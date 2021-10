Das war der Montag in Baden-Württemberg

Bund will offenbar Privatfeiern auf 25 Personen begrenzen

21:46 Uhr

Die Bundesregierung will einem Medienbericht zufolge beim Bund-Länder-Gipfel strengere Regeln für Feiern im privaten Raum durchsetzen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine Telefonschalte zwischen dem Bundeskanzleramt und den Chefs der Staatskanzleien. Demnach sollen private Feiern nur noch mit maximal 25 Personen stattfinden, im öffentlichen Raum soll die Anzahl auf maximal 50 Personen reduziert werden. Dort solle zudem ein Alkoholverbot durchgesetzt werden. Diese Regeln sollen dem Bericht zufolge überall dort gelten, wo die Zahl der in den vergangenen sieben Tagen gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner größer als 50 ist.

Mehr als 4.000 Neuinfektionen in Frankreich

21:37 Uhr

Die Behörden in Frankreich haben 4.070 Coronavirus-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Die Zahl der Toten stieg um 81 auf insgesamt 31.808. Inzwischen liegt die Zahl der gemeldeten Infektionen bei 542.639. Zuletzt waren am Sonntag 11.123 neue Fälle gemeldet worden. Die Zahlen vom Montag sind üblicherweise niedriger, da am Sonntag weniger getestet wird.

Semester an der Universität Mannheim startet

20:21 Uhr

Für viele Erstsemester sind die ersten Wochen an der Universität spannend und total neu. In diesem Jahr steht der Beginn der Vorlesungen in Mannheim unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Doch die Studenten machen das Beste daraus.

19:41 Uhr

Einige Bundesländer haben zu wenig Personal zur Kontaktnachverfolgung bei Coronavirus-Infektionen im Einsatz - anders als im April verabredet. Bund und Länder hatten sich damals verständigt, mindestens fünf Personen pro 20.000 Einwohner einzusetzen. Auf Anfrage von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" (Dienstagsausgabe) erklärten jedoch mehrere Länder, dass aktuell weniger Teams im Einsatz seien. Baden-Württemberg müsste dem Bericht zufolge gemessen an der Bevölkerungszahl 553 Teams haben. Tatsächlich gibt es nach Auskunft des Gesundheitsministeriums nur 292. Bis Ende dieser Woche sollen es 314 Teams sein.

Grippe, Coronavirus oder Schnupfen?

19:09 Uhr

Der Sommer ist vorbei und damit sinken auch die Temperaturen - für Viren ideal. Gerade in der Corona-Pandemie können viele ihre Symptome nicht genau deuten: Grippe, Corona oder doch nur ein Schnupfen? Viele Mediziner empfehlen deshalb eine Impfung gegen die Grippe.

Corona-Hilfen: Bund genehmigt rund 80 Prozent der Anträge

18:21 Uhr

Die Bundesregierung hat bislang 8.766 Anträge von kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Baden-Württemberg für sogenannte Corona-Überbrückungshilfen bewilligt. Insgesamt hat die Regierung mehr als 121,8 Millionen Euro genehmigt. Damit wurden mehr als 81 Prozent der 10.750 Anträge aus dem Land bewilligt. Die Zahlen stammen aus einer Kabinettsvorlage von Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) für die Sitzung des Ministerrats am Dienstag. Zuvor hatten die "Heilbronner Stimme" und der "Mannheimer Morgen" (Dienstag) darüber berichtet.

17:51 Uhr

Laut Landesgesundheitsamt wurden den Behörden in Baden-Württemberg am Montag weitere 307 bestätigte Coronavirus-Fälle gemeldet (Stand: 16 Uhr). Damit haben sich im Land seit Beginn der Pandemie insgesamt mindestens 49.199 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Als genesen gelten 43.053 Personen, 154 mehr als am Vortag. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus kein weiterer Infizierter gestorben. Die Zahl bleibt in Baden-Württemberg somit bei 1.880 Verstorbenen seit Beginn der Pandemie. Der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert wurde mit 0,86 angegeben. Der Wert zeigt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

17:12 Uhr

Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie halten an, sie werden vielerorts sogar verschärft. So werden auch immer mehr Regionen zum Risikogebiet beziehungsweise Hotspot ausgewiesen - auch an der Grenze zu Baden-Württemberg. Aber kann es Baden-Württemberg selbst auch treffen? Und was würde passieren, wenn ein Teil des Landes zum Risikogebiet erklärt wird?

16:40 Uhr

Zum 1. Oktober werden die Sonder-Teststationen für Reiserückkehrende an den Autobahnen A5 bei Neuenburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und an der A8 bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) sowie am Stuttgarter Hauptbahnhof und am Flughafen Friedrichshafen (Bodenseekreis) eingestellt. Das hat das Sozialministerium in Stuttgart bekanntgegeben. Die Testmöglichkeiten an den Flughäfen Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden sollen dagegen zunächst bis mindestens Ende Oktober bestehen bleiben. Insgesamt wurden laut Ministerium an allen sechs Sonder-Teststationen für Reiserückkehrende bisher etwa 190.000 Personen getestet. Bei rund 1.500 fiel das Testergebnis positiv aus. Den Betrieb der Stationen bezeichnete Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) als "wichtig und erfolgreich", weil die Infektionszahlen in Folge der Sommerreisewelle so hätten eingedämmt werden können. Die Testmöglichkeiten im Land würden ingesamt aber weiter ausgebaut. So biete die Kassenärztliche Vereinigung ein flächendeckendes Netz von Corona-Anlaufstellen. Tests können demnach in den aktuell 44 Corona-Testzentren sowie in über 900 Corona-Schwerpunktpraxen vorgenommen werden.

Pfand-Leihanstalt in Straßburg seit Corona stark nachgefragt

14:01 Uhr

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Pfand-Leihanstalt in Straßburg (Frankreich) sehr gefragt. Wer aus Sicht der Banken nicht ausreichend kreditwürdig ist, kann sich so unkompliziert Bargeld beschaffen.

Eistreff Waldbronn öffnet unter Corona-Bedingungen

13:52 Uhr

Der Eistreff Waldbronn (Kreis Karlsruhe) wird am Freitag in einer Woche unter Corona-Bedingungen in die Eislauf-Saison starten. Die kommunale Eishalle sollte eigentlich geschlossen werden, wurde aber von einer privaten Betreibergesellschaft übernommen. Das größte Problem in der neuen Saison sind die begrenzten Besucherzahlen: 450 Gäste dürfen gleichzeitig in die Halle, früher war es an Spitzentagen auch mal das fünffache. Deshalb wird es nun feste Zeitfenster zum Eislaufen geben.

Polizei beendet Corona-Party in Hockenheim

12:48 Uhr

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) eine coronabedingt unerlaubte Party beendet. Die rund 30 jugendlichen Teilnehmer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren standen bei lauter Musik ohne Abstand und Masken unter einer Autobahnbrücke zusammen und "sprachen ausgiebig dem Alkohol zu", teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der Hinweis der Polizei, dass das Treffen von mehr als 20 Menschen aufgrund der geltenden Corona-Verordnung nicht zulässig ist, sei bei den meisten Teilnehmern auf Unverständnis gestoßen.

12:04 Uhr

Das Corona-Testzentrum in Herrenberg (Kreis Böblingen) hat seine Öffnungszeiten wieder ausgeweitet. Grund ist das gestiegene Infektionsgeschehen bei Schulen und andere Einrichtungen und damit verbunden die Kontaktnachverfolgung. Das teilte das zuständige Landratsamt Böblingen mit. Die Terminvergabe erfolgt ausschließlich über die Hotline des Gesundheitsamts des Kreises.

Tourismusbeauftragter: Gesundheit steht im Vordergrund

11:11 Uhr

Die EU-Tourismusminister beraten heute über Möglichkeiten, die Reisebranche in der Corona-Krise zu stärken. Vor dem virtuellen Treffen betonte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung und Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß (CDU, Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen), die Gesundheit stehe dabei im Vordergrund. "Unser Ziel ist es aber, Reisebeschränkungen auf das notwendige Maß zu begrenzen und den Menschen in Europa wieder eine möglichst große Reisefreiheit zu ermöglichen, ohne dabei den Gesundheitsschutz zu vernachlässigen", so Bareiß weiter.

Eingangsstatement von Thomas Bareiß live ab ca. 14:50 Uhr

Verbraucherzentrale verklagt Lufthansa

10:48 Uhr

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg verklagt die Lufthansa wegen nicht erstatteter Flugtickets. Die Klage sei bei dem Landgericht Köln eingereicht worden, teilte die Verbraucherzentrale mit. Zunächst hatte sie die Lufthansa per Abmahnung aufgefordert, Verbraucher über die ihnen zustehenden Rechte zu informieren, das Recht auf Rückerstattung nicht zu verschweigen und den Flugpreis innerhalb der gesetzlichen Frist zurückzuzahlen. Darauf habe die Fluggesellschaft jedoch nicht reagiert.

Umfrage: Wirtschaft erholt sich zunehmend

9:59 Uhr

Die wirtschaftliche Erholung in Deutschland spiegelt sich einer Unternehmensumfrage des Ifo-Instituts zufolge mehr und mehr in der Beschäftigung wider. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg von 95,4 Punkten im September auf 96,3 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Montag mitteilte. Immer mehr Unternehmen planen demnach Neueinstellungen. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, hatte bereits am Wochenende prognostiziert, dass die Arbeitslosigkeit im September zum ersten Mal seit Beginn der Krise deutschlandweit leicht sinken könne.

Fonds für freie Journalisten aufgelegt

9:28 Uhr

Die Pressestiftung Baden-Württemberg verspricht Hilfe für freie Journalisten, die aufgrund der Corona-Pandemie in Not geraten sind. Dafür hat sie einen Hilfsfonds aufgelegt. Mit den Geldern sollen Betroffene unterstützt werden, denen in kürzester Zeit Aufträge und Einkünfte weggebrochen seien, hieß es am Vormittag in Stuttgart. Die finanzielle Überbrückungshilfe soll vorrangig Antragstellern aus Baden-Württemberg zugutekommen. Freie Journalisten können zunächst für drei Monate bis zu 600 Euro monatlich erhalten, da die staatliche Nothilfe nicht genügend Betroffene erreiche.

6:55 Uhr

Im Kreis Biberach sind die bestätigten Corona-Fälle über das Wochenende sprunghaft angestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, hat es seit Freitag insgesamt 36 Neuinfektionen gegeben. Der Anstieg sei zur Hälfte auf drei private Partys zurückzuführen. Die andere Hälfte der Fälle sei diffus verteilt, hieß es. Bei 600 Kontaktpersonen sei eine häusliche Quarantäne angeordnet worden.

6:44 Uhr

Einmalhandschuhe für Pflege- und Rettungskräfte haben sich in der Corona-Krise massiv verteuert und sind mitunter nur noch schwer zu beschaffen. Wohlfahrtsverbände und Rettungsorganisationen meldeten, dass es zuletzt deutlich schwerer geworden sei, qualitativ hochwertiges Schutzmaterial zu passenden Preisen zu beschaffen. Das betreffe neben Handschuhen auch Kittel, Schutzanzüge und Brillen, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mitteilte. Der DRK-Landesverband in Baden-Württemberg rief seine Kreisverbände kürzlich auf, Bestände zu prüfen. Grund war, dass ein Händler dem DRK von einem sich abzeichnenden Lieferengpass berichtete, wie ein DRK-Sprecher in Stuttgart sagte.

Bayerns Ministerpräsident für Warnampel

6:22 Uhr

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert eine bundesweite Corona-Warnampel. Das sagte er der "Süddeutschen Zeitung". Notwendig sei ein verbindliches Regelwerk für den Winter. Er will einheitliche Vorgaben, welche Maßnahmen ergriffen werden, wenn die Zahl der Infektionen die Grenzwerte überschreitet. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) setzt sich für ein bundesweites Alarmsystem ein.

Montag, 28. September 2020