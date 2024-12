Diesen Samstag und kommenden Samstag fährt ein historischer Zug von Stuttgart zu Weihnachtsmärkten in Oberschwaben und am Bodensee - und versprüht ein Flair der 1950er-Jahre.

Mit der Deutschen Bahn fahren, so wie in den 1950er-Jahren. Das ist an zwei Samstagen möglich, wenn das "Stuttgarter Rössle", so der Name des alten Dieseltriebwagens, von der Landeshauptstadt bis nach Lindau an den Bodensee fährt.

Das "Stuttgarter Rössle": historischer Dieseltriebwagen

Dunkelrot lackiert, großzügige Polstersessel und ein Dieseltriebwagen, das historische "Stuttgarter Rössle" versprüht ein Flair der 1950er-Jahre. Wegen der runden Form seiner Lokomotive wird der Zug auch "Eierkopf" genannt. Im Inneren bieten restaurierte Polstersessel für 213 Passagiere Platz. Das "Stuttgarter Rössle" ist mit 1.000 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde auf den Schienen unterwegs. Früher wurde der Zug für den Schnellverkehr in Westdeutschland eingesetzt und in den 1980er-Jahren ausgemustert.

Deutschlandticket auch im Sonderzug gültig

Am Samstagvormittag fährt der historische Zug in Stuttgart los, das Ziel sind die Weihnachtsmärkte in Oberschwaben und am Bodensee, so der Verkehrsverbund bodo. Das "Stuttgarter Rössle" macht unter anderem Halt in Aulendorf, Ravensburg und Friedrichshafen. Fahrgäste können jeweils aus- und zusteigen. Am Abend fährt das "Stuttgarter Rössle" von Lindau zurück nach Stuttgart. Der restliche Bahnverkehr in der Region wird laut bodo durch die Sonderzugfahrt nicht beeinträchtigt sein. Für die Fahrt gelten alle regulären Nahverkehrsfahrscheine, auch das Deutschlandticket.

Im Dezember fährt der historische Zug laut Verkehrsverbund bodo am Samstag, dem 7. und 14. Dezember, von Stuttgart über Ulm und Biberach zu den Weihnachtsmärkten in Oberschwaben und am Bodensee. Angehalten wird in Aulendorf, Ravensburg, Friedrichshafen, Langenargen und Lindau.