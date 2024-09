Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

9:26 Uhr Stimmen zum VfB-Spiel gegen Real Madrid Nach der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen Real Madrid hadert der VfB Stuttgart mit dem Ergebnis. "Die erste Halbzeit war sehr, sehr stark von uns. Wir haben uns nicht versteckt und mit einer breiten Brust gespielt", sagte etwa Torschütze Deniz Undav. Sturmkollege Ermedin Demirovic meinte: "Das war ein typisches Real-Ding. Wir spielen gefühlt besser und haben alles im Griff, dann drehen sie auf und machen zwei Dinger. Das ist bitter, aber wir haben trotzdem ein richtig gutes Spiel gemacht." Bei Sportvorstand Fabian Wohlgemuth überwiegt indes der Stolz auf eine couragierte Leistung im berühmten Estadio Santiago Bernabéu. "Wenn der gegnerische Torhüter als Spieler des Spiels ausgezeichnet wird, dann sagt das auch ein bisschen etwas über das Spiel aus", sagte er über Madrids Keeper Thibaut Courtois, der mit zahlreichen Paraden eine große Überraschung des deutschen Vizemeisters zu verhindern wusste. Madrid Fußball | Champions League "Musst die Chancen nutzen" - Starker VfB Stuttgart hadert mit Niederlage bei Real Madrid Der VfB Stuttgart hat eine starke Rückkehr auf die große europäische Bühne Champions League hingelegt, musste sich Titelverteidiger Real Madrid aber mit 1:3 (0:0) beugen. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell

9:07 Uhr Zoll findet rund 27 Kilogramm unversteuerten Tabak Bei der Kontrolle eines Lebensmittelgeschäftes in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) haben Zöllner rund 27 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak gefunden. Daneben seien am 10. September auch knapp 600 Milliliter Liquids und Vapes ohne Steuerzeichen gefunden worden, teilte der Zoll mit. Der Inhaber müsse nun knapp 1.300 Euro Steuern für die Waren nachzahlen, hieß es weiter. Zudem muss der Mann auch mit einer Geldstrafe rechnen.

8:54 Uhr Desaströse Statistik: Frankenbahn eine der unzuverlässigsten Verbindungen in BW Die Frankenbahn zwischen Stuttgart und Würzburg ist eine der unzuverlässigsten Verbindung in Baden-Württemberg. Aktuelle Zahlen des Verkehrsministeriums zeigen den desaströsen Zustand der Zugverbindung. Der SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Ranger hatte die Zahlen angefragt. Seit Anfang 2022 sind demnach in den schlechtesten Monaten mehr als 20 Prozent der Züge auf der Frankenbahn zwischen Stuttgart und Würzburg ausgefallen. Zugausfälle wegen Baustellen sind darin noch nicht eingerechnet. Laut Ministerium liege die Zuverlässigkeit auf einem "nicht zufriedenstellenden Niveau".

7:58 Uhr Bundesverfassungsgericht urteilt über AfD-Vorsitze von Bundestagsausschüssen Im Streit um das Recht der AfD auf Ausschussvorsitzende im Bundestag will das Bundesverfassungsgericht heute sein Urteil verkünden. Es geht um zwei Klagen der AfD-Fraktion im Bundestag: Zum einen wehrt sie sich in Karlsruhe dagegen, dass sich die anderen Fraktionen im Bundestag in der laufenden Legislaturperiode bislang weigerten, ihre Kandidaten zu Vorsitzenden von drei Bundestagsausschüssen zu wählen. Zum anderen geht sie gegen die Abwahl des AfD-Abgeordneten Stephan Brandner vom Vorsitz des Rechtsausschusses im November 2019 vor.

7:44 Uhr Polizeigroßeinsatz an Schule in Villingen-Schwenningen Erst Amokalarm, dann Entwarnung: Unklar ist nach wie vor, was zum Auslösen des Alarms in der Albert-Schweitzer-Schule in Villingen-Schwenningen geführt hat. Gestern Nachmittag war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Nachdem das Schulgebäude evakuiert und durchsucht worden war, konnte die Polizei nach drei Stunden Entwarnung geben: Eine konkrete Gefahr für Schüler oder Lehrpersonal habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, hieß es. Die Polizei wurde durch Nachrichten in den sozialen Medien schnell mit vielen Falschinformationen konfrontiert. Unter anderem war dort von drei Toten die Rede. Dies stimme definitiv nicht, so Polizeisprecher Marcel Ferraro. Villingen-Schwenningen Berufsschule wurde evakuiert und durchsucht Erst Amokalarm, dann Entwarnung: Großer Polizeieinsatz an Schule in Villingen-Schwenningen An der Albert-Schweitzer-Schule im Stadtbezirk Villingen ist es am Dienstag zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Laut Polizei war Amokalarm ausgelöst worden. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Di. , 17.9.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

Eben hatte ich euch ja schon über den Unfall auf der A6 gestern berichtet - hier ist derzeit aber wieder freie Fahrt. Anders dagegen auf der B33 zwischen Mönchweiler und Peterzell im Schwarzwald-Baar-Kreis. Hier ist die Straße in beide Richtungen wegen einer Unfallaufnahme gesperrt - der Verkehr wird umgeleitet. Jeweils stockenden Verkehr gibt es A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost, A8 Stuttgart Richtung München zwischen Aichelberg und Mühlhausen im Täle (beide Kreis Göppingen) und auf der B14 zwischen Waiblingen und Fellbach (beide Rems-Murr-Kreis).

7:17 Uhr Tonnenweise Äpfel in Heilbronn gestohlen Mehrere Unbekannte haben in der vergangenen Woche in Heilbronn-Biberach rund drei Tonnen Äpfel gestohlen, wie die Polizei jetzt mitteilte. Das entspricht etwa 15 Prozent der Ernte, mit der Jürgen Gräßle vom Bio-Obsthof Gräßle auf Apfelplantage gerechnet hatte. Der finanzielle Verlust durch den Diebstahl beträgt etwa 5.000 Euro. Es sei zwar nicht das erste Mal, dass ihm Äpfel geklaut werden, aber in dieser Größenordnung habe er das noch nicht erlebt, sagt Gräßle. Sendung am Di. , 17.9.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

6:45 Uhr A6 nach Lkw-Brand für zwölf Stunden gesperrt Ein mit Autos beladener Sattelzug ist gestern Mittag auf der A6 in Brand geraten und hat zu massiven Verkehrsproblemen geführt. Der Laster sei in Richtung Nürnberg unterwegs gewesen, teilte die Polizei am späten Abend mit. Bei Satteldorf (Landkreis Schwäbisch Hall) habe ein Reifen Feuer gefangen. Der 49 Jahre alte Fahrer habe auf dem Standstreifen gehalten und versucht, das Feuer zu löschen. Trotzdem hätten die Flammen auf mehrere der geladenen Autos, darunter zwei Elektroautos, übergegriffen. Das Feuer zu löschen, dauerte laut Polizei mehr als zwei Stunden, der Einsatz bis tief in die Nacht hinein. Erst gegen 0:45 Uhr heute morgen wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Es bildete sich ein rund 16 Kilometer langer Rückstau. Der Fahrer blieb demnach unverletzt, fünf der geladenen Autos wurden beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 230.000 Euro. Als Brandursache vermuten die Ermittler einen technischen Defekt. Satteldorf Schwerer Brand bei Satteldorf Stundenlange Sperrung: Lkw mit E-Autos auf A6 abgebrannt Zwölf Stunden war die A6 bei Satteldorf der Polizei zufolge gesperrt, weil ein Auto-Transporter angefangen hatte zu brennen. Auch die Autobahn könnte beschädigt worden sein. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:38 Uhr Ketsch: Feuer in Kindergarten In einem Kindergarten in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist gestern Abend ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr war zu diesem Zeitpunkt eine Reinigungsfirma in der Einrichtung in der Herzogstraße. Diese alarmierte gegen 19 Uhr die Feuerwehr. Der Brand beschränkte sich auf einen Gruppenraum, so ein Sprecher der Feuerwehr. Der Kindergarten war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs geschlossen, es wurde niemand verletzt, teilte die Polizei am späten Abend mit. Die Brandursache ist bisher unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Wegen der Verrußung sei ein Teil des Gebäudes vorerst nicht nutzbar.

6:17 Uhr So wird das Wetter in BW am Mittwoch Am Vormittag verhängen noch Wolkenfelder den Himmel. Ab dem Nachmittag setzt sich dann die Sonne weiter durch. Nur im Süden halten sich kompaktere Wolkenfelder. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 25 Grad im Norden Baden-Württembergs und 16 Grad im Süden. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (31,9 MB | MP4)

6:11 Uhr Das wird heute wichtig In Stuttgart beginnt der Prozess unter anderem wegen versuchten Mordes mit Molotow-Cocktails in einem Friseursalon. Drei Angeklagten wird unter anderem vorgeworfen, im September 2023 in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) Molotow-Cocktails in einen Friseursalon geworfen und dabei tödliche Verletzungen von 15 Menschen, die im Gebäude waren, in Kauf genommen zu haben. Die Gewerkschaft ver.di ruft zu Warnstreiks bei Banken in Stuttgart auf. Zunächst werde heute bei der LBBW, der L-Bank, der LBS und dem Sparkassenverlag ganztägig gestreikt. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der öffentlichen Banken ist nach Angaben von ver.di ohne Ergebnis geblieben.

6:06 Uhr Real Madrid gegen VfB Stuttgart - so lief das Spiel Der ehemalige Stuttgart-Profi Antonio Rüdiger hat dem VfB die Rückkehr auf die Champions-League-Bühne verdorben. Trotz eines mutigen Auftritts unterlag der deutsche Fußball-Vizemeister bei Real Madrid mit 1:3 (0:0). Rüdiger erzielte per Kopf in der 82. Minute den erneuten Führungstreffen für den großen Favoriten und Titelverteidiger. Das brasilianische Talent Endrick (90.+5) entschied die Partie in der Nachspielzeit. Stürmerstar Kylian Mbappé hatte bei seinem Königsklassen-Debüt für die Königlichen kurz nach dem Seitenwechsel erstmals die Führung (46. Minute) besorgt. Nationalstürmer Deniz Undav (68.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Stuttgarter. Unbeirrt vom Ausgang feierten noch weit nach Spielende die tausenden mitgereisten VfB-Fans im Estadio Santiago Bernabéu ihre Mannschaft. Für Spieler Jamie Leweling blieb unterm Strich die Erkenntniss, "dass wir mit der besten Mannschaft in Europa auf Augenhöhe sind." Madrid, Stuttgart Fußball | Champions League Rüdiger schickt bärenstarke Stuttgarter punktlos nach Hause Der VfB Stuttgart hat seine Champions-League-Klasse gezeigt, aber das Sieger-Gen von Real Madrid zu spüren bekommen. Antonio Rüdiger brachte Stuttgart um den verdienten Punktgewinn