"Die Fassungslosigkeit nach dem Flugzeugabsturz war immens"

Der damalige Oberbürgermeister von Überlingen (Bodenseekreis) erinnert sich an die Flugzeugkatastrophe vor 20 Jahren. Die Stadt selbst entging nur knapp einer Katastrophe und war dennoch tief betroffen.

71 Passagiere kamen bei dem Flugzeugabsturz bei Überlingen am 1. Juli 2002 ums Leben. Wie durch ein Wunder wurde am Boden niemand verletzt. Das Unglück habe die Stadt dennoch nachhaltig geprägt, sagt der damalige Oberbürgermeister Volkmar Weber. Wie er die Tage nach dem Unglück und das Mitgefühl der Überlinger erlebt hat, hat Volkmar Weber SWR-Reporterin Tina Löschner erzählt:

Noch heute denken viele an den Flugzeugabsturz, wenn sie den Suso-Brunnen in der Innenstadt sehen. An dem Brunnen wurden damals Blumen und Teddys abgelegt und Teelichter angezündet. Einheimische und Touristen schafften so einen Ort der Erinnerung an die Opfer des Unglücks. "Der Brunnen war eine Möglichkeit, Mitgefühl zu zeigen", sagt Volkmar Weber.