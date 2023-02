Wie aus Fremden in Amtzell Freunde wurden

per Mail teilen

Wenige Tage nach Kriegsbeginn sind Irena, ihre Tochter Oxana und die kleine Sophia nach Deutschland gekommen. Knapp ein Jahr wohnen sie nun in Amtzell bei Franz Keckeisen und führen mit ihm ein Familienleben.

Seit fast einem Jahr leben Irena, ihre Tochter Oxana und deren Tochter Sophia in Amtzell (Kreis Ravensburg). Dort haben die Kriegsflüchtlinge bei Franz Keckeisen nicht nur ein Zuhause, sondern auch einen Freund gefunden.

SWR-Reporter Wolfgang Wanner hat sie besucht.

Ein Mehrgenerationenhaus in Amtzell

In der Wohnstube von Franz Keckeisen liegen Bücher und ein Mühlespiel auf einem Tisch. In der Ecke hat sich die kleine Sophia mit Sofa, Decken und Kissen eine kleine Wohnzimmerhöhle gebaut. Seit knapp einem Jahr leben nun drei Generationen hier zusammen. Für den 75 Jahre alten Franz Keckeisen hat sich mit der Aufnahme der drei Ukrainerinnen das Leben komplett verändert. Er war seit dem Tod seiner Lebensgefährtin vor knapp vier Jahren alleine im Haus. Aber mit Irena, Oxana und Sophia sei wieder Leben in sein Haus gekommen, freut er sich.

"Ich möchte es nicht missen. Es ist ein anderes Leben einfach."

Amtzeller hilft, wo er kann

Die drei Ukrainerinnen sind Franz Keckeisen sehr dankbar. Er ist für sie da, fährt sie in die Stadt und zu Ämtern. Gemeinsam geht es auf Ausflüge, etwa in die Berge, und auch Weihnachten wurde gemeinsam gefeiert. Im Gegenzug genießt Franz Keckeisen die ukrainische Küche.

"Franz ist ein Engel. Ich weiß nicht, wie wir ohne Franz leben würden."

Tägliche Anrufe in die Ukraine

Doch bei aller Freude über das harmonische Zusammenleben - der Krieg und die Flucht sind nicht vergessen. Der Mann und Vater von Oxana und Sophia lebt und arbeitet weiter als Arzt in der Ukraine. Die Familie telefoniert jeden Tag mit ihm. Die Nachrichten über den Kriegsverlauf verfolgt Oxana übers Internet.

So ist es vor allem für Irena, Oxana und Sophia ein Leben zwischen den leidvollen Erfahrungen wegen des Krieges und der neuen Freundschaft mit Franz Keckeisen in Amtzell.