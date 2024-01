per Mail teilen

Weggefährten und Politiker verneigen sich am Montag in Berlin noch einmal vor dem verstorbenen CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble. Der SWR überträgt den Trauerstaatsakt live.

Nach der bewegenden Trauerfeier in Offenburg Anfang Januar will das politische Berlin Abschied von Wolfgang Schäuble nehmen. Der Bundestag richtet am Montag einen Trauerstaatsakt für den verstorbenen früheren Bundestagspräsidenten und Bundesminister aus. Rund 1.500 Gäste aus dem In- und Ausland werden erwartet, darunter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der SWR überträgt den Trauerstaatsakt im Fernsehen, im Internet und im SWR Aktuell Radio live.

Trauerstaatsakt im Bundestag - Politiker aus Südbaden dabei

In Gedenken an den langjährigen CDU-Politiker aus Südbaden wird im Berliner Dom zunächst ein Trauergottesdienst (13 Uhr) ausgerichtet. Danach findet im Bundestag der Trauerstaatsakt statt. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) wird die Gedenkstunde eröffnen, CDU-Chef Friedrich Merz und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron wollen Schäuble in ihren Reden würdigen. Unter den Gästen befinden sich die Spitzen der deutschen Verfassungsorgane. Auch viele Politiker und Weggefährten aus Südbaden reisen nach Berlin, darunter die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer (parteilos) und die Oberbürgermeister aus Freiburg und Offenburg (Ortenaukreis), Martin Horn (parteilos) und Marco Steffens (CDU).

Abschied von Schäuble - ein symbolisches Datum

Als Termin für den Staatsakt wurde nicht ohne Grund der 22. Januar gewählt: Es ist der Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags im Jahr 1963, der den Grundstein für die Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich gelegt hat. Dieser Freundschaft sah sich Schäuble immer eng verbunden.

SWR überträgt Trauerstaatsakt in einer Sondersendung

Der SWR berichtet live über den Trauerstaatsakt in Berlin. Stefanie Haiber wird die knapp einstündige Live-Sendung "SWR Extra - Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble - Gedenken im Deutschen Bundestag" moderieren. Die Sondersendung wird im TV, im Web und im Radio ausgespielt. Im Anschluss daran steht sie in der ARD Mediathek bereit.

Der SWR überträgt den Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble in Berlin am Montag, 22. Januar, ab 14:53 Uhr bis circa 16:00 Uhr live im TV, im SWR Aktuell Radio, hier im Web und in der SWR Aktuell App.

Trauerfeier Anfang Januar in Offenburg

Anfang Januar wurde Schäuble in seiner Heimatstadt Offenburg im Beisein von Familie, hohen Amtsträgern und politischen Weggefährten beigesetzt. In einer bewegenden Trauerfeier stellten Politiker und Schäubles Tochter Christine Strobl das jahrzehntelange Wirken des Verstorbenen heraus, würdigten seine Verdienste unter anderem um die deutsche Vereinigung und zeichneten das Bild eines Menschen, der mit sich und dem Sterben im Reinen war. Mit einem militärischen Ehrengeleit und einem Trauerzug wurde der Sarg zum Friedhof begleitet. Auch die Öffentlichkeit durfte auf ausdrücklichen Wunsch Schäubles an der Beerdigung auf dem historischen Waldbachfriedhof teilnehmen. Zahlreiche Menschen wohnten der Zeremonie bei, wobei die nähere Umgebung des Grabs zunächst ausgewählten Gästen vorbehalten war.

Wolfgang Schäuble - ein Leben für die Politik

Der frühere Kanzleramtschef, Bundesinnen- und Finanzminister, CDU-Vorsitzende und Bundestagspräsident war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Offenburg gestorben. Niemand gehörte dem Bundestag länger an als er - insgesamt 51 Jahre.