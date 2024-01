Vor AfD-Veranstaltung in Schorndorf: Bündnis kündigt Gegen-Demo an

AfD-Vertreter laden zu einem Treffen in den Rems-Murr-Kreis ein. Ein Schorndorfer Bündnis will das nicht hinnehmen und ruft zu Protesten vor der Künkelinhalle auf.

Die Landesgruppe Baden-Württemberg der AfD-Bundestagsfraktion veranstaltet am Mittwochabend einen sogenannten Neujahrs-Bürgerdialog in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis). Das geplante Treffen in der Künkelinhalle sorgt dafür, dass beispielsweise der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und Vertreter anderer Parteien zu einer Gegendemonstration aufrufen. Veranstaltet wird sie vom Schorndorfer "Bündnis gegen Rassismus und Rechtsextremismus".

Kundgebung während Neujahrs-Bürgerdialog der AfD

Die Kundgebung soll eine Stunde vor der geplanten AfD-Veranstaltung beginnen. Die Stadtverwaltung rechnet im Vorfeld mit mindestens 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Am vergangenen Wochenende gab es bereits in mehreren Städten in Baden-Württemberg Demonstrationen und Kundgebungen gegen Rechtsextremismus und die AfD. Insgesamt beteiligten sich landesweit mehr als 100.000 Menschen an den Protesten.

Grund dafür waren Berichte über ein Treffen in Potsdam, an dem demnach Rechtsextreme, Mitglieder der AfD und zwei Personen aus der CDU-nahen Werteunion teilnahmen. Dabei sei auch besprochen worden, ob Menschen mit Migrationsgeschichte trotz eines deutschen Passes dazu gezwungen werden könnten, Deutschland zu verlassen.