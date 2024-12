Wer eine Frage rund um Politik und Wissen hat, der ist bei Mirko Drotschmann genau richtig. Der gebürtige Malscher erklärt in seinem Videokanal mehr als zwei Millionen Menschen in etwa 15 Minuten zum Beispiel, was sich für uns in Deutschland nach der Neuwahl von Donald Trump ändern wird oder wie China die Welt erobern will. Dafür hat er sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Im Landesschau-Studio erzählt er uns, wie er es schafft, uns allen die Welt von früher und heute zu erklären.