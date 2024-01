Seit Montag probt die NATO mit 90.000 Soldaten den Ernstfall - einen Angriff auf das Militärbündnis. Es läuft eine gewaltige Truppenverlegung an die NATO-Ostflanke. Das NATO-Unterstützungskommando JSEC in Ulm koordiniert das Großmanöver. Generalleutnant Alexander Sollfrank informierte am Mittwochabend in Ulm über das Manöver und die Sicherheitslage in Europa.