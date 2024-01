Polizei schießt in Weingarten auf mutmaßlichen Angreifer

Auf dem Münsterplatz in Weingarten haben Polizisten einen mutmaßlichen Angreifer angeschossen. Der Mann soll die Beamten mit einem Messer bedroht haben. Jetzt ermittelt das LKA.

Polizisten haben am Mittwochabend in Weingarten (Kreis Ravensburg) auf einen Mann geschossen. Laut Staatsanwaltschaft soll der Mann die Beamten mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei war zuvor wegen eines Konflikts auf dem Münsterplatz alarmiert worden. Zwei Polizisten seien zu dem Einsatz ausgerückt, sagte Polizeisprecher Oliver Weißflog in der Nacht.

Mutmaßlicher Angreifer vorläufig festgenommen

Der mutmaßliche Angreifer ist noch im Krankenhaus, Lebensgefahr besteht aber keine. Er wurde laut Landeskriminalamt (LKA) vorläufig festgenommen. Die Polizei war vor den Schüssen wegen eines Streits auf dem Münsterplatz alarmiert worden. Dort habe sich die Situation zugespitzt und die Einsatzkräfte griffen zur Waffe, sagte eine Sprecherin des LKA gegenüber dem SWR. Warum und mit wem der Mann in Streit geriet, ist noch unklar.

Das LKA und die Staatsanwaltschaft Ravensburg haben die Ermittlungen übernommen. Das sei ein ganz normaler Ablauf bei Gebrauch von Schusswaffen, heißt es von der Polizei. Im Laufe des Tages wollen sich das LKA und die Staatsanwaltschaft zu dem Fall äußern. Polizisten dürfen nur als letztes Mittel zu ihrer Dienstwaffe greifen und schießen.

Das Einschussloch in der Fensterscheibe eines Cafés auf dem Münsterplatz in Weingarten. In der Nacht hatten Polizisten auf einen mutmaßlichen Angreifer geschossen. SWR Nadine Ghiba

Vor Ort am Münsterplatz unterhalb der Basilika in Weingarten ist ein Einschussloch in einem angrenzenden Café zu sehen. Dort hatte eine Kugel eingeschlagen. Der Betrieb in dem Café läuft am Donnerstag allerdings weiter. Der Vorfall sei schockierend, sagen Anwohnerinnen und Anwohner.

Ende Dezember gab es in Mannheim einen Fall, bei der die Polizei einen 49-Jährigen erschossen hat. Der Mann soll die Beamten mit einem Messer bedroht haben.