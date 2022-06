Bernhard Kitt erinnert sich an den Flugzeugabsturz

per Mail teilen

Bei der Flugzeugkatastrophe nahe Überlingen (Bodenseekreis) vor 20 Jahren starben 71 Menschen. In die Apfelplantage von Obstbauer Bernhard Kitt stürzten große Wrackteile.

Am 1. Juli 2002 kollidierten über Überlingen eine russische Passagiermaschine und eine US-amerikanische Frachtmaschine. An Bord des Passagierflugzeugs waren 69 Menschen, unter ihnen 49 Schulkinder aus der Teilrepublik Baschkirien. In der Frachtmaschine saßen zwei Piloten. Alle 71 Menschen starben sofort.

Wie durch ein Wunder wurde am Boden niemand verletzt. Und doch sind bis heute viele Menschen direkt betroffen. Zum Beispiel Obstbauer Bernhard Kitt. In seine Apfelplantage im Teilort Brachenreute stürzte der vordere Teil der Passagiermaschine. Kitt war als Feuerwehrmann an diesem Abend auch selbst im Einsatz. Die Bilder und Gerüche werde er nie wieder vergessen, sagt er heute.

"Wenn ich in die Plantage komme, sind die Bilder von damals immer da."

SWR-Reporterin Tina Löschner hat Bernhard Kitt in seiner Apfelplantage getroffen und mit ihm über die Flugzeugkatastrophe gesprochen:

Heute ist die Plantage auch ein Ort der Erinnerung. Kleine Figuren liegen am Rand der Plantage und eine Holztafel erinnert an einen der Verstorbenen. Außerdem ritzte der Vater eines verstorbenen Kindes dessen Namen in einen Hagelnetzpfosten.