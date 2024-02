per Mail teilen

Luftbilder von Achim Mende sind Faszination und Hightech zugleich. Der Überlinger Fotograf erstellt gerade 360-Grad-Luftbildpanoramen verschiedener Städte Baden-Württembergs von oben und bei Nacht.

Achim Mende aus Überlingen (Bodenseekreis) ist Naturfotograf und inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Seine einzigartigen Luftaufnahmen entstehen mit modernsten Drohnen. In seinem neuesten Projekt "360-Grad" hat er Städte und Gebäude Baden-Württembergs von oben und bei Nacht fotografiert.

Das sind Wunder der Technik. Das hätte man sich vor fünf Jahren noch nicht vorstellen können.

Einzelne Gebäude, Städte und Landschaften hat er mit seiner Hochtechnologie-Drohne abgelichtet. In seinem "360-Grad-Projekt" sind sie im Internet zu sehen. Sowohl technisch als auch bildlich zeigt der Überlinger Fotograf in einzigartig präziser Weise die Landschaft bei Nacht. Dass er seine Bilder bei beginnender Dunkelheit macht, hat einen besonderen Grund: Für Städteplaner und Infrastrukturplaner seien dann die Zusammenhänge einer Stadt oder Landschaft besonders gut erkennbar, so Mende.

Deshalb kommen Städteplaner, Wirtschaftsförderer, Standortmarketing-Leute auf mich zu, weil man hier die Vernetzung, die Kommunikation sieht. Verkehrsverbünde sehen beispielsweise die Strukturen. Man kann eine Raumschaft abbilden, die man am Tag so nicht sehen würde.

Schon als Kind habe er auf der Garage seiner Eltern Teleskope aufgebaut. Als Jugendlicher wollte Achim Mende dann "wie ein Vogel die Welt von oben betrachten". Seine Bilder entstünden immer schon in seiner Vorstellung, bevor er sich an die Umsetzung mache.