9:48 Uhr Bahnstreik beschäftigt die Community Wie verhältnismäßig ist der Streik der Lokführer? Seit der Nacht wird auch der Personenverkehr der Bahn bestreikt - und das bis kommenden Montag - also sechs Tage lang. Auch die Community auf unseren Social Media Kanälen treibt die Frage um, wie verhältnismäßig der Streik ist. Es wird viel kommentiert und sehr kontrovers diskutiert.

Ein Hund im Rollstuhl? Der achtjährige Labrador Nerone aus Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) ist vom Rücken an gelähmt. Nur mit seinen zwei Vorderbeinen robbt er sich voran. Sein Frauchen Laura Knobloch hat ihn vor acht Jahren in einer Ausschreibung für eine Pflegestelle auf Facebook entdeckt, als er noch ein Welpe war.

Nach dem Brand in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) mit drei Toten wollen Brandermittler in das Mehrfamilienhaus. Sie sollen laut Polizei die Brandstelle betreten, sobald die Feuerwehr das Gebäude freigibt. Der Energieversorger habe bereits den Strom im Haus abgestellt, um Folgeschäden und damit das Risiko für die Einsatzkräfte zu verringern. Bei dem Brand in der Nacht kamen drei Menschen ums Leben. Drei Personen wurden verletzt - zwei davon lebensgefährlich.

In Ludwigsburg ist in der Nacht ein Busfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei kollidierte er kurz vor Mitternacht auf Höhe der Anschlussstelle zur A81 mit einem Kleintransporter und kam mit dem Linienbus von der Fahrbahn ab. Die beiden Männer im Transporter wurden schwer verletzt. Im Bus selbst saßen keine Fahrgäste. Bei dem Unfall wurde laut Polizei außerdem die Ampelanlage an der stark befahrenen Kreuzung beschädigt und fiel aus.

Deutschlands Handballer wollen mit einem Sieg im letzten Hauptrundenspiel den Einzug ins Halbfinale der Heim-EM perfekt machen. Zum Abschluss der zweiten Turnierphase trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason heute ab 20:30 Uhr auf Kroatien. Wenn die Konkurrenz mitspielt, könnte die DHB-Auswahl selbst mit einer Niederlage in die Vorschlussrunde einziehen. Aktuell ist Deutschland Gruppenzweiter hinter den bereits qualifizierten Franzosen. Halbfinal-Gegner des DHB-Teams wäre Top-Favorit Dänemark.

8:14 Uhr Zwei Tote bei Polizeieinsätzen im Jahr 2023 Im vergangenen Jahr sind in Baden-Württemberg zwei Menschen bei Polizeieinsätzen getötet worden. Das teilte das Innenministerium auf SWR-Anfrage mit. Hauptursache für tödliche Zwischenfälle bei Polizeieinsätzen ist laut Innenministerium der Schusswaffengebrauch: 44-mal haben Beamte in den vergangenen fünf Jahren auf Personen geschossen, dabei sind acht Menschen ums Leben gekommen, 21 wurden verletzt. Allein im vergangenen Jahr gab es sieben Fälle von Schusswaffengebrauch. Anfang Januar hat ein Polizist in Weingarten (Kreis Ravensburg) auf einen mutmaßlichen Angreifer geschossen und den Mann schwer verletzt. Derweil wird heute vor dem Landgericht Mannheim der Prozess gegen zwei Polizeibeamte wegen eines tödlichen Einsatzes im Jahr 2022 bei einem psychisch kranken Mann fortgesetzt. Das Opfer war bei einem gewaltsamen Einsatz der beiden Beamten am Mannheimer Marktplatz zusammengebrochen und im Krankenhaus gestorben.

Nach den Demonstrationen gegen Rechtsextremismus debattiert der Landtag von Baden-Württemberg heute über den Zustand der Demokratie im Land. Die CDU-Fraktion, die die Debatte beantragt hat, erhofft sich davon ein "klares Signal" der politischen Mitte. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel sagte dem SWR, die Pläne der AfD führten in die Isolation und Verarmung. Die SPD als Oppositionsführerin und deren Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch sprechen von Machtfantasien der äußersten Rechten, die Recherchen jüngst enthüllt hätten. Es gehe jetzt darum, Demokratie zu erhalten und zu verteidigen. In den vergangenen Tagen waren an die 100.000 Menschen in Baden-Württemberg gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen.

Der erneute Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Personenverkehr hat um 2 Uhr begonnen. Eine Sprecherin der Bahn teilte heute Morgen mit, der Notfallfahrplan sei in Baden-Württemberg angelaufen. Im gesamten Fern- und Regionalverkehr komme es zu massiven Beeinträchtigungen. Fahrgäste im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr müssten sich auf ein stark reduziertes Angebot einstellen und sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindung informieren. Reisende im Fernverkehr sollten frühzeitig einen Sitzplatz reservieren.

Auf der A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe steht auf Höhe Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ein defekter Laster auf dem Beschleunigungsstreifen. Hier bitte besonders vorsichtig sein! Und auf der B10 Ulm Richtung Stuttgart wird gerade zwischen Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) und Plochinger Dreieck von der Polizei ein Unfall aufgenommen.

Und ein Blick in die USA: Donald Trump hat nach Medienberichten auch die Vorwahl um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im US-Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox News berufen sich dabei auf eigene Prognosen. Trump liegt demnach vor seiner innerparteilichen Rivalin Nikki Haley. Damit wird wahrscheinlicher, dass er wieder der Präsidentschaftskandidat seiner Partei wird. In der vergangenen Woche hatte der frühere US-Präsident schon die Vorwahl der Republikaner in Iowa für sich entschieden.

Heute halten sich meist viele Wolken, ab und zu fällt Regen. Am Nachmittag ist es im Norden Baden-Württembergs länger trocken und die Sonne kommt kurz heraus. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 15 Grad. In Böen weht starker bis stürmischer Westwind. Für die Hochlagen des Schwarzwalds gibt es eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Es wird vor orkanartigen Böen mit Spitzen von bis zu 120 Kilometer pro Stunde gewarnt. Morgen können wir in Baden-Württemberg mit deutlich nachlassendem Wind rechnen. Dabei ist es bewölkt, gelegentlich fällt Regen bei bis zu 13 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite.

Mit einem rund sechstägigen Streik legt die Lokführergewerkschaft GDL seit 2 Uhr weite Teile des Personenverkehrs der Deutschen Bahn lahm. Fahrgäste müssen sich seit Betriebsbeginn am Morgen auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Über die Online-Kanäle sowie die Bahn-App könnt ihr euch darüber informieren, welcher Zug fährt und welcher nicht. Im Fernverkehr war bei vorigen Arbeitskämpfen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) lediglich rund jeder fünfte Zug unterwegs. Der Ausstand soll bis kommenden Montag um 18 Uhr dauern. Gestern Abend hatte der Bayerische Rundfunk unter Berufung auf die GDL berichtet, die Lokführergewerkschaft habe der Bahn einen Einigungsvorschlag unterbreitet. Die Deutsche Bahn hat diesen aber umgehend abgelehnt. Er enthalte alte Maximalforderungen, so ein Bahnsprecher.

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute ist der erste Tag des sechstägigen Bahnstreiks, den wir auch in Baden-Württemberg deutlich zu spüren bekommen. Seit heute Morgen um 2 Uhr bis kommenden Montag um 18 Uhr hat die Lokführergewerkschaft GDL zum Streik aufgerufen. Bahnreisende müssen deshalb mit massiven Beeinträchtigungen rechnen, denn der Notfahrplan verspricht laut Bahn nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr. In den vergangenen Tagen sind an die 100.000 Menschen in Baden-Württemberg gegen Rechtsextremismus auf die Straßen gegangen. Am Vormittag debattiert nun der baden-württembergische Landtag über den Zustand der Demokratie im Land. Die CDU-Fraktion hat die Debatte beantragt und erhofft sich davon ein "klares Signal" der politischen Mitte. In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) soll heute Abend eine Veranstaltung der AfD stattfinden, zu der Landes- und Bundespolitiker der Partei erwartet werden. Ein Bündnis aus Schorndorfer Initiativen, Vereinen und Bürgerinnen und Bürgern will vor der Veranstaltungshalle gegen dieses Treffen demonstrieren.

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) sind in der Nacht drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei Ludwigsburg mit. Zwei Menschen schwebten noch in Lebensgefahr. Es gebe außerdem einen Leichtverletzten. Die Polizei teilte darüberhinaus mit, dass drei Hunde tot aus dem Haus geborgen wurden. Das Feuer war demnach in der Nacht in einer Erdgeschosswohnung des Hauses ausgebrochen. Ob es sich bei allen Toten und Verletzten um Bewohner der Wohnung handelt, in der das Feuer ausbrach, blieb zunächst offen. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass einigen der Opfer aufsteigender Rauch zum Verhängnis wurde, so der Polizeisprecher. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.