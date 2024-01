Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) sind in der Nacht zum Mittwoch drei Menschen ums Leben gekommen. In einer Erdgeschosswohnung war ein Feuer ausgebrochen. Der Rauch zog ins Treppenhaus und war so dicht, dass eine schnelle Flucht nicht möglich war. Feuerwehrleute brachten Anwohner mit der Drehleiter in Sicherheit. Zwei Menschen schweben in Lebensgefahr.