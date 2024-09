Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

6:22 Uhr A6 nach Lkw-Unfall teilweise gesperrt Ein Lastwagen ist auf der A6 bei Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gegen die Absperrung einer Nachtbaustelle geprallt. Die Autobahn wurde am frühen Morgen in Richtung Mannheim zwischen dem Kreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim teilweise gesperrt, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Verkehr werde über den Standstreifen geleitet, die drei Fahrstreifen müssten von der Autobahnmeisterei noch gereinigt werden. Ob sich der Lkw-Fahrer Verletzungen zugezogen hat, könne er noch nicht sagen, sagte der Sprecher weiter. Die Polizei machte zunächst auch keine Angaben dazu, ob sich zum Zeitpunkt des Unfalls Arbeiter auf der Baustelle aufgehalten haben.

6:15 Uhr So wird das Wetter in BW am Freitag Viel Sonnenschein erwartet uns in Baden-Württemberg auch am Freitagmorgen. Am Nachmittag setzt sich dieser Trend in weiten Teilen fort. Mit einer Ausnahme: Vom Hochschwarzwald bis zur Baar können sich vereinzelt Gewitterwolken bilden. Die Temperaturen steigen auf milde 20 Grad bis 25 Grad, in höheren Lagen sind es 19 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,3 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig Anlässlich des globalen Klimastreiks plant Fridays for Future heute Proteste in ganz Deutschland. Auch in Baden-Württemberg sind in mehreren Städten Aktionen geplant - darunter Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg und Ulm. Vier Männer stehen wegen des Handels mit der neuartigen Droge "El Tusi" von heute an vor dem Landgericht Mannheim. Die vier Angeklagten im Alter von 19 bis 27 Jahren sollen nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im März mindestens 1,5 Kilogramm der Droge von Spanien nach Deutschland gebracht haben. Mit dem BW-Derby starten die Eishockey-Profis der Adler Mannheim heute Abend in die neue DEL-Saison. Zuhause geht es gegen das andere Team aus dem Land, die Schwenninger Wild Wings.

6:04 Uhr Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Ortenaukreis Bei einem Unfall in Ettenheim im Ortenaukreis ist gestern ein Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei am Abend mitteilte, kollidierte gegen 16 Uhr ein Autofahrer mit dem Motorrad. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Autofahrer zwischen Wallburg und Münchweier aus nicht geklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort sei er mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen geprallt, der dadurch tödlich verletzt worden sei, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

6:01 Uhr Berlin will mehr Schwaben haben: Wie die neue Image-Kampagne ankommt Ziehen "echte Schwaben" nach Berlin? Eine Imagekampagne aus Berlin für Berlin sorgt für Diskussionen. Denn auch in Stuttgart wird damit geworben, dass "echte Schwaben" doch umziehen sollten. In Berlin selbst wird unter anderem mit dem Slogan "Wir können unfreundlich, aber auf die nette Art" geworben. In vielen Stadtteilen Berlins leben bereits viele Schwaben, die sich nach Ansicht des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) bereits gut in der Hauptstadt integriert haben. Und wie sehen es die Menschen vor Ort? Der SWR hat sich im Stadtteil Prenzlauer Berg, der seit Jahrzehnten als Schwabenhochburg gilt, umgehört und gefragt, ob es dort mehr Schwaben geben dürfte. Die Meinungen gehen auseinander. Den einen ist es egal, wer nach Berlin zieht - andere sehen ein Platzproblem. Aber seht selbst: Berlinerinnen und Berliner reagieren auf die Image-Kampagne ihrer Stadt