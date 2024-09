Explosion in Bankfiliale in Sulzbach-Laufen

In der Nacht auf Donnerstag hat es in einer Bankfiliale in Sulzbach-Laufen eine Explosion gegeben. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit "starken Kräften" vor Ort.

Gegen 1:30 Uhr ist es in Sulzbach-Laufen (Kreis Schwäbisch Hall) zu einer Explosion in einer Bankfiliale der Sparkasse gekommen. Das hat die Polizei auf SWR-Nachfrage bestätigt. Demnach sprengten mehrere Personen einen Geldautomaten. Die Diebe nahmen das im Automaten gelagerte Bargeld und flüchteten, heißt es. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber und mehreren Streifenwagen nach ihnen; blieb aber erfolglos. Detonation in Bankfiliale: Bürgermeister geschockt Die Polizei war nach eigenen Aussagen mit "starken Kräften" vor Ort im Einsatz. Auch Bürgermeister Markus Bock (parteilos) war in der Nacht bereits am Tatort und hat sich ein Bild von der Lage gemacht. Er sei tief geschockt, aber froh, dass niemand verletzt wurde, sagte er. Ein Statiker habe bereits das Gebäude überprüft, so Bock weiter. Hier könne Entwarnung gegeben werden, es sei nicht einsturzgefährdet. Wie hoch der durch die Explosion entstandene Schaden ist, lässt sich bisher nicht näher beziffern, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.