Ein riesiges, leuchtendes Geschenk aus hunderten LED-Lichtern, bunt beleuchtete Bäume im Wald oder Märchenfiguren - in Bad Waldsee hat am Freitag das "Fürstliche Winterleuchten" begonnen.

Abends, wenn es dunkel ist, gehen in Bad Waldsee seit Freitag beim "Fürstlichen Winterleuchten" wieder zehntausende LED-Lichter an. Ob ein Zug aus bunten Lichtern, ein rot leuchtender Tunnel, ein hellgelb leuchtendes Herz oder doch gleich ein Zug - der Kreativität der Gestalter waren auch in diesem Jahr kaum Grenzen gesetzt. Und zur Eröffnung am Freitag kamen wieder zahlreiche Fans des Leuchtspektakels, das bereits zum vierten Mal rund um das Golf-Resort stattfindet.

SWR-Reporter Martin Hattenberger war mit dabei.

Über 200.000 Lichter verbaut

Auf insgesamt fünf Kilometern Weg locken zahlreiche kunstvolle Lichtkreationen, Illuminationen, sowie Essen und Trinken oder Spielmöglichkeiten. Neu in diesem Jahr: es gibt die Möglichkeit mit leuchtenden Bällen Golf zu spielen. Auch Bogenschießen ist möglich und an besonderen Tagen gibt es Ballonglühen mit beleuchteten Heißluftballons. Täglich von 16:30 Uhr bis 21:00 sind die Lichter an.

Das "Fürstliche Winterleuchten" findet noch bis zum 26. Januar statt.

"Christmas Garden" auf der Mainau

Das "Fürstliche Winterleuchten" ist nicht das einzige Lichter-Highlight in der Region. Am Dienstag beginnt auf der Insel Mainau der "Christmas Garden". Auch dort gibt es wieder einen Rundweg mit zahlreichen Lichtinstallationen. Die Macher versprechen weihnachtliche Lichtertänze, funkelnde Sterne und atemberaubende Soundtracks. Seit dem ersten Mal 2021 hat sich der "Christmas Garden" zu einem der Höhepunkte im Programm der Insel Mainau entwickelt.