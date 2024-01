Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Patrick Seibert.

7:03 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Ein Blick auf das Wetter: Heute ziehen die Ausläufer von Sturmtief "Iris" über Baden-Württemberg hinweg. Der Südwestwind weht daher kräftig mit starken bis stürmischen Böen, im Bergland gibt es Sturmböen. Dabei ist es meistens bewölkt. Am Vormittag beginnt es im Nordwesten des Landes zu regnen. Gegen Mittag erreichen die Regenwolken schließlich auch Oberschwaben und das Allgäu. Die Temperaturen liegen zwischen 6 Grad im Allgäu und 12 Grad in der Kurpfalz. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-TV-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,4 MB | MP4)

6:42 Uhr Tennis-Doppel aus BW bei Australian Open im Viertelfinale Eine tolle Nachricht vom Tennis - genauer gesagt von den Australian Open: Das Tennis-Doppel Yannik Hanfmann aus Karlsruhe und Dominik Koepfer aus Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) hat bei dem Turnier im australischen Melbourne das Viertelfinale erreicht. Das Duo gewann gegen Marcel Granollers aus Spanien und Horacio Zeballos aus Argentinien. Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann bei den Australien Open in Melbourne. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Frank Molter Sendung am Mo. , 22.1.2024 5:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:21 Uhr Tausende demonstrieren in BW gegen Rechtsextremismus Mehrere Tausend Menschen haben am Wochenende in Baden-Württemberg gegen Rechtsextremismus demonstriert. Unter dem Motto "Alle zusammen gegen die AfD" versammelten sich am Samstag mindestens 20.000 Menschen in Stuttgart auf dem Schlossplatz. Der Mitveranstalter "Stuttgart gegen Rechts" zählte sogar 50.000 Menschen. Bei einer weiteren Demonstration am Sonntag kamen in der Landeshauptstadt auf dem Marktplatz laut Angaben der Veranstalter weitere rund 10.000 Menschen zusammen. In Freiburg gingen am Sonntag nach Polizeiangaben 25.000 Menschen auf die Straße. In Karlsruhe waren es am Samstag etwa 20.000 Menschen, in Ulm den Beamten zufolge zwischen 8.000 und 10.000 Demonstranten und in Heidelberg etwa 18.000. Einen Überblick über alle Demonstrationen gibt es hier: Baden-Württemberg Proteste in vielen Städten am Wochenende Mehr als 100.000 Menschen demonstrieren in BW gegen Rechtsextremismus Zehntausende haben am Samstag gegen Rechtsextremismus demonstriert. Allein in Karlsruhe und Stuttgart kamen je 20.000 Menschen. Auch am Sonntag gab es Proteste. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg mit Sport SWR BW

6:08 Uhr Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble - live im SWR Heute findet der Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble im Deutschen Bundestag statt - live zu sehen in einem "SWR Extra" im TV sowie im Livestream im Web und in der SWR Aktuell App. Der CDU-Politiker und frühere Bundesminister, Parlamentspräsident sowie dienstälteste Bundestagsabgeordnete Wolfgang Schäuble war am 26. Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren in Offenburg gestorben. Beim heutigen Trauerstaatsakt sprechen Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Friedrich Merz und der französische Präsident Emmanuel Macron. Offenburg SWR überträgt am Montagnachmittag live Die letzte Ehre: Trauerstaatsakt für Schäuble in Berlin Weggefährten und Politiker verneigen sich am Montag in Berlin noch einmal vor dem verstorbenen CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble. Der SWR überträgt den Trauerstaatsakt live. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Im Bundestag in Berlin findet heute der Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble statt. Der CDU-Politiker und frühere Bundesminister aus Offenburg war am 26. Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren gestorben. Beim heutigen Trauerstaatsakt hält auch der französische Präsident Emmanuel Macron eine Rede. Der SWR übertägt den Staatsakt live. Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Lokführergewerkschaft GDL in der Nacht zu einem neuen Streik aufgerufen. Der Personenverkehr soll vom 24. bis zum 29. Januar lahmgelegt werden. Heute Vormittag soll eine Pressekonferenz stattfinden. Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart beginnt heute der Prozess gegen einen 55-jährigen deutschen Unternehmer, der verbotenerweise Werkzeugmaschinen an einen russischen Waffenhersteller geliefert haben soll. Laut Anklage wurden die Maschinen als sogenannte Güter mit doppeltem Verwendungszweck für die Serienproduktion von Scharfschützengewehren benötigt.