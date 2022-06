20 Jahre Flugzeugabsturz von Überlingen

Vor 20 Jahren hat sich einer der schwersten Flugzeugunfälle in Deutschland ereignet: Am 1. Juli 2002 starben bei Überlingen (Bodenseekreis) 71 Menschen, als zwei Maschinen in der Luft zusammenstießen.

Es ist eine laue Sommernacht, als plötzlich bei Owingen-Brachenreute nahe Überlingen brennende Wrackteile aus der Luft herabfallen. Eine russische Passagiermaschine mit 69 Menschen an Bord, unter ihnen 49 Schulkinder aus der Teilrepublik Baschkirien, war mit einer US-amerikanischen Frachtmaschine mit zwei Piloten zusammengeprallt. Alle 71 Menschen sterben sofort. 20 Jahre danach werden etwa 40 Angehörige der Absturzopfer aus Baschkirien an der Gedenkfeier am 1. und 2. Juli in Überlingen-Brachenreute teilnehmen. Wie der Freundeskreis "Brücke nach Ufa" Mitte Juni mitteilte, erteilten die deutschen Behörden die notwendigen Visa. An die Perlen einer überdimensionalen zerrissen Kette erinnert das Kunstwerk von Andrea Zaumseil an der Absturzstelle. dpa Bildfunk picture alliance/Felix Kästle Vertreter der russischen Regierung sind nicht willkommen Die Hinterbliebenen heiße man zum Gedenken am Bodensee mit Schweigeminute und Kranzniederlegung willkommen, teilte die Stadt Überlingen als Veranstalter mit. Der Wunsch nach einem Gedenken sei "angesichts der dramatischen Ereignisse damals wichtig und nachvollziehbar". Russische Staatsvertreter seien aber nicht eingeladen.

