehen beim "Fürstlichen Winterleuchten" wieder zehntausende LED-Lichter an. Ob ein Zug aus bunten Lichtern, ein rot leuchtender Tunnel, ein hellgelb leuchtendes Herz oder doch gleich ein Zug - der Kreativität der Gestalter sind auch in diesem Jahr kaum Grenzen gesetzt. Zur Eröffnung kamen wieder zahlreiche Fans des Leuchtspektakels, das bereits zum vierten Mal rund um das Golf-Resort stattfindet.

SWR-Reporterin Sabine Steinfurth war dabei:

Über 200.000 Lichter verbaut

Auf insgesamt fünf Kilometern Weg locken zahlreiche kunstvolle Lichtkreationen, Illuminationen, sowie Essen und Trinken oder Spielmöglichkeiten. Neu in diesem Jahr: Es gibt die Möglichkeit, mit leuchtenden Bällen Golf zu spielen. Auch Bogenschießen gibt es und an besonderen Tagen Ballonglühen mit beleuchteten Heißluftballons. Montag bis Donnerstag sind die Lichter von 17:30 bis 20 Uhr an, Freitag bis Sonntag von 16:30 bis 21 Uhr.

Das "Fürstliche Winterleuchten" in Bad Waldsee findet noch bis zum 26. Januar statt.