Pünktlich zum ersten Advent starten die großen Weihnachtsmärkte in Oberschwaben und am Bodensee. Das ist in diesem Jahr auf den Märkten geboten.

Am Wochenende öffnen die großen Weihnachtsmärkte der Region. Besucherinnen und Besucher können dort besondere Geschenke zu Weihnachten finden. Glühwein und Punsch dürfen natürlich auf keinem der Weihnachtsmärkte fehlen, doch darüber hinaus sind die Märkte auch bemüht, Besonderes zu bieten.

Der Konstanzer Weihnachtsmarkt ist direkt am Bodensee - mit Blick auf die Imperia SWR

Konstanzer Weihnachtsmarkt

Erstmals in diesem Jahr hat die Gastronomie auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt ganz auf Mehrweggeschirr umgestellt. Laut Ankündigung ist Konstanz damit der erste Weihnachtsmarkt Deutschlands, der vollständig auf Einweggeschirr verzichtet. Auch bei der Energieversorgung gibt es Neuerungen. Auf die üblichen Dieselgenerationen wird verzichtet und stattdessen auf Batterien gesetzt.

Den Ausblick auf den Bodensee können Besucherinnern und Besucher auch beim diesjährigen Weihnachtsmarkt in Konstanz wieder genießen. 170 Händler sowie Gastronomen reihen ihre weihnachtlich dekorierten Buden entlang des Bodenseeufers bis zur zentralen Marktstätte aneinander. Auch das Weihnachtsschiff im Hafen ist Tradition in Konstanz. Dort kann man etwas essen und sich aufwärmen. Über die ganze Adventszeit gestalten örtliche Musikvereine, Kindergärten und Schulen ein abwechslungsreiches Programm.

Öffnungszeiten: 29. November bis zum 23. Dezember, täglich von 11 bis 21:30 Uhr



Lindauer Hafenweihnacht

Ab Donnerstag bietet die Hafenweihnacht in Lindau seinen Gästen bis zum vierten Adventssonntag eine adventliche Atmosphäre rund um das Hafenareal direkt auf der Lindauer Insel. Der Markt präsentiert laut Veranstalter Kulinarisches sowie eine vielfältige Auswahl an Kunsthandwerk und Geschenkartikeln. Auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm etwa mit Benefizaktionen, einer Nussknackerausstellung und Wunschzettelaktion für Kinder ist angekündigt.

Öffnungzeiten: 28. November bis 22. Dezember

Donnerstag bis Sonntag, von 11 bis 21 Uhr

Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen

Ebenfalls direkt am See öffnet am Freitag die Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen. Angekündigt sind neben Essen und Getränken 70 Stände und Hütten mit ihren Produkten passend zur Weihnachtszeit: Holzwaren, Geschenkartikel, Schmuck und vieles mehr. Viele Vereine engagieren sich und bieten Bioprodukte und Selbstgemachtes an. Am 6. Dezember besucht der Nikolaus in Begleitung des Seehasen-Fanfarenzugs den Weihnachtsmarkt. Und im Medienhaus am See sind Kinder zu einem abwechslungsreichen Programm eingeladen.

Friedrichshafen bietet außerdem eine Besonderheit: eine Eisbahn für Eisstockschießen. Aus Umweltgründen sei die Bahn aus Kunststoff - so entfalle der Energieverbrauch für das Kühlen von Natureis, heißt es vom Veranstalter. Ebenfalls ein traditionell beliebter Anziehungspunkt ist die lebensgroße Krippe am Buchhornplatz.

Öffnungszeiten: 29. November bis 22. Dezember

Montag bis Donnerstag von 12 bis 20 Uhr, an den Wochenenden von 11 bis 20 Uhr. Die Gastronomie bewirtet täglich bis 22 Uhr

Ravensburger Christkindlesmarkt

Der Christkindlesmarkt in Ravensburg lockt Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt. Vom Marienplatz bis zur Bachstraße bieten 64 Stände Kunsthandwerk, schwäbische Spezialitäten und viele andere herzhafte Leckereien, heißt es in einer Ankündigung. Beim sogenannten Reischmann-Weihnachtsmarkt erwarten die Besucher noch einmal 30 Pagodenzelte.

Viele Vereine auf dem Markt engagieren sich sozial. Dafür dürfen sie ihren Stand mit dem von der Stadt verliehenen goldenen Stern "Sozial engagiert" kennzeichnen. Das Programm auf dem Ravensburger Christkindlesmarkt richtet seinen Fokus besonders auf Kinder und Familien. Die musikalischen Highlights sind unter anderem ein Harfenspiel sowie Live-Auftritte einer Swingband und einem Pop-Balladen-Duo.

Öffnungszeiten: 29. November bis zum 23. Dezember

täglich von 11 bis 20 Uhr, Donnerstag bis Samstag bis 21 Uhr

Der Christkindlesmarkt auf dem Ravensburger Marienplatz lädt bis kurz vor Weihnachten zum Flanieren ein. Pressestelle Stadtmarketing Ravensburg

Christkindles-Markt in Biberach 2024

Der Christkindles-Markt in Biberach öffnet ab Samstag für zwei Wochen seine Pforten. Dann können Besucherinnen und Besucher die weihnachtliche Atmosphäre in der historischen Altstadt genießen. Die Gesellschaft für Heimatpflege bietet wieder die Biberacher "Geschichten aus dem Weihnachtshimmel" als Büchlein an, das teilt die Stadt mit.

Für Kinder gibt es auf dem Biberacher Weihnachtsmarkt besonders viele Angebote. Sie können zum Beispiel an der Christkindles-Poststelle Briefe für das Christkind abgeben. Es wird versprochen, dass alle Briefe vom Christkind aus dem Weihnachtshimmel beantwortet werden. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus auf seiner Kutsche. Er bringt für die Kleinen die traditionelle Weihnachtsmaus und erzählt die neuesten Abenteuergeschichten der Maus. Die Biberacher Weihnachtsmaus ist ein Gebäck aus Hefeteig, Erwachsene können sie auch in den Bäckereien kaufen.

Öffnungszeiten: 30. November bis 15. Dezember

täglich 11 bis 20 Uhr, mittwochs und samstags bereits ab 10 Uhr