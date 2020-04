Das Rossini-Festival in Bad Wildbad ist wegen Corona abgesagt worden. Diese und andere Neuigkeiten rund um das Coronavirus in Reutlingen, Tübingen, auf der Schwäbischen Alb und im Nordschwarzwald im Überblick.

Rossinifestival in Bad Wildbad abgesagt

9.4.2020, 15 Uhr:

Die Stadt Bad Wildbad (Kreis Calw) und und die Leitung des Balcanto-Opern-Festivals haben entschieden, dass Rossini diesen Sommer in Bad Wildbad nicht stattfinden kann. Die angespannte Lage um das Corona-Virus erlaube weder einen sinnvollen Probenbetrieb mit Chor und Orchester, noch größere Veranstaltungen. Angesichts der gesperrten Grenzen sei es auch immer unwahrscheinlicher geworden, dass die internationalen Künstler rechtzeitig anreisen können. Das Ziel lautet nun, das Programm fast unverändert ein Jahr später nachzuholen: vom 8. bis zum 25. Juli 2021.

Die Inszenierung "Corradino" beim Festival Rossini 2019 in Wildbad: Emmanuel Franco und Sara Blanch Pressestelle Patrick Pfeiffer

Polizei will Einhaltung der Corona-Verordnungen an Ostern streng kontrollieren

9.4.2020, 12 Uhr:

Die Polizei will über Ostern streng überwachen, ob die Corona-Schutzregeln an Ausflugzielen und beliebten Treffpunkten eingehalten werden. Verkehrs- und Kriminalpolizei, Polizeihunde, Bereitschaftspolizisten und Beamte auf Pferden werden wieder im Einsatz sein, so das Polizeipräsidium Reutlingen. Auch Drohnen könnten aus der Luft kontrollieren. Insbesondere, so eine Sprecherin, werden Ausflugsziele, Grillstellen und andere Treffpunkte überwacht. Man überprüfe auch verstärkt, ob Gaststätten und Bordelle geschlossen haben. Die Polizei im Landkreis Tuttlingen ermahnt gezielt Motorradfahrer. Unnötige Ausfahrten sollen vermieden werden. Auch für Biker gelte die Zwei-Personen-Grenze.

Eine Million Schutzmasken für Kreis Tübingen

9.4.2020, 8 Uhr:

Der Kreis Tübingen hat eine Million Atemschutzmasken bekommen. Das Landratsamt hatte die Großlieferung zusätzlich zu der vom Bund zugesagten Schutzausrüstung bestellt. Direkt nach dem Eintreffen wurde begonnen, die Masken zum Selbstkostenpreis an Einrichtungen zu verteilen. Laut Landrat Joachim Walter (CDU) reicht die Lieferung für etwa zwei Wochen.