Die Zahl der Infizierten am neuartigen Coronavirus steigt weiter. Die aktuellen Entwicklungen aus Ulm und Ostwürttemberg gibt es in unserem Live-Blog.

5.4., 16:30 Uhr: Ausgangssperre für LEA-Bewohner

Wegen mehrerer Infektionen mit dem Coronavirus haben die Behörden eine Kontakt- und Ausgangssperre für die Landeserstaufnahmeeinrichtung in Ellwangen erlassen. Sieben Bewohner seien an Covid-19 erkrankt, teilten das Landratsamts Ostalbkreis, die Stadt Ellwangen und das Regierungspräsidium Stuttgart am Sonntag mit. Innerhalb der nächsten zwei Tage sollen alle rund 200 Beschäftigten sowie alle 587 in der Einrichtung lebenden Flüchtlinge mittels eines Abstrichs getestet werden, um eine Masseninfektion auszuschließen.

5.4., 15:00 Uhr: Ausgangsbeschränkungen werden trotz Frühlingswetter respektiert

Obwohl Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen nach draußen locken, halten sich viele Menschen an die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus. Das teilten die Polizeipräsidien in Ulm und Aalen am Sonntag mit. Nach wie vor sei gebe es nur wenige Verstöße gegen die neu geltenden Vorschriften, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm.

5.4., 13:30 Uhr, Alb-Donau-Kreis verteilt Schutzausrüstungen für medizinisches Personal

Der Alb-Donau-Kreis hat damit begonnen, persönliche Schutzausrüstungen für medizinisches und Pflegepersonal zu verteilen. Genaue Zahlen gab das Landratsamt nicht bekannt, es war lediglich von einer „kleinen Lieferung“ durch das Land die Rede. Ein Teil der Schutzausrüstung, die unter anderem aus Masken, Schutzanzügen und Handschuhen besteht, wurde an die Kreiskliniken geliefert. Weitere Lieferungen sollen am Montag an medizinische und pflegerische Einrichtungen verteilt werden - auch an die kassenzahnärztliche Vereinigung und an Physiotherapeuten.

4.4., 9:30 Uhr: IHK Ostwürttemberg: Flut von Anträgen auf Soforthilfe hält an

Bei der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg hält die Flut an Anträgen für das Corona-Soforthilfeprogramm der Landesregierung weiter an. Bis Freitag Abend hatten demnach mehr als 6.300 Unternehmer einen Antrag gestellt. Damit habe sich die Zahl der Anträge innerhalb einer Woche etwa verdoppelt, so die IHK. Am stärksten betroffen sei der Bereich der Dienstleistungen, gefolgt vom Handel.

4.4., 6:30 Uhr: Fieberambulanz nimmt Betrieb auf

Auf dem Aalener Greutplatz nimmt heute eine so genannte Fieberambulanz den Betrieb auf. Dort werden künftig Patienten mit Corona-Verdacht untersucht. Die leichten Fälle werden zum Auskurieren nach Hause geschickt, die schwereren in eine der drei Ostalb-Kliniken. Oder - falls diese überbelegt sind - in eine Not-Klinik in der benachbarten Ulrich-Pfeifle-Halle. Die Fieberambulanz soll die Hausärzte entlasten.

3.4., 15:22 Uhr: Notfallbetten im Heidenheimer Congress Centrum

Im Heidenheimer Congress Centrum sind 80 Notfallbetten aufgestellt worden. Sie sollen genutzt werden, wenn das Heidenheimer Klinikum auf Grund der Corona-Pandemie an seine Kapazitätsgrenze stößt. Nach Angaben des Landratsamtes kann das Notfalllager im Ausnahmefall noch auf 120 Betten erweitert werden.

3.4., 14:13 Uhr: Kliniken in Ulm und Neu-Ulm schließen sich zusammen

Die Krankenhäuser rund um Ulm und Neu-Ulm schließen sich wegen der Corona-Pandemie zu einem regionalen Netzwerk zusammen. Koordiniert wird es von der Uniklinik Ulm. Dem Verbund haben sich die Kliniken in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Neu-Ulm angeschlossen. Ziel ist es, die vorhandenen Kapazitäten im Zuge der Corona-Pandemie bestmöglich zu nutzen.

3.4., 13:10 Uhr: Kommunen bereiten sich auf Ansturm von Ausflüglern vor

Städte und Gemeinden bereiten sich auf einen Ansturm von Ausflüglern am Wochenende vor. Die Abstandsregeln sollen unbedingt eingehalten werden. Blaubeuren hatte aus diesem Grund bereits die Wanderwege am Blautopf gesperrt. Wenn es im Schwäbisch Gmünder Park Himmelsgarten größere Gruppenbildungen gibt, werde man den Park sperren, sagt Schwäbisch Gmünds Touristikchef Markus Herrmann. Im Landkreis Heidenheim hat die Stadt Herbrechtingen im Eselsburger Tal bereits Hinweisschilder aufgestellt und zusätzliche Kontrollen veranlasst.

3.4., 8:09 Uhr: Mann hustet Kunden im Supermarkt an

Die Polizei in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat durch Bilder einer Videoüberwachung einen jungen Mann ermittelt, der am Montag in einem Supermarkt mit Absicht einen 64-jährigen Mann angehustet haben soll. Der Fall hatte in sozialen Netzwerken für Aufregung gesorgt. Der junge Mann war mit Kollegen seiner Firma zur Mittagspause im Supermarkt und hatte, laut Polizei aus "Spaß", den 64-Jährigen angehustet. Das kostet ihn nun laut "Remszeitung" ein Bußgeld von 300 Euro.

2.4., 19:04 Uhr: Zweiter Todesfall im Kreis Neu-Ulm

Im Kreis Neu-Ulm gibt es einen zweiten Todesfall, der laut Landratsamt auf das Coronavirus zurückgeht. Laut Mitteilung starb ein 94-Jähriger. Außerdem sind im Kreisgebiet momentan 187 Infektionsfälle bestätigt. Davon werden 13 Menschen in Kliniken behandelt.

2.4., 15:00 Uhr: Stadt Neu-Ulm verhängt Haushaltssperre

Ab sofort stehen alle Ausgaben auf dem Prüfstand, so Stadtverwaltung. Denn sie rechnet mit massiven Einnahmeausfällen - Beispiel Gewerbesteuer: Im laufenden Haushalt waren Vorauszahlungen von 27 Million Euro eingeplant. Der Neu-Ulmer Kämmer befürchtet, dass die Hälfte davon wegbrechen könnte und im Stadtsäckel dann mehr als 13 Millionen Euro fehlen. Zweites Beispiel – Einkommenssteuer: Sie ist im Neu-Ulmer Haushalt mit rund 39 Millionen Euro veranschlagt. Aber vermutlich werden viele Menschen arbeitslos und haben dann kein Einkommen mehr. Auch das würde die Steuerkraft schwächen, nicht nur in Neu-Ulm.

Stadt Neu-Ulm verhängt Haushaltssperre dpa Bildfunk picture alliance Stefan Puchner dpa

2.4., 14:01 Uhr: 1. FC Heidenheim meldet Kurzarbeit an

Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim meldet wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie für seine Beschäftigen erstmals Kurzarbeit an. Das teilte der Verein mit. Mit diesen Entscheidungen will der FCH laut Mitteilung seine Existenz als Verein sichern. Vor allem, weil bis Ende April keine Spiele mehr ausgetragen werden und die Einnahmen dadurch wegfallen.

Keine Spiele, keine Zuschauer: Die Voith-Arena in Heidenheim bleibt derzeit leer SWR

2.4., 13:45 Uhr: Bewohner der LEA Ellwangen mit Coronavirus infiziert

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen (Ostalbkreis) ist ein Bewohner positiv auf den Coronavirus getestet worden. Das hat das Regierungspräsidium Stuttgart mitgeteilt. Der 32-jährige Asylsuchende aus Ghana sowie drei Mitbewohner seines Zimmers wurden innerhalb der LEA in einem isolierten Quarantäne-Bereich untergebracht.

2.4., 10:16 Uhr: Arbeitsagentur sucht Helfer für Supermärkte

Die Agentur für Arbeit Ulm sucht für den Lebensmitteleinzelhandel Menschen, die beim Auffüllen der Regale und an der Kasse helfen. Man werde Interessierte "unbürokratisch" weitervermitteln. Dafür reiche eine Mail an die Adresse ulm.121-Vermittlung@arbeitsagentur.de.

Die Agentur für Arbeit Ulm sucht Helfer für Supermärkte. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / Sebastian Kahnert/dpa

2.4., 6:30 Uhr: Vier weitere Coronavirus-Tote

In der Region gibt es vier weitere Coronavirus-Tote: Im Landkreis Heidenheim und im Ostalbkreis starben zwei Menschen. Es ist der vierte Todesfall im Kreis Heidenheim, der zweite im Ostalbkreis. Im Landkreis Donau-Ries sind auch zwei weitere Menschen am Virus gestorben. Damit ist die Zahl der Coronavirus-Toten hier auf zehn gestiegen, neun davon in einem Seniorenheim in Harburg.

1.4., 16:45 Uhr: Fußwege am Blautopf gesperrt

In Blaubeuren sind die Fußwege rund um den Blautopf ab sofort gesperrt. Wegen des erwarteten Besucherandrangs am Wochenende sei die Sperrung notwendig, so die Stadt. Bereits am letzten Wochenende hatten viele Besucher den Mindestabstand nicht eingehalten. Ansprachen von Ordnungsamt und Polizei hätten kaum Wirkung gezeigt.

Nur gucken, nicht hingehen: Die Wege rund um den Blautopf sind gesperrt. SWR Jutta Bossert

1.4., 15:09 Uhr: "Corona-Pfleger" sollen sich um Infizierte kümmern

Corona-Erkrankte ohne Symptome pflegen andere Corona-Erkrankte - an den Kreiskliniken Günzburg bereitet man sich auf dieses Modell vor. Damit wollen die Krankenhäuser gegen Personalmangel vorbeugen. Zwölf Pflegekräfte sind positiv getestet worden, zwei weitere im Kreiskrankenhaus in Krumbach. Gleichzeitig behandeln die Kreiskliniken auch immer mehr Infizierte, sagt Vorstand Dr. Volker Rehbein.

1.4., 10:43 Uhr: Landratswahl wird möglicherweise verschoben

Wegen der Einschränkungen zum Schutz vor dem Coronavirus könnte die Wahl des neuen Landrats oder einer Landrätin im Ostalbkreis verschoben werden. Landrat Pavel würde dann zwei Monate länger im Amt bleiben. Deshalb wurde der Wahltermin gestern im Ausschuss auf "voraussichtlich" 30. Juni festgelegt.

1.4., 9:34 Uhr: 20 Altenheim-Bewohner in Giengen infiziert

In einem Altenheim in Giengen an der Brenz (Kreis Heidenheim) sind 20 Bewohner und eine Pflegekraft positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist die Mitarbeiterin eines Heims am neuartigen Coronavirus erkrankt. In einem Pflegeheim im nordschwäbischen Harburg (Kreis Donau-Ries) sind seit Samstag acht Bewohner gestorben. Zwei der Toten waren nach Angaben des Heimes mit dem Coronavirus infiziert.

1.4., 7:44 Uhr: Uni und PH bereiten sich auf Online-Sommersemester vor

Die Universität Ulm will ihre Vorlesungen im Sommersemester ab 20. April zunächst im Internet starten. Derzeit versuche man, für möglichst viele Angebote Online-Formate zu entwickeln, sagte eine Sprecherin dem SWR. Ab der kommenden Woche wird es zudem Prüfungen über Video-Telefonkonferenzen geben. Auch an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd bereitet man sich auf ein Online-Sommersemester vor. Das soll am 23. April beginnen.

31.3., 17:02 Uhr: Tausende Betriebe rund um Ulm und Aalen melden Kurzarbeit an

Die Corona-Pandemie ist auch in den Arbeitsagenturen angekommen: Mehr als 8.000 Betriebe in den Bezirken Ulm und Aalen haben im März Kurzarbeit angemeldet. Für genaue Zahlen sei es aber noch zu früh.

31.3., 12:29 Uhr: Wie Firmen von Heidenheim bis Ehingen auf die Corona-Pandemie reagieren

Der Maschinenbaukonzern Voith in Heidenheim hat zwei Drittel seiner Belegschaft in Betriebsferien geschickt. Knapp 3.000 der 4.300 Mitarbeiter am Hauptsitz in Heidenheim sind seit Montag zu Hause. Andere Unternehmen in der Region setzen auf Kurzarbeit oder Produktionsstopp.

31.3., 10:42 Uhr: Tausende Anträge auf Soforthilfe in Ulm und Heidenheim

Tausende Kleinunternehmer aus Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller haben bereits einen Antrag auf Soforthilfe des Landes gestellt. Einige sind bereits zur Auszahlung freigegeben.

31.3., 9:18 Uhr: Keine Osterbrunnen in Schechingen und Oberstadion

Zur Osterzeit gibt es in diesem Jahr nun wenige geschmückte Osterbrunnen in der Region. Fast überall wird wegen der Corona-Pandemie auf den Aufbau verzichtet. Einige wird es aber doch geben - zum Beispiel in Aalen. Dort wurde am Dienstagvormittag der Marktbrunnen geschmückt. Es solle ein bisschen Normalität vermitteln und sei eine schöne Tradition, an der man sich ein wenig erfreuen kann. Aus diesen Gründen hat sich das Aalener Stadtmarketing entschlossen, den Osterbrunnen aufzubauen.