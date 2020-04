Die Gefährdung durch das Coronavirus für die Bevölkerung ist unverändert hoch. Für diese Lageeinschätzung gibt es laut RKI vier wesentliche Kriterien.

Die Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie sind einschneidend für unser Leben in Deutschland. Viele Menschen fragen sich, wann dieser Zustand beendet wird. Für den Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, ist das noch nicht absehbar. Denn noch immer steige die Zahl der Neuinfektionen. Die Gefährdung für die Bevölkerung sei unverändert hoch. Um die Veränderung der Lage einzuschätzen, zieht das Institut im Wesentlichen vier Kriterien heran:







Sehen Sie hier die Stelle in der Pressekonferenz vom 3. April, an der RKI-Präsident Lothar Wieler erklärt, wie das Institut zu seiner Lagebeurteilung kommt:





Für diese vier Kriterien haben die SWR-Datenjournalisten die wesentlichen Informationen in diesem Artikel zusammengestellt:



Reproduktionszahl „R0": Wie viele Menschen steckt ein Infizierter an? Inzidenz: Wie häufig ist die Virusinfektion nachgewiesen? Neuinfektionen: Wie schnell steigen die bestätigten Fallzahlen? Krankenhauskapazität: Wie viele Erkrankte benötigen ein Intensivbett?







Kriterium 1: Wie viele Menschen steckt ein Infizierter mit dem Virus an?

Die Reproduktionszahl ("R0") ist die Anzahl der Personen, die ein Infizierter durchschnittlich ansteckt.

Anhand des gesamten Epidemieverlaufs wird die Reproduktionszahl mittels statistischer Modelle geschätzt. Das RKI verwendet mehrere Methoden.

Der Lagebericht des RKI vom 7. April beziffert die Reproduktionszahl auf 1,3. Das bedeutet, dass im Durchschnitt jeder Infizierte noch mehr als eine weitere Person ansteckt. Das RKI berechnet die Kennziffer offenbar nicht fortlaufend. Dies hängt damit zusammen, dass für die Schätzung ausreichend Daten über die Infektionsfälle vorliegen müssen. Der aktuelle Wert bezieht sich auf Zeiträume zwischen dem 27. März und dem 3. April 2020.

Das Ziel der verschärften Maßnahmen ist es, die Reproduktionszahl auf einen Wert unter 1 zu drücken. Das ist dann der Fall, wenn Neuinfizierte konsequent isoliert bleiben, um niemanden mehr anstecken zu können. Eine Reproduktionsrate unter 1 schlägt sich dann auch in sinkenden Fallzahlen nieder.

Eine RKI-unabhängige, eigene Berechnung der Reproduktionszahl ist aus Sicht der SWR-Datenjournalisten nicht zuverlässig genug, um eine valide Lageeinschätzung damit treffen zu können. Eine Regionalisierung der Reproduktionswerte ist ebenfalls nicht möglich, da die Landesgesundheitsbehörden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz keine entsprechenden Schätzungen veröffentlichen.

Zahl der Genesenen Für den weiteren Verlauf der Epidemie ist die Anzahl der Genesenen zum jetzigen Zeitpunkt noch unerheblich. Denn für die so genannte "Herdenimmunität" müssten 50-60 Millionen Menschen in Deutschland die Viruserkrankung bereits durchgemacht haben. Davon sind wir weit entfernt. Das RKI schätzt sehr konservativ die Zahl der Genesenen derzeit auf 33.000 (Stand: 7.4.2020). Hierbei ist die Dunkelziffer der nicht statistisch erfassten Infizierten, die mittlerweile nach mildem Verlauf nicht wieder gesund sind, nicht berücksichtigt. Selbst wenn diese bei mehreren Hunderttausend liegt, reicht die Gesamtzahl der Genesenen in Deutschland noch lange nicht aus, um eine zweite Ausbruchswell einzudämmen.











Kriterium 2: Wie hoch ist die Inzidenz?

Die Inzidenz benennt die Häufigkeit, mit der die Virusinfektion in der Bevölkerung mittels Tests nachgewiesen ist.

Die Kennziffer wird aus der Summe der festgestellten Infektionen seit Ausbruch der Epidemie im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ermittelt. Üblicherweise wird die Infektionsrate medizin-wissenschaftlich in Fälle pro 100.000 Einwohner ausgewiesen.

Innerhalb Deutschlands und auch unter den Landkreisen im Südwesten gibt es große Unterschiede bei der Inzidenz. Die Regionen wurden unterschiedlich schnell von der Infektionswelle erfasst. In Deutschland fließen Infektionsfälle entweder nach einem positiven Labor-Test oder durch eine epidemiologische Bestätigung in die Statistik ein. (Wie die Meldung abläuft, erfahren Sie hier.)

Das Robert Koch-Institut geht trotz aller möglichen Unterschiede bei den Tests davon aus, dass die Fallzahlen und auch die Todesfälle statistisch stark unterschätzt werden. Die Laborkapazitäten liegen deutschlandweit mittlerweile bei mehr als 100.000 Tests pro Tag. Da die Testmöglichkeiten sich in den vergangenen Wochen vervielfacht haben, sind die Fallzahlen eigentlich über die Wochen hin nicht mehr vergleichbar.



Durch die unterschiedlichen regionalen Infektionsherde sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern bei der Inzidenz sehr groß. Die Bundesländer im Süden und einige einzelne Landkreise sind bereits stärker infiziert als andere. Auch diese regionalen Unterschiede werden in den Einschätzungen des RKI berücksichtigt.





Die Testkapazitäten sind stark ausgebaut worden. Dies ermöglicht gezielte Tests, um Infektionsherde zu idenfizieren. Das RKI beobachtet außerdem einen starken Anstieg insbesondere in der älteren Bevölkerung. Vor allem Alten- und Pflegeheime melden immer mehr Infektionen. Offenbar wird dort auch verstärkt getestet. Dies wird die Fallzahlen der kommenden Tage stark beeinflussen.











Kriterium 3: Wie schnell steigen die bestätigten Fallzahlen?

Die Fallzahlen dokumentieren den Nachweis des Virus in der Bevölkerung. Durch die Anzahl der Tests und die Auswahl der zu testenden Personen wird die Fallzahl stark beeinflusst.

Eine Epidemie hat exponentiell steigende Infektionszahlen. Das bedeutet, dass sich die Infiziertenzahlen in einem bestimmten Zeitraum verdoppeln. Je kürzer dieser Verdopplungszeitraum ist, desto schneller verbreitet sich das Virus.

Die Fallzahlen sind nicht repräsentativ für die Ausbreitung des Virus in Deutschland. Eine Ausbreitungsgeschwindigkeit ist daher nur bedingt ablesbar.

Die absoluten Zahlen steigen in Deutschland weiterhin stark an. In Rheinland-Pfalz ist die Epidemie später angekommen als in Baden-Württemberg, deshalb ist dort die Ausbreitung geringer. In diesem Verlaufdiagramm sehen Sie, wie sich die Anzahl der dokumentierten Infektionen jeweils in der Summe der vergangenen 7 Tage entwickelt haben. Dadurch wird ein Trend sichtbar, wie sich die Anzahl der entdeckten Neuinfizierten entwickelt.

Kanzlerin mit voreiliger Einschätzung

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte in Ihrem Podcast angedeutet, dass die Verlangsamung der Verdopplungsgeschwindkeit eine wesentliche Voraussetzung sei, um die strengen Maßnahmen gegen die Ausbreitung zu lockern : „Noch geben uns die täglichen Zahlen der Neuinfektionen leider keinen Grund, nachzulassen oder die Regeln zu lockern. Heute ist es so, dass sich etwa alle fünfeinhalb Tage die Zahl der Neuinfektionen verdoppelt. […] Aber dieser Zeitraum muss sich noch verlängern. Er muss in Richtung von zehn Tagen gehen, damit unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird.“ (Bundeskanzlerin Angela Merkel im Podcast vom 28. März 2020)

Allerdings zeigte sich schnell, dass diese Maßgabe nicht verbindlich war. Sowohl der Kanzleramtsminister wie auch der Regierungssprecher relativierten diese Aussage als nicht verbindlich. Die Verdopplungszeit der absoluten Fallzahlen ist für die Lageeinschätzung der Epidemie kein relevantes Kriterium. Das hat der RKI-Präsident im Briefing am 7. April 2020 deutlich gemacht. Denn die Fallzahlen werden durch viele Faktoren beeinflusst. So hatte zum Beispiel Baden-Württemberg angekündigt, das gesamt Gesundheitspersonal testen zu wollen. Bei einer solchen Fokussierung der Tests könnten die Fallzahlen überproportional viele Positivergebnisse in die Statistik fließen lassen. Andererseits wurden die Testkapazitäten in Deutschland enorm gesteigert, so dass dadurch mehr Fälle entdeckt werden können als noch einige Wochen zuvor. Beide Maßnahmen sind inhaltlich nachvollziehbar, um die Epidemie beurteilen zu können. Diese Effekte führen aber dazu, dass die Fallzahlen nur bedingt vergleichbar sind.

Viele Medien auf der ganzen Welt visualisieren die Entwicklung der Verdopplungsgeschwindkeit anhand von Verlaufsdiagrammen. Die SWR-Datenjournalisten haben sich bewusst dagegen entschieden, den Verlauf der Epidemie dadurch darzustellen. Denn die tatsächliche Ausbreitungsgeschwindkeit kann aufgrund der statistischen Verzerrungen deutlich höher oder deutlich niedriger sein.









Kriterium 4: Wie hat sich die Zahl der COVID-19-Erkrankten entwickelt?

Alle Maßnahmen gegen die Epidemie zielen darauf, eine Überforderungen des Gesundheitswesens zu vermeiden.

Die Anzahl der schwer Erkrankten steigt stark an. Viele COVID-19-Patienten benötigen eine intensivmedizinische Beatmung.

Die Auslastung der Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern ist daher ein kritischer Indikator für die Überforderung des Gesundheitssystems.

Die Todesfälle würden bei einer Überlastung vermutlich dramatisch ansteigen.

Laut ersten Zahlen des DIVI-Intensivregisters gibt es in Deutschland derzeit mehr als 20.000 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit. In der vergangenen Woche waren rund 2.000 Betten mit COVID-19-Patienten belegt. Die Anzahl der beamtungsbedürftigen Patienten ist dabei stark gestiegen. Das Register ist derzeit aus technischen Gründen nicht öffentlich einsehbar. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie sich die Bettenkapazität entwickelt hat. Vergangene Woche waren mehr als 6.000 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit frei. Zusätzlich hatten die Krankenhäuser angegeben, mehr als 5.000 Intensivbetten innerhalb von 24 Stunden bereitstellen zu können.

Am 3. April 2020 waren so viele Patienten mit COVID-19 auf der Intensivstation in Behandlung:

Die Daten des DIVI-Registers sind dabei zentral für die Lagebeurteilung. Denn sie zeigen ein reales Bild in den Krankenhäusern. Die Intensivstationen melden, wie viele COVID-19-Patienten gerade behandelt werden und wie viele freie Intensivbetten verfügbar sind. Die Kliniken schätzten jeden Tag neu ein, wie viele Betten sie im Notfall in den nächsten 24 Stunden zu Verfügung stellen könnten. Dabei versuchen die Kliniken auch abzuschätzen, wie viele Betten in den nächsten 24 Stunden frei werden. Auch die Notkapazitäten werden jeden Tag neu eingeschätzt. Mit diesen Daten können Mediziner und Politiker die Lage in den Intensivstationen genau beobachten und auch Trends ablesen.

Werden die Patienten beatmet, liegen sie laut ersten Studien in China im Schnitt rund 17 Tage auf Intensivstationen. Eine fundierte Analyse aus Deutschland gibt es bisher nicht. Doch einige deutsche Intensivstationen melden laut DIVI deutlich längere Beatmungszeiten – statt zwei eher drei Wochen. Damit werden die Betten länger belegt sein, die Kapazität der Intensivstationen sinkt.

Alle Maßnahmen wie Schulschließungen und Kontaktverbote haben das Ziel, die Intensivstationen zu entlasten. Möglichst wenige Menschen sollen sich mit dem neuen Coronavirus gleichzeitig anstecken, damit vergleichsweise weniger Infizierte gleichzeitig auf den Intensivstationen behandelt werden müssen. Ob das gelingt, können die Politiker auf Basis dieser Daten genau beobachten. Sollte sich zeigen, dass die Intensivstationen auch in den nächsten Wochen nicht an ihre Kapazitätsgrenze kommen, könnten einzelne Maßnahmen wieder gelockert werden.

Solange das Intensivregister keine Zahlen liefert, lässt sich die Auslastung der Kliniken nur schwer ermitteln. Daher ist es von zentraler Bedeutung für die Beurteilung der Lage, wann bundesweit verlässliche Daten über die Auslastung der Intensivstationen vorhanden sind.

Hinweis Das "DIVI"-Intensivregister wird gerade technisch überarbeitet und bietet währenddessen keinen Informationszugang mehr für Medien. Deshalb sind die hier gezeigten Daten auf dem Stand vom 3. April 2020. Sobald das Register wieder abrufbar ist, wird diese Seite aktualisiert.





Hinweis:

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert und liefert einen Überblick zur Lageeinschätzung mit Informationen vom 7. April 2020, 0.00 Uhr. Die meisten Visualisierungen werden automatisiert aktualisiert, entweder sobald neue Daten vorliegen oder im regelmäßigen Turnus, z.B. täglich ein Mal. Wenn Sie Fragen oder Hinweise haben, können Sie dem SWRdata - Team gerne an datenjournalismus@SWR.de schreiben.