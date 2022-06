Für THW und Polizei vor Ort: So denkt Oliver Weißflog an die Katastrophe zurück

per Mail teilen

Der Einsatz nach dem Flugzeugabsturz nahe Überlingen (Bodenseekreis) vor 20 Jahren ist für viele Rettungskräfte sehr belastend gewesen. Oliver Weißflog erzählt, wie er den Einsatz erlebt hat.

Größtenteils junge Opfer, Leichen- und Wrackteile, die über Obstfelder verteilt sind: Die Flugzeugkatastrophe in Überlingen sei der dramatischste Einsatz gewesen, den das Technische Hilfswerk Überlingen je hatte, heißt es vom THW. Oliver Weißflog war für das THW und die Polizei vor Ort.

"Wir sind durch die Felder gelaufen und haben Tote gefunden. Uns war relativ schnell klar, dass es vermutlich keine Überlebenden gibt."

Nach dem Einsatz seien einige Helfer so belastet gewesen, dass sie ihre Tätigkeit im THW quittierten, sagt Oliver Weißflog. Er ist dabei geblieben und ist heute Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ravensburg. Er hat SWR-Reporter Alfred Knödler erzählt, wie er den Einsatz in Überlingen damals erlebt und was er daraus gelernt hat: