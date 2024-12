per Mail teilen

Die Bodenseeregion ist dieses Mal Ziel der Expedition in die Heimat. Annette Krause erkundet den vorweihnachtlichen Zauber in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Bodenseeregion strahlt in der Vorweihnachtszeit einen besonderen Zauber aus. Es gibt eine Vielfalt von Adventstraditionen und Weihnachtsmärkten, die ihresgleichen suchen. SWR-Moderatorin Annette Krause erkundet den winterlichen Bodensee kurz vor Weihnachten. Die ganze Sendung wird am Freitag um 20:15 Uhr im SWR-TV ausgestrahlt und kann danach auch in der Mediathek angeschaut werden.

Weihnachtliches Langenargen und Insel Mainau: Eisbahn, Plätzchen und Lichterglanz

In Langenargen (Bodenseekreis) lernt Annette Krause verschiedene Sorten Weihnachtsgebäck aus der Region kennen. Sie bestaunt die große Kunststoff-Eisbahn, auf der man nicht nur seine Pirouetten drehen, sondern sich auch im Eisstockschießen ausprobieren kann. Bei Konstanz besuchte die Moderatorin den beliebten "Christmas Garden" auf der Insel Mainau, der voller funkelnder und leuchtender Überraschungen steckt.

Gruselige Gestalten in der Vorweihnachtszeit in Bregenz

Im österreichischen Bregenz lockt nicht nur ein bezaubernder Weihnachtsmarkt in der historischen Oberstadt. Annette Krause hat auch den spektakulären Krampuslauf besucht, zu dem traditionelle Krampus- und Perchtengruppen aus ganz Österreich anreisen. Krampusläufe rund um den 6. Dezember sind in der östlichen Alpenregion weit verbreitet.

Nicht nur zauberhaft, sondern auch gruselig geht es beim traditionellen Krampuslauf zu. Zum Bregenzer Krampuslauf reisen Krampus-Gruppen aus ganz Österreich an. SWR

Weihnachtliche Handwerkskunst und Fackelwanderung in St. Gallen

Auf der Schweizer Seeseite nimmt Annette Krause die Zuschauer in die älteste Kerzenmanufaktur des Landes mit und besucht einen zauberhaften Laden mit faszinierendem Weihnachtsschmuck - sogar eine gläserne St. Galler Bratwurst gibt es im Sortiment.

Bei der abendlichen Führung durch die Mülenenschlucht bekommt jede Besucherin und jeder Besucher eine eigene Fackel. Im Feuerschein geht es dann auf den Spuren alter Traditionen durch die Schlucht.