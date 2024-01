Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

9:49 Uhr Rund 300 Ärztinnen und Ärzte bei Warnstreik in Tübingen Wie bereits erwähnt wird heute an mehreren Unikliniken für bessere Arbeitsbedingungen gestreikt. Vor gut einer halben Stunde hat auch in Tübingen eine Aktion begonnen, zu der gut 300 Ärztinnen und Ärzte gekommen sind, berichtet SWR-Reporter Tobias Faißt. Etwa 50 Ärztinnen und Ärzte aus Tübingen wollen zur Zentralen Kundgebung der Ärztegewerkschaft Marburger Bund nach Hannover fahren. Der Marburger Bund hatte zum heutigen Warnstreik aufgerufen. In Tübingen hat um 9 Uhr eine lokale Streikaktion begonnen. SWR Tobias Faißt

Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist teuer. Das Land Baden-Württemberg will Städten und Landkreisen daher eine neue Abgabe ermöglichen. Die Idee ist, dass Kommunen einen Mobilitätspass einführen können. Alle Fahrgäste sollen damit ein Guthaben bekommen, um etwa eine Jahreskarte oder das Deutschlandticket zu kaufen. Finanziert werden soll dieser Mobilitätspass über eine Nahverkehrsabgabe. Die könnten etwa Einwohnerinnen und Einwohner, Arbeitgeber oder Autobesitzer zahlen. Auch eine Citymaut wäre möglich. Welches Modell vor Ort am besten passt und wie hoch die Gebühr ausfällt, sollen die Kommunen selbst entscheiden.

9:20 Uhr Europas größtes 3D-Druck-Haus wird in Heidelberg eingeweiht Schon praktisch, was sich heutzutage alles drucken lässt. Ganze Gebäude lassen sich mittlerweile im 3D-Druck-Verfahren realisieren. Das bislang größte in Europa (so zumindest die Angabe der Kraus Gruppe, die dahintersteht) wird heute Nachmittag in Heidelberg eingeweiht. Wohnen wird darin niemand, stattdessen werden Computer-Server darin untergebracht. 140 Stunden lang wurde gedruckt. Wie das aussieht, haben wir euch bereits im vergangenen Jahr bei uns auf Instagram gezeigt - das Video könnt ihr euch hier nochmal anschauen: Sendung am Di. , 30.1.2024 8:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:12 Uhr Spielwarenmesse in Nürnberg beginnt Bei kaum einem Spiel kann man sich so schön ärgern wie bei "Mensch ärgere dich nicht". Stolze 110 Jahre alt wird es, und das wird auf der Spielwarenmesse in Nürnberg gefeiert. Die beginnt heute und ist die weltweit größte ihrer Art. Fünf Tage lang präsentieren dort fast 2.400 Ausstellerinnen und Aussteller Neuheiten und Trends. Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr Spiele für Erwachsene, wie etwa Brettspiele oder Rollen- und Fantasy-Spiele. Die Über-18-Jährigen gelten in der Branche als zahlungskräftige Zielgruppe und Zukunftsmarkt. Übrigens feiert noch ein weiteres Spielzeug Jubiläum: Die kleinen Figuren von Playmobil wurden vor 50 Jahren erstmals auf der Spielwarenmesse in Nürnberg präsentiert. Sendung am Di. , 30.1.2024 3:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

Jedes Frühjahr wandern zahlreiche Kröten, Frösche und Molche zu ihren Laichgründen, um dort ihre Eier abzulegen. Wärmere Temperaturen holen die Tiere aus ihrer Winterruhe und diesen Januar war es bereits ungewöhnlich mild, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Im Kreis Lindau hat die Amphibienwanderung bereits begonnen. Die dortige Kreisgruppe des Naturschutzverbands BUND spricht von der frühesten Wanderung, die sie bislang beobachtet hat - und sieht darin ein Zeichen dafür, dass der Klimawandel am Bodensee angekommen ist. Auch in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) sind laut BUND bereits die ersten Tiere unterwegs. Damit die Tiere nicht überfahren werden, werden im Kreis Lindau nun Schutzzäune und Straßensperren eingerichtet. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer kontrollieren diese in den kommenden Wochen. H. Frobel/Bund Naturschutz Sendung am Mo. , 29.1.2024 15:00 Uhr, DASDING News

8:10 Uhr Polizei sperrt A81 wegen Bauernprotesten Wegen Bauernprotesten hat die Polizei die Autobahn A81 zwischen Sulz (Kreis Rottweil) und Empfingen (Kreis Freudenstadt) gesperrt. Laut Polizei sind die Landwirte mit etwa 200 Traktoren auf der Autobahn unterwegs zu einer Kundgebung in Stuttgart. Die Polizei habe zuvor vergeblich versucht, die Landwirte davon abzuhalten, auf die Autobahn zu fahren. Traktoren dürfen generell nicht auf Autobahnen fahren. Die Polizei versucht jetzt, die Trecker von der A81 abzuleiten. Gegen die Landwirte wird nun ermittelt. Sendung am Di. , 30.1.2024 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:04 Uhr Einwohner und Pendler überwiegend zufrieden mit Mobilität in deutschen Großstädten Die Menschen in Deutschland sind mit der Mobilität in 13 der 15 größten Städte überwiegend zufrieden. Das hat eine Umfrage des ADAC ergeben. Die beiden Ausnahmen sind Duisburg und Köln. In Stuttgart (der einzigen baden-württembergischen Stadt in der Auswertung) überwiegt die Zufriedenheit nur knapp. Insgesamt zufrieden waren Einwohner und Pendler mit dem öffentlichen Nahverkehr in den Städten. Gute Noten gebe es vor allem für die Haltestellendichte, kurze Wege beim Umsteigen sowie Beschilderung an Bahnhöfen. Auch Radfahrer und Fußgänger sind der Umfrage zufolge überwiegend zufrieden mit der Mobilität - nur Autofahrer sind überwiegend unzufrieden. Im Vergleich zum ADAC-Mobilitätsmonitor aus dem Jahr 2017 ist die Zufriedenheit in den meisten Städten allerdings spürbar zurückgegangen. Sendung am Di. , 30.1.2024 7:30 Uhr, SWR3 Nachrichten

7:44 Uhr Zwei Heidelberger rudern über den Atlantik Eine "Schnapsidee" haben die beiden selbst es genannt, doch ihr Ziel haben sie fast erreicht: Mit dem Ruderboot wollen zwei Heidelberger den Atlantik überqueren. Mitte Dezember sind Janik Prottung und Daniel Schleicher von den Kanarischen Inseln aus gestartet. Bis morgen wollen sie die fast 5.000 Kilometer entfernte Karibikinsel Antigua erreichen. Mit der Aktion nehmen sie an einem Wettbewerb teil und sammeln außerdem Spenden für den guten Zweck. Alle zwei Stunden wechseln sie sich mit dem Rudern ab. Einen Eindruck davon liefert euch dieses Video:

Geduld braucht ihr derzeit auf der A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Pforzheim-West und Karlsbad. Hier staut es sich nach einem Unfall im Baustellenbereich, ihr könnt mit einer Verzögerung von etwa 20 Minuten rechnen. Wegen einer Bauerndemo in Stuttgart kann es vor allem auf den Zufahrtsstraßen zu Einschränkungen kommen. Aktuell sorgen etwa langsam fahrende Traktoren auf der A81 Singen Richtung Stuttgart zwischen Oberndorf und Rottenburg für acht Kilometer Stau und ebenfalls rund 20 Minuten Verzögerung.

Die lückenhafte Netzabdeckung in Deutschland ist ja zu einer Art Running Gag geworden. Mit kostenlosem WLAN sieht es nicht viel besser aus, zumindest was die Bahnhöfe anbelangt. In Baden-Württemberg gab es das im vergangenen Jahr gerade einmal an zwölf von insgesamt 692 Bahnhöfen, wie Zahlen des Verbands Allianz pro Schiene zeigen. Dabei wäre das gerade dort beim Warten auf die Bahn ganz praktisch. Immerhin, im bundesweiten Vergleich sind wir nicht das Schlusslicht: In Thüringen, Brandenburg und dem Saarland sowie bei unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz gab es jeweils nur einen Bahnhof mit Gratis-WLAN. Das Internet ist vielleicht doch noch Neuland.

an nur wenigen Bahnhöfen in Baden-Württemberg möglich. In anderen Bundesländern sieht es nicht besser aus. 5:00 Uhr Guten Morgen Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:32 Uhr Pflugverbot für Bauern ausgesetzt Gleich nochmal was zur Landwirtschaft: Landwirtinnen und Landwirte in Baden-Württemberg dürfen trotz der kürzlich erlassenen Erosionsschutzverordnung in den kommenden Wochen ihre Felder pflügen. Das hat der SWR von einer Regierungssprecherin erfahren. Noch Anfang Januar hatten sich viele Betroffene und Verbände über die neue Regelung zum Erosionsschutz aufgeregt. Vor allem Biobäuerinnen und -bauern hatten kritisiert, dass das Pflugverbot eine Vorbereitung des Bodens für die nächste Aussaat nicht mehr möglich mache. Nach Abstimmungen zwischen Staatsministerium und Umwelt- sowie Landwirtschaftsministerium will die Landesregierung nun weiterhin das Pflügen auf einer erosionsgefährdeten Fläche bis zu 0,6 Hektar erlauben. Bei größeren Flächen müssen zusätzlich bestimmte Anforderungen an Technik und Bepflanzung erfüllt werden.

Heute gibt es in ganz Baden-Württemberg viele Wolken. Zeitweise scheint aber auch die Sonne. Außerdem wird es ein wenig wärmer: Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 6 Grad am Main und bis zu 13 Grad im Breisgau. Morgen und vor allem übermorgen gesellt sich dann Regen dazu.

An den Universitätskliniken in Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm wird heute gestreikt. Nach drei ergebnislosen Verhandlungsrunden hat die Ärztegewerkschaft Marburger Bund Ärztinnen und Ärzte zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Sie fordert 12,5 Prozent Gehalt. Vor allem Nacht-, Wochenend- und Feiertagsschichten sollen besser bezahlt werden. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das, dass einige Operationen und Termine verschoben werden. Die Notfallversorgung sei jedoch gesichert, auch wenn es zu längeren Wartezeiten kommen könnte. Nach Schätzungen des Marburger Bundes beteiligen sich in den vier Städten in Baden-Württemberg etwa 1.100 Ärztinnen und Ärzte an den lokalen Streikaktionen.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg An den Universitätskliniken in Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm hat der Marburger Bund die Ärztinnen und Ärzte für heute zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Patientinnen und Patienten müssen sich auf längere Wartezeiten und die Verschiebung nicht dringender Operationen einstellen. Im Prozess um den Fall der vermissten 21-jährigen Jasmin M. aus Eigeltingen (Kreis Konstanz) wird am Landgericht Konstanz ein Urteil erwartet. Angeklagt ist der 43-jährige Ex-Freund der jungen Frau - ihm wird vorgeworfen, Jasmin M. getötet zu haben. Ihre Leiche wurde allerdings nie gefunden. Die Verteidigung fordert Freispruch, die Staatsanwalt 12,5 Jahre Haft. In Stuttgart demonstrieren wieder Landwirtinnen und Landwirte. Die Polizei rechnet daher mit Verkehrsbehinderungen. Es werden mehr als 3.000 Traktoren und Fahrzeuge auf dem Cannstatter Wasen erwartet.

6:03 Uhr "Letzte Generation" macht Schluss mit Klebeaktionen Mit Straßenblockaden soll erst mal Schluss sein: Die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" wollen sich künftig nicht mehr festkleben. Das haben sie gestern Abend angekündigt. Stattdessen wollen sie auf andere Weise gegen die Klimapolitik protestieren. Unter anderem sollen Politikerinnen und Politiker vor laufender Kamera zur Rede gestellt werden. Auch will die Gruppe ab März zu "ungehorsamen Versammlungen" aufrufen, wie sie in ihrer Mitteilung schreibt. "Das Kapitel des Klebens und der Straßenblockaden endet damit", heißt es. Mehr über die neuen Protestformen der "Letzten Generation" hört ihr hier: Sendung am Di. , 30.1.2024 3:00 Uhr, SWR3 Nachrichten