Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

9:55 Uhr Immer mehr Supermärkte führen "Stille Stunde" ein Um Autisten und sensibleren Menschen ein ruhigeres Einkaufen zu ermöglichen, führen immer mehr Supermärkte in Deutschland sogenannte stille Stunden ein. Dabei werden zu gewissen Uhrzeiten die Lichter gedimmt, die Musik abgestellt und die Pieptöne der Kassen leiser gemacht. Die Idee für die "Stille Stunde" stammt aus Neuseeland, Ableger gibt es mittlerweile unter anderem in Baden-Württemberg. Ein flächendeckendes Angebot gibt es noch nicht, aber Betroffene, die sich dafür einsetzen:

9:29 Uhr Vier mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft 6 Kilogramm Kokain, 1,5 Kilogramm Marihuana und 560 Gramm Haschisch. Diese Mengen hat die Polizei bei vier mutmaßlichen Drogendealern aus dem Raum Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) gefunden. Ein Haftrichter erließ Haftbefehle gegen die Männer im Alter von 20 bis 31 Jahren. Die Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft.

9:02 Uhr Wegen Bauernprotesten: Stau in und um Stuttgart Die Auswirkungen der Bauernproteste bekommen schon jetzt viele Menschen in und um Stuttgart zu spüren. Auf der B10 von Ulm in Richtung Stuttgart stockt der Verkehr zwischen Eislingen-Ost und Plochinger Dreieck auf 12 Kilometern. Die Verzögerung beträgt bis zu 20 Minuten. Außerdem gibt es wegen den Traktoren auf der B27 von Tübingen in Richtung Stuttgart zwischen Aichtal und Leinfelden-Echterdingen-Nord 14 Kilometer stockenden Verkehr. Der Zeitverlust beträgt hier bis zu 30 Minuten. Und wie bereits erwähnt staut es sich auch auf der A8 von München in Richtung Stuttgart zwischen Mühlhausen und Kirchheim/Teck-Ost auf 6 Kilometern. Hier müssen Autofahrerinnen und Autofahrer bis zu 25 Minuten mehr Zeit einplanen. Wie die Polizei Stuttgart auf X mitteilt, soll um 9:30 Uhr ein Korso vom Cannstatter Wasen zum Kernerplatz starten. Zu erwarten sind erhebliche Einschränkungen im Stadtverkehr bis 14 Uhr.

8:44 Uhr Feuerwerk und Böller an Silvester: Community diskutiert Verbote Nicht nur Weihnachten, auch Silvester nähert sich mit großen Schritten. Dabei spielt Feuerwerk natürlich auch immer eine wichtige Rolle. Doch in immer mehr Innenstädten gibt es mittlerweile Böllerverbote. Auf unserem Instagram-Kanal haben wir das mal aufgedröselt - in der SWR-Community wird rege diskutiert.

8:29 Uhr Inzucht: Rothirsche in BW vor dem Aussterben? Mal etwas ganz anderes: Rothirsche haben in Baden-Württemberg zu wenig Platz. Das zumindest kritisieren Jägerinnen und Jäger. Sie beobachten Fehlbildungen bei den Tieren, eine Folge von Inzucht. Schuld sind laut Tierschützerinnen und Tierschützern die sogenannten Rotwildgebiete - Flächen, in denen sich die Hirsche aufhalten dürfen. Außerhalb dieser Gebiete müssen die Hirsche geschossen werden. Doch die Rotwildgebiete sind zu klein und liegen zu weit auseinander, so der Vorwurf. Auch wegen Straßen und Siedlungen schaffen es kaum Hirsche von einem Gebiet ins andere. Also paaren sich dort die immer gleichen Tiere. Ein dauerhaft gesunder Bestand sei nicht mehr gesichert, sagt auch die forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt. Und was tut die Politik dagegen? In der Landesregierung überwiegt die Sorge vor Waldschäden. Der Zustand des Waldes ist bereits bedenklich und das Rotwild zieht die Rinde der Bäume ab, deshalb muss es in seinen Gebieten bleiben, so die Argumentation von Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU). "Im Augenblick sage ich ganz offen, im Zuge des Klimawandels machen uns die Wälder mehr Sorgen als das Rotwild." Mehr Platz sollen die Rothirsche laut Hauk nicht bekommen. Video herunterladen (78,8 MB | MP4)

7:59 Uhr Das ist aktuell auf den Straßen in BW los Es wird Zeit für einen Blick auf die Straßen. Auf der A8 von Stuttgart in Richtung München wird zwischen Kirchheim/Teck-Ost und Aichelberg ein Unfall aufgenommen. Hier gibt es zwei Kilometer Stau und eine Verzögerung von bis zu 20 Minuten. In der Gegenrichtung auf der A8 von München in Richtung Stuttgart gibt es Behinderungen wegen einer Demonstration zwischen Merklingen und Aichelberg. Außerdem ist auf der A7 Füssen in Richtung Ulm die rechte Spur wegen eines Lkw-Unfalls zwischen Berkheim und Altenstadt gesperrt. Es staut sich auf drei Kilometern. Wichtig für Lkw-Fahrerinnen und -fahrer: Auf der B317 von Titisee-Neustadt in Richtung Todtnau besteht zwischen Bärental und Brandenberg Schneekettenpflicht für Lkw. Wie es auf aktuell auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:47 Uhr Noch viele Kommunen in BW ohne Wärmeplan Noch ist etwas Zeit - bis zum 1. Januar müssen 104 große Kreisstädte und Stadtkreise in Baden-Württemberg Wärmepläne vorlegen. Die Pläne sollen Bürgerinnen und Bürgern bei ihrer Entscheidung unterstützen, welche klimaneutralen Energiequellen sie beim Heizen nutzen können. Doch bis gestern waren nur 22 Kommunen mit ihrer Wärmeplanung fertig. Ob das Konsequenzen hat und wie lange manche Kommunen noch brauchen, erklärt meine Kollegin Simone Steffan: Video herunterladen (30,2 MB | MP4)

7:23 Uhr Gedenktafel für getötete Schülerin in Illerkirchberg Der Name der kleinen Gemeinde im östlichen Alb-Donau-Kreis ist für viele Menschen mit Trauer besetzt: Illerkirchberg. Dort wurde im Dezember 2022 eine 14 Jahre alte Schülerin getötet. Nun wurde eine Gedenktafel mit einem Zitat des Vaters angebracht. Darauf steht: "Was uns bleibt, ist die tiefe Sehnsucht nach Frieden in unserer Heimat und in der Gemeinde." Video herunterladen (23,3 MB | MP4)

7:12 Uhr Landtag debattiert über Rückkehr zu G9 an Schulen Die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in Baden-Württemberg ist heute Thema im Landtag. Ein von der Landesregierung eingerichtetes Bürgerforum hatte vergangene Woche empfohlen, zu G9 zurückzukehren. Die FDP will in der von ihr beantragten Debatte die Forderung nach einer zeitnahen Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium unterstreichen. Die Reform dürfe nicht auf die lange Bank geschoben werden, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke dem SWR. Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch fordert eine schnelle Umsetzung, bis spätestens 2025. Die grün-schwarze Landesregierung hat nach dem Votum des Bürgerforums ein neues G9-Modell angekündigt, den Zeitplan dafür hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) allerdings offen gelassen.

6:57 Uhr Spätes Eigentor: Heidenheim schlägt den SC Freiburg Natürlich durfte sich gestern Abend nicht nur der VfB freuen. Auch die Fans des 1. FC Heidenheim bekamen einen Sieg unter den Weihnachtsbaum gelegt. Der Bundesliga-Aufsteiger gewann vor heimischer Kulisse kurz vor Schluss mit 3:2 gegen den SC Freiburg, weil dessen Verteidiger Matthias Ginter in der Nachspielzeit ein Eigentor unterlief. Wenige Minuten vor Spielbeginn gab der 1. FC Heidenheim zudem bekannt, dass der Vertrag mit Kapitän Patrick Mainka bis Ende Juni 2027 verlängert wurde.

6:38 Uhr Polizeieinsatz nach Fußballspiel in Mannheim Wegen eines Fußballspiels ist es in der Mannheimer Innenstadt gestern Abend zu "Verkehrsbeeinträchtigungen und Störungen" gekommen, wie die Polizei mitteilte. Diese sei mit starken Einsatzkräften in der Stadt und rund um das Stadion präsent gewesen. "Vier Personen gelangen aufgrund von Vermummung und weitere vier Personen wegen Beleidigung zur Anzeige", so die Polizei. An einem Dienstfahrzeug der Polizei sei zudem ein Kennzeichen gestohlen worden. Sendung am Do. , 21.12.2023 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Mannheim

6:19 Uhr Das wird in Baden-Württemberg heute wichtig FDP und SPD in Baden-Württemberg dringen auf eine schnelle Abkehr vom achtjährigen Gymnasium, nachdem ein Bürgerforum vorige Woche die Rückkehr zu G9 empfohlen und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) daraufhin seine Blockadehaltung aufgegeben hat. Deshalb hat die FDP-Fraktion das Thema auf die Tagesordnung der heutigen Landtagssitzung gesetzt. Die Liberalen wollen ihre Forderung nach einer zügigen Umsetzung unterstreichen. Die Proteste von Landwirten gegen die vorgesehenen Kürzungen der Bundesregierung gehen weiter: Geplant ist eine Traktoren-Demo mit mindestens 200 Fahrzeugen, die von Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) nach Stuttgart fahren. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen mit Verkehrsbehinderungen auf der B10 rechnen. Am Landgericht Ulm beginnt der Prozess gegen einen 47-Jährigen, dem ein Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm im Juni 2021 vorgeworfen wird. Der Mann war Anfang Juli 2023 bei der Einreise am Stuttgarter Flughafen festgenommen worden. Er soll aus mutmaßlich antisemitischer Motivation heraus Benzin entlang einer Außenwand der Synagoge verteilt und entzündet haben. Der Mann lebte damals in Ulm und flüchtete nach der Tat in die Türkei.

6:09 Uhr Knallgeräusche: Brand in Karlsbader Entsorgungsbetrieb In der Nacht hat es in einem Entsorgungsbetrieb in Karlsbad (Kreis Karlsruhe) gebrannt. Das bestätigte die Polizei dem SWR am frühen Morgen. Den Angaben zufolge entstand durch das Feuer nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Gebrannt hat es laut Polizei in einem freistehenden Container, in dem unter anderem vermutlich Akkus oder Batterien gelagert worden seien. Daher seien auch Knallgeräusche zu hören gewesen. Durch Funken seien auch Styroporsäcke in Brand geraten, so die Polizei. Außerdem wurden Teile eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Die Polizei geht nicht davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelt.

6:05 Uhr VfB schlägt Augsburg und überwintert auf Champions-League-Platz Der VfB Stuttgart hat gestern Abend ein wirklich gelungenes Fußballjahr erfolgreich abgeschlossen: Die Cannstatter setzten sich zuhause mit 3:0 (2:0) gegen den FC Augsburg durch. Es war der elfte Erfolg in der aktuellen Hinrunde - so viele Siege gab es für den VfB in der ersten Saisonhälfte noch nie. Der VfB geht damit als Tabellen-Dritter in die Winterpause, liegt also auf einem Champions-League-Platz. Sendung am Mi. , 20.12.2023 23:00 Uhr, SWR3 Nachrichten