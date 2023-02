Am Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine rufen Organisationen zu Demonstrationen und Mahnwachen in Baden-Württemberg auf. Mehrere tausend Menschen werden erwartet.

Rund um den Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine sind in Baden-Württemberg zahlreiche Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen angekündigt. Tausende Menschen wollen am Freitag ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden.

1.500 Menschen werden in Karlsruhe erwartet

Bei der voraussichtlich größten Aktion in Karlsruhe erwartet die Stadt rund 1.500 Menschen, teilte eine Sprecherin im Vorfeld mit. Neben einer Mahnwache soll es auch Musik und Redebeiträge geben. Auch Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) wird erwartet.

Ein Jahr Krieg in der Ukraine: Gedenkveranstaltungen in vielen Städten

In Freiburg ruft die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft zu einer Kundgebung am Nachmittag auf dem Rathausplatz auf. Russland führe einen völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine, so die Gesellschaft. Seit einem Jahr gebe es keinen Ort in der Ukraine mehr, an dem Bürger in Sicherheit und Frieden leben könnten. Nach der Kundgebung folgt ein Gedenkmarsch durch die Freiburger Innenstadt.

Auch in Stuttgart, Tübingen, Wangen im Allgäu, Ulm, Karlsruhe, Mannheim, Lörrach, Friedrichshafen und Konstanz finden Kundgebungen und Mahnwachen statt. Allein in Stuttgart sind mehr als fünf Aktionen am Freitag angekündigt. Die größte soll ein Demonstrationszug zum Schlossplatz am frühen Abend sein.

Krieg gegen die Ukraine - Ein Dossier Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind zahlreiche Menschen auf der Flucht. Auch nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kommen die Geflüchteten.

Gottesdienste und läutende Kirchenglocken

In vielen Städten laden auch die Kirchen zu Gottesdiensten anlässlich des Jahrestages ein. In einigen Landesteilen Baden-Württembergs werden außerdem die Kirchenglocken läuten - vor allem in evangelischen Kirchengemeinden in Baden.