Kundgebungen und Mahnwachen in der Region Bodensee-Oberschwaben

Am Freitag jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum ersten Mal. Anlässlich des Jahrestages sind mehrere Aktionen geplant. In Friedrichshafen etwa findet eine Kundgebung statt.

Vor einem Jahr hat Russland den Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen. Seitdem sind tausende Geflüchtete aus der Ukraine in die Region Bodensee-Oberschwaben gekommen, um Schutz vor Krieg und Leid zu suchen. Zum ersten Jahrestag am Freitag sind zahlreiche Mahnwachen und Kundgebungen in der Region Bodensee-Oberschwaben geplant - einige sind von Ukrainerinnen und Ukrainern selbst organisiert.

Kundgebung in Friedrichshafen

Zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine haben Parteien, Gewerkschaften sowie Ukrainerinnen und Ukrainer aus Friedrichshafen zu einer Kundgebung aufgerufen. Ab 15 Uhr können Menschen auf dem Adenauerplatz Blumen niederlegen, Kerzen anzünden oder ihre Gedanken zum Kriegsbeginn vor einem Jahr auf Plakate schreiben. Die eigentliche Kundgebung beginnt dann um 17.30 Uhr. Mehrere Lieder eines ukrainischen Chors sind geplant, darunter auch die Ukrainische Nationalhymne. Außerdem soll es eine Schweigeminute für die Opfer des Krieges geben.

SWR-Reporter Martin Hattenberger berichtet über die geplante Kundgebung.

Eine Ukrainerin aus dem Organisationsteam sagte dem SWR, sie wollten zum Ausdruck bringen, wie dankbar sie den Menschen in Friedrichshafen für ihre Hilfe seien. Gemeinsam wolle man Geldspenden sammeln, um Medikamente und Generatoren für die Ukraine zu kaufen, so Leon Hahn von der SPD im Bodenseekreis. Es gehe an diesem Tag um ein Zeichen der Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern.

Friedensdemonstration in Wangen

In Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) haben das Internationale Frauenbündnis, Geflüchtete aus der Ukraine sowie Mitglieder des Schweigekreises eine Friedensdemonstration organisiert. Sie trägt den Titel "Solidarität mit Geflüchteten und Kriegsopfern aus der Ukraine und der ganzen Welt". Die Demonstration beginnt um 16 Uhr vor dem Rathaus und soll etwa zwei Stunden dauern. Erwartet werden rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Oberbürgermeister von Wangen, Michael Lang (parteilos), wird eine Rede halten, ebenso die Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Wangen, Petra Krebs (Grüne). Zudem wird ein ukrainischer Chor singen.

"Anlässlich des enormen Leids des fortdauernden Krieges in der Ukraine, der vielen andauernden Kriege weltweit und deren Auswirkungen, rufen wir zur Solidarität mit den Kriegsopfern und Geflüchteten auf."

Mahnwache in Konstanz

In Konstanz werden um 18 Uhr die Glocken des Münsters läuten, anschließend sind bei einer Mahnwache auf dem Münsterplatz eine Schweigeminute und mehrere Reden von Ukrainerinnen und Ukrainern geplant. Auch Andreas Osner, Bürgermeister für Soziales, Bildung und Kultur der Stadt Konstanz (SPD), soll eine Rede halten. Angemeldet ist die Veranstaltung laut der Organisatoren für 100 Menschen, sie rechnen aber mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Solidaritätsveranstaltung in Singen

In Singen (Kreis Konstanz) wird es am Samstag um 11 Uhr eine Solidaritätskundgebung in der Fußgängerzone geben. Sie soll ein Appell für Frieden und Freiheit in Europa sein, so die Stadtverwaltung. Redebeiträge sind unter anderem von Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler (CDU) und von Carmen Scheide, der Beauftragten für Singens Partnerstadt in der Ukraine, Kobeljaky, geplant. Scheide wird über die aktuelle Lage vor Ort berichten, heißt es in einer Mitteilung. Außerdem soll ein Sprecher des neu in Singen gegründeten ukrainischen Vereins zu Wort kommen.

Nach der Veranstaltung mit Schweigeminute lädt der ukrainische Verein auf den Heinrich-Weber-Platz ein. Dort gibt es ukrainische Speisen und Souvenirs. Zudem besteht die Möglichkeit zum gegenseitigen Austausch und Kennenlernen.