Am Sonntag ziehen Bewohnerinnen und Bewohner in das neue Pflegeheim "Haus Zoffingen" in Konstanz ein. Zuletzt war in dem ehemaligen Klostergebäude am Seerhein eine Mädchenschule untergebracht.

