Tag der offenen Tür in Singen: Warum junge Menschen in der Pflege arbeiten

Pflegekraft ist für viele kein Traumjob. Zum Tag der Pflege zeigen die Krankenhäuser in Singen und Konstanz bei einem Tag der offenen Tür, warum der Beruf trotzdem attraktiv sein kann.

Pflege bedeutet für viele Menschen schwierige Bedingungen, Schichtdienst und schlechte Bezahlung. Die Pflegeschule des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz mit ihren Standorten in Konstanz und Singen hat am Tag der Pflege am Freitag zeigen wollen, warum sich eine Arbeit in einem Pflegeberuf trotzdem lohnt.

Maximilian Boos und Paula Zwibel sind Pflegeschüler im dritten Ausbildungsjahr und mit viel Herzblut bei der Arbeit. Sie haben am Freitag Einblicke in ihren Alltag als Pflegerin und Pfleger gegeben.

Beim Tag der offenen Tür in Singen gab es Mitmachaktionen rund um Blutdruck-, Puls- und Sauerstoffmessung. Es wurde außerdem gezeigt, worauf es bei einer Reanimation ankommt. Pflegeschüler sowie Operationstechnische und Anästhesietechnische Assistenten (OTA/ATA) stellten ihre Arbeit vor. Die Pflegeschule hat 200 Ausbildungsplätze für die Ausbildungen als Pflegefachfrau, Pflegefachmann sowie OTA und ATA.

Pflegende Angehörige stehen im Bodenseekreis im Fokus

Im Bodenseekreis standen am Tag der Pflege neben Pflegekräften vor allem die pflegenden Angehörigen im Fokus. Der Bedarf an Pflege zu Hause sei groß, so die Caritas Bodensee-Oberschwaben. Denn oft fehle es an Pflegekräften.

Angehörige pflegen, weil Pflegekräfte fehlen

Knapp 60 Prozent der pflegebedürftigen Menschen im Bodenseekreis werden zu Hause von Angehörigen gepflegt. Der Mangel an Pflegepersonal, die hohen Kosten für stationäre Pflege sowie volle Einrichtungen sind laut Caritas Gründe, warum sich immer mehr Menschen für die Betreuung ihrer Angehörigen in den eigenen vier Wänden entscheiden.

Es fehle noch an Wertschätzung und Unterstützung für diese unbezahlte Arbeit, so die Caritas Bodensee-Oberschwaben und der Caritasverband Linzgau. Zusammen haben sie darum das neue Forum Pflegende Angehörige im Bodenseekreis gegründet, in dem sich Angehörige austauschen und unterstützen sollen. Auch die Stadt Friedrichshafen möchte den Fokus auf pflegende Angehörige legen: Sie erhalten als Anerkennung noch bis August einen Geschenkgutschein für Geschäfte und Restaurants.