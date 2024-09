6:07 Uhr

Drei Verletzte nach Großbrand in Biberach

In Biberach an der Riß ist in der Nacht auf Donnerstag eine landwirtschaftliche Lagerhalle in Brand geraten. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, brannte eine Hälfte der Halle vollständig nieder. Darin hatten sich den Angaben zufolge Stroh- und Heuballen, landwirtschaftliche Maschinen und drei Traktoren befunden. Drei Anwohnende hätten noch versucht, Geräte aus der brennenden Halle im Ortsteil Rißegg zu retten, teilte die Polizei mit. Dabei atmeten sie zu viel Rauch ein. Sie wurden deshalb ins Krankenhaus gebracht.