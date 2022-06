Überlingen bereitet sich auf Gedenkfeier vor

Zum 20. Mal jährt sich in diesem Sommer die Flugzeugkatastrophe von Überlingen (Bodenseekreis). Am Freitagabend findet eine Gedenkfeier an der Absturzstelle statt. Doch nur wenige Hinterbliebene können dabei sein.

71 Menschen starben am 1. Juli 2002, als am Himmel über Überlingen eine Frachtmaschine des Paketdienstleisters DHL und eine russische Passagiermaschine zusammenstießen. Unter den Toten waren 49 Schulkinder aus der russischen Teilrepublik Baschkirien. Schwierige Anreise für Hinterbliebene nach Überlingen In Erinnerung an die Opfer findet eine Gedenkfeier an der Absturzstelle statt. Doch wegen Reisebeschränkungen aufgrund des Krieges in der Ukraine können nur wenige Hinterbliebene aus Russland anreisen, um daran teilzunehmen. Das bedauern viele Überlinger. SWR-Reporter Thomas Wagner hat mit ihnen über diese schwierige Situation gesprochen und sich am Vorabend der Gedenkfeier an der Gedenkstätte umgesehen: