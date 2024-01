BW-Newsticker am Morgen: Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gehen weiter, Streit um Benin-Bronzen vor Gericht, NATO übt für Ernstfall

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:57 Uhr Parteien im Landtag beziehen Stellung zu Demos gegen Rechtsextremismus Mit den Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus hat sich gestern auch der Landtag von Baden-Württemberg befasst. In der Debatte ging es hoch her: Fast alle Parteien stellten sich auf die Seite der Demonstrierenden. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Anton Baron jedoch sprach von einer Aneinanderreihung von Lügen - seine Partei sehe sich einer "Schmutzkampagne" von Linksextremen ausgesetzt. Für Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz hingegen besteht konkreter Handlungsbedarf im Kampf gegen Rechtsextremismus: Er forderte ein Verbot der AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative" - diese sei "ein durch und durch rechtsextremer Verein", sagte Schwarz. Darüber hinaus forderte er, auch ein Verbotsverfahren gegen die AfD zu prüfen. Es mehrten sich die Indizien, dass die Partei gegen die Verfassung arbeite, so der Grünen-Fraktionschef. Stuttgart Nach Demonstrationen gegen Rechtsextremismus Landtagsdebatte: Grünen-Fraktionschef fordert Verbot der Jungen Alternative Nach Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus hat der Landtag von Baden-Württemberg über die Lage der Demokratie debattiert. Grünen-Fraktionschef Schwarz sprach sich für ein Verbot der Jungen Alternative aus. 16:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg

6:30 Uhr Das Wetter in BW Werfen wir einen Blick aufs Wetter für heute. Es ist bei uns im Land weiterhin zu mild für Januar: Heute soll es 7 bis 13 Grad warm werden. Dazu ist mit leichtem Regen zu rechnen - nur in der Kurpfalz, der Main-Tauber-Region und auf der Ostalb scheint anfangs noch die Sonne. Aber auch dort nehmen die Wolken im Lauf des Tages zu. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-TV-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,7 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL geht weiter - auch heute werden also wieder viele Züge im Land ausfallen. In Stuttgart ist für den Vormittag eine Demonstration der Lokführer angekündigt. Hier wird auch der Chef der GDL, Claus Weselsky, erwartet: Er will auf dem Schlossplatz zu den Streikenden sprechen. Der Fall einer jungen Ärztin aus dem Freiburger Josefskrankenhaus wird heute vor dem Arbeitsgericht verhandelt. Ihr war fristlos gekündigt worden, nachdem sie einen Streik der Gewerkschaft Marburger Bund mitorganisiert hatte. Das Josefskrankenhaus gehört zur Artemed Gruppe mit insgesamt 18 Kliniken in Deutschland. Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt: Im vergangenen Sommer war an einer Badestelle am Rhein bei Jestetten (Kreis Waldshut) ein 31-jähriger Wildcamper aus der Schweiz mit einem Holzscheit erschlagen worden. Heute soll im Prozess um den gewaltsamen Tod das Urteil fallen. Der aus Lettland stammende Angeklagte hatte am Dienstag vor dem Landgericht Waldshut die Tat überraschend gestanden.

6:09 Uhr NATO probt den Ernstfall - koordiniert vom NATO-Kommando in Ulm Angesichts des Kriegs in der Ukraine sei es erforderlicher denn je, dass die NATO ihre Abläufe übt und ihre Verteidigungsfähigkeit demonstriert - das sagte NATO-General Alexander Sollfrank gestern Abend in Ulm über ein Großmanöver, das das Militärbündnis in dieser Woche gestartet hat. In Ulm ist Sollfrank Befehlshaber des NATO-Unterstützungskommandos JSEC, und das spielt in der Übung eine wichtige Rolle: Es koordiniert Truppenverlegungen und Materialtransporte im gesamten NATO-Gebiet. Gestern Abend informierte Sollfrank über das Manöver - es ist das größte der NATO seit dem Ende des Kalten Krieges, mit 90.000 Soldaten. Trainiert wird eine schnelle Verlegung von Truppen an die NATO-Ostflanke. Ulm Rede zur Sicherheitslage Großmanöver der NATO: So schätzt ein Generalleutnant in Ulm die Sicherheitslage ein Die NATO hat das größte Manöver seit dem Kalten Krieg gestartet. Der Ulmer Standort spielt dabei eine wichtige Rolle. Wie NATO-Befehlshaber Alexander Sollfrank die Sicherheitslage einschätzt. Sendung am Mi. , 24.1.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:05 Uhr Streit um Rückgabe von Benin-Bronzen geht vor Gericht Der Rechtsstreit um die Rückgabe von wertvollen Benin-Kunstobjekten aus Freiburg an Nigeria wird heute vor dem Freiburger Verwaltungsgericht verhandelt. Ein AfD-Stadtrat hatte gegen das Vorhaben geklagt. Er argumentierte, nach einem Beschluss des damaligen nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari sollten zurückgegebene Benin-Bronzen an den Oba als Oberhaupt des Königreichs Benin übertragen werden und damit nicht an den Staat Nigeria.