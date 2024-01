Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

6:52 Uhr Zahl der Sprengungen von Geldautomaten erreicht neuen Höchststand Es scheint eine lukrative Masche zu sein: Immer häufiger versuchen Kriminelle in Baden-Württemberg mit der Sprengung von Geldautomaten an Bargeld zu kommen: Nach Angaben des Innenministeriums wurden im vergangenen Jahr im Land 42 Geldautomaten gesprengt - ein neuer Höchststand. Im Jahr davor waren es 34 Automaten-Sprengungen - 2018 gab es 21. Zwei Millionen Euro ließen die Täter im Jahr 2023 dabei mitgehen. Die Schäden durch die Explosionen sind nach Angaben des Innenministeriums deutlich höher. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) spricht sich im SWR für bessere Schutzmaßnahmen aus. Betreiber könnten beispielsweise Färbetechniken nutzen, mit denen Geldscheine bei einer Sprengung unbrauchbar würden. Sendung am Di. , 23.1.2024 5:31 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:33 Uhr Sieg gegen Ungarn: Handballer bei Heim-EM auf Halbfinal-Kurs Deutschlands Handballer haben sich gestern Abend in Köln mit einem Sieg gegen Ungarn ins Medaillenrennen der Heim-EM zurückgekämpft und die Tür zum Halbfinale weit aufgestoßen. 35:28 (18:17) hieß es am Ende für die deutsche Mannschaft - damit hat das Team das Weiterkommen nun wieder in eigener Hand. Mit 5:3 Punkten belegt die DHB-Auswahl vor dem abschließenden Spiel gegen Kroatien am Mittwoch den zweiten Platz hinter dem bereits qualifizierten Olympiasieger Frankreich (8:0). Auch Ungarn und Österreich (beide 4:4) haben noch Chancen aufs Halbfinale. Die besten zwei Teams qualifizieren sich für die Runde der Top-Vier. Handball-EM Handball-EM: Deutschlands Knoten platzt gegen Ungarn - Halbfinale ganz nah Die deutschen Handballer haben sich nach der schwachen Leistung gegen Österreich den Frust von der Seele geworfen und mit einer Top-Leistung Ungarn bezwungen. Die Tür zum Halbfina…

6:33 Uhr Warnung vor eisglatten Straßen in manchen Regionen Wer heute früh schon unterwegs ist, muss in manchen Regionen des Landes besonders vorsichtig sein. Die Temperaturen steigen zwar heute deutlich ins Plus, noch sind aber viele Straßen kalt und deshalb glatt. Die Polizei warnt beispielsweise im Kreis Waldshut vor Blitzeis. Auch auf der B312 zwischen Reutlingen und Biberach kann es glatt sein. Es hat bereits mehrere Unfälle mit Blechschäden gegeben. Alle Verkehrsmeldungen und Hinweise zu Glatteis findet ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR. Sendung am Di. , 23.1.2024 6:04 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:25 Uhr Warnung vor Stromlücke: BW-Wirtschaft fordert schnelleren Ausbau von Erneuerbaren Energien Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Baden-Württemberg befürchten Wettbewerbsnachteile für die Wirtschaft, wenn Erneuerbare Energien und Stromnetze nicht schneller ausgebaut werden. Sie berufen sich dabei auf eine Stromstudie des Fraunhofer-Instituts, in der der Energiebedarf bis zum Jahr 2040 analysiert wird. Die Studie wurde von den IHKs in Auftrag gegeben. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass sich der Stromverbrauch in Baden-Württemberg in den nächsten 15 Jahren mehr als verdoppelt. Video herunterladen (24,7 MB | MP4)

6:13 Uhr Macron würdigt Schäuble auf Deutsch als Freund und Säule Europas Der französische Präsident Emmanuel Macron und die Spitzen von Politik und Gesellschaft in Deutschland haben sich in einem bewegenden Staatsakt gestern von dem im Alter von 81 Jahren in Offenburg gestorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble verabschiedet. Macron würdigte Schäuble als Freund Frankreichs und großen Europäer. "Deutschland hat einen Staatsmann verloren. Europa hat eine Säule verloren. Frankreich hat einen Freund verloren", sagte der Präsident auf deutsch in seiner Trauerrede im Reichstagsgebäude in Berlin. Schäubles Wunsch, einen Franzosen im Bundestag sprechen zu lassen, sage viel über dessen Vertrauen in Frankreich und Deutschland aus, ergänzte Macron. Video herunterladen (70,6 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündet heute, ob die rechtsextreme NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen wird. Damit würden auch steuerliche Begünstigung der Partei, die sich inzwischen in Die Heimat umbenannt hat, und Zuwendungen an sie entfallen. Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg, oder Ulm: Zehntausende Menschen haben in den vergangenen Tagen in ganz Baden-Württemberg friedlich gegen Rechtsextremismus demonstriert. Heute sind weitere Proteste geplant, etwa in Rottenburg am Neckar oder in Heilbronn. So viele Demonstrierende wie zuletzt werden aber nicht erwartet. In Memmingen beginnt der Prozess wegen eines mutmaßlichen Doppelmords. Angeklagt sind ein Mann und seine Ehefrau wegen Mordes an einem 55 und 70 Jahre alten Paar aus Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) sowie ein 32 Jahre alter Mann aus Baden-Württemberg wegen Beihilfe. Die Hauptbeschuldigten sollen nachts ins Haus der beiden Opfer eingedrungen sein und das Ehepaar umgebracht haben. Der angeklagte Mann ist der Sohn des 70-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es ihm um das Erbe ging.