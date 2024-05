Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

9:42 Uhr Flugzeuge und Personal fehlen: Lufthansa dünnt Flugplan aus Wer in den Ferien die nächste Flugreise buchen möchte, sollte sich vielleicht schon mal mehrere Möglichkeiten überlegen. Nach Angaben von Airline-Chef Carsten Spohr, kämpft die Lufthansa nämlich mit Lieferverzögerungen bei Flugzeugen, Triebwerken, Sitzen und Ersatzteilen. Außerdem gebe es ungeplante Überholungen bei einem Triebwerk für den Airbus A320 sowie Engpässe beim Personal. Die Lufthansa werde ihren Flugplan für 2024 deshalb anpassen und das ursprünglich geplante Wachstum leicht reduzieren, so Spohr in einem Zeitungsinterview. Im Sommer 2023 hatte die Lufthansa Group noch den höchsten Quartalsumsatz und -gewinn ihrer Unternehmensgeschichte erzielt. Sendung am Di. , 19.12.2023 9:00 Uhr, DASDING am Vormittag, DASDING

9:15 Uhr Hoffenheim gegen Darmstadt - Matarazzo bleibt vorsichtig In der Fußball-Bundesliga empfängt die TSG 1899 Hoffenheim heute Abend den SV Darmstadt 98. Hoffenheim liegt zurzeit auf Platz 7 der Tabelle, Darmstadt ist letzter. Für Hoffenheim-Cheftrainer Pellegrino Matarazzo ist das aber kein Grund zur Entspannung. Im SWR-Interview sagte er: "Die (Darmstädter) stehen unten drin, aber sie sind eine der spielstärkeren Mannschaften, die durch Variabilität und Flexibiltät versuchen, den Ball laufen zu lassen." Außerdem habe der SV Darmstadt zwei schnelle Stürmer und eingespielte Abläufe in der Defensive. "Für uns geht es in allererster Linie darum, wieder Energie auf den Platz zu bringen!" Sendung am Mo. , 18.12.2023 16:30 Uhr, SWR4 BW aus dem Studio Mannheim

8:56 Uhr Kritik und Applaus nach Wegfall der E-Auto-Subventionen Der Bund hat von einem Tag auf den anderen die Förderung von E-Autos eingestellt. Daran gibt es heftige Kritik aus dem Land und von Seiten der Grünen. Ein derart abruptes Ende der Förderung sei nicht dazu geeignet, Vertrauen in den Staat aufzubauen, sagte Landesfinanzminister Danyal Bayaz (Grüne) dem SWR.

8:46 Uhr Gleichbehandlung ist heute Thema im Landeskabinett Das baden-württembergische Kabinett befasst sich nach SWR-Informationen heute mit dem Entwurf für ein Gleichbehandlungsgesetz. Mit dem neuen Gesetz sollen Diskriminierungen wegen Rassismus, Sprache, Staatsangehörigkeit, Religion, Geschlecht oder Lebensalter untersagt werden. Diese liegen vor, wenn Menschen in Behörden oder bei Gemeinden ungleich behandelt werden und das zu einem Nachteil für sie führt. Sendung am Di. , 19.12.2023 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:16 Uhr Vorsicht: Unfälle auf den Straßen in BW Der Straßenverkehr ist dichter geworden und es ist glatt. Vor allem in Stuttgart gibt es derzeit Behinderungen wegen Unfällen. Auf der B10 zwischen Wangen und der B14 am Leuzetunnel dauert es deshalb bis zu einer Viertelstunde länger. Auf der Hauptstätter Straße hat es zwischen dem Wilhelmsplatz und dem Charlottenplatz gekracht. Ebenso auf der A8 Karlsruhe in Richtung Stuttgart zwischen dem Dreieck Leonberg und der Raststätte Sindelfinger Wald. Dort stockt der Verkehr nach einem Unfall auf über rund 3 Kilometer. Wie es aktuell auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

8:07 Uhr Anklage gegen Mädchenbande in Heilbronn Bis zu 30 Jugendliche sollen in Heilbronn im Sommer andere Mädchen und junge Frauen getreten und geschlagen haben. Sie sollen zu einer Bande gehören, die ihre Opfer zunächst gezielt ansprach und beleidigte. Im Anschluss kam es laut Polizei zu Körperverletzungen, die die Bande auch noch mit dem Handy filmte. Gegen drei der Mädchen hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn jetzt Anklage erhoben. Heilbronn 23 Körperverletzungen im Sommer Heilbronner Mädchenbande: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage Im Sommer waren bei der Polizei zahlreiche Anzeigen wegen Körperverletzungen eingegangen. Es hieß, Mädchen seien die Täterinnen. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

6:34 Uhr Gefahr von Glatteis auf den Straßen in BW Noch ist es recht ruhig auf den Straßen - aber immer wieder glatt, zum Beispiel auf der B39 zwischen A6, Wiesloch/Rauenberg und Eichtersheim. Außerdem laufen auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel in der Einfahrt Rust Bergungsarbeiten auf dem Beschleunigungsstreifen. Bitte fahrt vorsichtig! Wie es aktuell auf eurer Strecke aussieht, erfahrt ihr hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:07 Uhr Das wird in Baden-Württemberg heute wichtig Auch heute beschäftigt uns die Suche nach dem vermissten Mädchen in Bingen (Kreis Sigmaringen). Bereits am Montag suchten rund 100 Polizisten nach dem zweijährigen Kind. Spürhunde der Polizei hatten eine Spur des Mädchens aufgenommen, die zum Fluss Lauchert führte. Der führt dieser Tage Hochwasser. Im Prozess um die tödlichen Schüsse im Mercedes-Werk in Sindelfingen (Kreis Böblingen) wird heute das Urteil erwartet. Ein zur Tatzeit 53 Jahre alter Mann hat eingeräumt, im Mai zwei Vorgesetzte erschossen zu haben. Die Lokführergewerkschaft GDL hatte vor rund einem Monat zu einer Urabstimmung über unbefristete Streiks aufgerufen. Heute soll das Ergebnis verkündet werden.

6:03 Uhr So wird das Wetter heute in Baden-Württemberg Der Dienstag beginnt in den Niederungen mit Frost, teils auch mit Nebel und Reifglätte. Am Vormittag scheint zunächst - wenn sich die teils zähen Nebelfelder aufgelöst haben - vielerorts in BW die Sonne. Im Norden ziehen dann allmählich Wolken auf, die sich Richtung Süden ausbreiten. Am Nachmittag ist es nur noch im südlichen Baden-Württemberg sonnig. Die Temperaturen steigen auf vier bis zehn Grad. Es wird zunehmend windig - und feuchter, für die kommenden Tage müssen wir uns auf trübes, nasses Wetter einstellen. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,9 MB | MP4)