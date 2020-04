Der Sportclub Freiburg darf trotz Corona wieder auf den Trainingsplatz. Alle wichtigen Entwicklungen im Kampf gegen die Ausbreitung von Corona in der Region Südbaden im Überblick.

5.4. 16:49 Uhr: SC-Profis wieder auf dem Trainingsplatz

Die Zeit des individuellen Heimtrainings ist für die Profis des SC Freiburg vorbei. Am Montag soll geklärt werden, an welchem Tag der kommenden Woche der Übungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann, wie es in einer Mitteilung des Sozialministeriums am Sonntag heißt. "Wie für andere Berufstätige wie etwa Handwerker gilt auch für das Training von Profi-Sportlern: Bitte unbedingt räumlichen Abstand voneinander halten, ausschließlich alleine oder in Kleingruppen arbeiten, alle Hygienevorschriften akribisch befolgen", sagten Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) und Kultus- und Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU).

5.4. - 13:14 Uhr: Caritas fordert weltweite Hilfsaktion für Geflüchtete

Der Deutsche Caritasverband fordert angesichts der Coronavirus-Pandemie Hilfe für die Menschen in Flüchtlingslagern. "Zehntausende bis Hunderttausende Menschen leben in diesen Lagern unter katastrophalen hygienischen Bedingungen auf engstem Raum zusammen. Das ist der ideale Nährboden für das Corona-Virus", warnte der Präsident des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, am Sonntag in Freiburg. "Wir können es uns nicht leisten, derzeit nicht solidarisch zu sein." Das Virus kenne keine Grenzen. Anstelle der Abriegelung von Flüchtlingslagern müsse es eine koordinierte Hilfsaktion geben.

4.4. - 10:00 Uhr: Entbindung von Covid-19-Schwageren kein Problem

In der Geburtsstation des Freiburger Diakonekrankenhauses ist man gut auf die Herausforderung angesichts der Corona-Pandemie gerüstet. Auch Schwangere, die mit dem Virus infiziert sind, können dort problemlos entbinden. Dirk Watermann vom Diakoniekrankenhaus Freiburg im SWR: "Zum Glück sind die Verläufe bei schwangeren Frauen nicht schlechter oder gravierender als bei nicht schwangeren und zum Glück kommt es nicht zu Infektionen des Embryos im Mutterleib." Alle bislang unter der Corona-Epidemie betreuten Schwangerschaften seien nicht mit besonderen Komplikationen verbunden gewesen.

4.4. - 6:00 Uhr: Region Grand Est erwartet Besserung

Im Elsass gehen Experten davon aus, dass sich die Zahl der schwer kranken Corona-Patienten in der kommenden Woche stabilisiert. Das verkündeten Vertreter der regionalen Gesundheitsbehörde. Demnach können aktuell rund 30 Corona-Patienten pro Tag von den Beatmungsgeräten entwöhnt werden. Damit werden deutlich mehr Plätze frei als bisher. Es waren sonst täglich 10 bis 15. Um alle neuen schwer kranken Corona-Patienten versorgen zu können, reichen die frei werdenden Plätze allerdings noch immer nicht. Ende kommender Woche könnte sich ein Gleichgewicht einstellen, so die Prognose.

3.4. - 16:11 Uhr: BLHV will ausländische Erntehelfer einfliegen

80.000 Erntehelfer aus Osteuropa dürfen trotz der Corona-Pandemie nun doch im April und Mai nach Deutschland kommen, wenn auch unter strengen Auflagen. Die Betriebe sollen ihre Erntehelfer über ein Internetportal melden, das voraussichtlich Anfang kommender Woche freigeschaltet wird. Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband in Freiburg (BLHV) begrüßt die Ausnahmeregelung der Bundesregierung und will jetzt umgehend Kontakte mit Flug- und Charter-Gesellschaften aufnehmen, um so schnell wie möglich Flüge nach Südbaden zu organisieren, so BLHV-Sprecher Padraig Elsner.

3.4. - 15:44 Uhr: Ortenau bereitet sich auf weitere Corona-Kranke vor

Der Ortenaukreis bereitet sich weiterhin intensiv auf die steigende Zahl am Coronavirus erkrankter Menschen vor. Es sollen weitere Beatmungsplätze eingerichtet werden. Derzeit gibt es in den Ortenauer Kliniken sowie im Lahrer Herzzentrum 110 Beatmungsplätze. Freie Plätze seien noch ausreichend vorhanden. Man will allerdings vorbereitet sein und deshalb werden weitere geschaffen. Gleichzeitig warten die Krankenhäuser auf Schutzkleidung. Corona-Patienten aus dem Elsass werden in der Ortenau derzeit nicht behandelt. Das werde zentral gesteuert durch das baden-württembergische Sozialministerium.

2.4. - 17:16 Uhr: Karstadt-Kaufhof-Insolvenz sorgt für Verunsicherung

Die Gewerkschaft ver.di Südbaden-Schwarzwald zeigt sich überrascht von der vorläufigen Insolvenz in Eigenregie des Handelsriesen Galeria Karstadt Kaufhof. Auch der Bestand der vier Häuser in Südbaden ist ungewiss. Die Handelskette unterhält in Lörrach und Offenburg jeweils ein Kaufhaus sowie zwei in Freiburg. Die etwa 600 Beschäftigten müssen nun schon wieder um ihren Job bangen. Statt Kurzarbeitergeld wegen der vorläufigen Geschäfts-Schließungen bekommen sie von April bis Juni nun Insolvenz-Ausfallgeld. Ob es danach weitergeht, ist nicht sicher. Ver.di Südbaden ist besorgt, ob der Konzern die Krise übersteht.

2.4. - 15:00 Uhr: Zwischen-Erfolg im Kampf gegen Corona in Basel

Im Kanton Basel-Stadt haben die Anordnungen wegen Corona Wirkung gezeigt. Vertreter des Baser Gesundheitsamtes sprechen in ihrem jüngsten Lagebericht von einem Zwischenerfolg. Die Lage im Kanton Basel-Stadt sei derzeit relativ stabil, betonen die Fachleute. Die Ausgangsbeschränkungen und Hygienemassnahmen hätten bremsend gewirkt. Die Zahl der Neuinfektionen sei deshalb nicht exponentiell in die Höhe geschnellt. Für Coronapatienten stehen in Basel bis zu 650 Isolierbetten bereit und bis zu 70 Beatmungsplätze. Die Einwohnerschaft sei damit gut versorgt, so die Einschätzung.

1.4. - 17:50 Uhr: Blumberg verhängt Ausgangssperre in Riedböhringen

Die Stadt Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis hat für den Stadtteil Riedböhringen eine Ausgangssperre erlassen. Das Verlassen der eigenen vier Wände ohne triftigen Grund ist verboten, teilte die Kommune mit. Davon ausgenommen sind beispielsweise Arbeitswege, Einkäufe im Stadtgebiet und Arztbesuche. Sport im Freien darf nur noch alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands betrieben werden. In dem 960 Einwohner-Dorf gibt es Medienberichten zufolge eine hohe Anzahl von Infizierten. 22 Menschen sollen sich demnach mit dem Coronavirus angesteckt haben.

1.4. - 14:38 Uhr: Offenburg bekommt eine Corona-Ambulanz

Auf dem Offenburger Messegelände soll bis Anfang kommender Woche eine Corona-Ambulanz eingerichtet werden. Die Ambulanz soll niedergelassene Ärzte entlasten. in dieser Ambulanz kann nicht getestet werden. Hierher sollen Patienten kommen, die Symptome haben, die aber vom Hausarzt nicht untersucht werden können – weil er keine Schutzkleidung hat oder weil er sich um Patienten mit anderen Krankheiten kümmern muss. Die Corona-Ambulanz wird sieben Tage in der Woche zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet sein.

1.4. - 13:13 Uhr: Käfer und Corona – noch mehr Probleme für Forst

Die Folgen der Corona-Pandemie stellen Förster und Waldbesitzer im Südschwarzwald vor zusätzliche Herausforderungen. Die Aufarbeitung von Käfer- und Sturmholz wird nach Angaben von Forstwirten durch die Grenzschließungen erschwert: Lieferketten sind unterbrochen. Förster und Waldbesitzer finden im Ausland derzeit kaum noch Abnehmer mehr für Nadelholz, Transporte nach China sind weggefallen. Die Preise für Nadelhölzer fallen deshalb erneut in den Keller und vor allem kleinere Mengen können nicht mehr verkauft werden. Die Forstverwaltungen bitten Waldbesitzer deshalb dringend nur in Absprache und wenn notwendig Holz einzuschlagen.

30.3. - 14:49 Uhr: Klinik-übergreifendes Konzept für Corona-Patienten

Im Landkreis Waldshut arbeiten zur besseren Versorgung aller Patienten ab sofort neun private und öffentliche Krankenhäuser sowie Reha-Einrichtungen erstmals eng zusammen. Patienten ohne Covid-19-Erkrankungen werden von den Rettungsdiensten und Ärzten an die Krankenhäuser Stühlingen und Waldshut verwiesen. Zudem halten die Rehakliniken in Bad Säckingen, Rickenbach und Höchenschwand Betten für die Versorgung von kranken Menschen bereit. Menschen mit Covid-19-Erkrankung werden primär im Krankenhaus Waldshut und in der Lungenklinik St. Blasien behandelt.

30.3. - 11:43 Uhr: Südbadener halten sich weitgehend an Corona-Verordnung

Die Südbadener haben sich am Wochenende weitgehend an die Regeln der Corona-Verordnung gehalten. Im Bereich des Polizeipräsidiums Freiburg wurde zahlreich kontrolliert. Während Raub, Ladendiebstahl und Unfall-Aufnahmen wegen der eingeschränkten Ausgangssperre derzeit nicht zum Hauptgeschäft der Polizei in Südbaden zählen, gab es am Wochenende viele Streifenfahrten und Personen-Kontrollen. Vereinzelt wurden Verstöße gegen die Vorgaben des Landes registriert. Insgesamt seien die Bürgerinnen und Bürger in der Region relativ diszipliniert in Sachen Infektionsschutz, so die Polizei.