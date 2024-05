Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

9:43 Uhr Atemwegserkrankungen: Fokus nicht zu sehr auf Corona legen Laut Robert Koch-Institut ist Corona zurzeit für etwa ein Viertel aller Atemwegserkrankungen verantwortlich. Auch das Abwassermonitoring - unter anderem in Karlsruhe - deutet auf ein hohes Infektionsgeschehen hin. Trotzdem rät der Medizinische Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe Michael Geißler, den Fokus nicht zu sehr auf Corona zu legen. Corona sei ein Virus unter vielen. Man habe außerdem die Rhinoviren und bei den Kindern insbesondere die Infektion mit RSV. In den nächsten Wochen käme noch die Grippe dazu. Davor habe er am meisten Sorge. Eine Grippe-Impfung lohne sich auf jeden Fall noch, so Geißler. Wer vor Weihnachten gesund bleiben wolle, solle aus seiner Sicht - unabhängig vom Alter - in größeren Gruppen eine Maske tragen. Sendung am Mo. , 18.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

9:25 Uhr Bauernverband: "Die Landwirte sind maximal frustriert" Landwirte aus Baden-Württemberg beteiligen sich heute an einer Protestaktion in Berlin. Die geplante Streichung der Agrardiesel-Subvention und der Kfz-Steuerbefreiung sorgen für Unmut. Mit nach Berlin fährt etwa auch Jürgen Maurer aus Kupferzell (Hohenlohekreis), der Vorsitzende des Bauernverbandes Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems. Er ist auch Vizepräsident des Landesbauernverbandes in Baden-Württemberg. Die geplanten Kürzungen der Ampel-Koalition sorgen bei ihm und seinen Berufskollegen für Wut. Die Pläne seien ein Schlag ins Gesicht der Landwirtschaft, das sei so nicht hinnehmbar. "Unser Unmut ist groß über die Gängelei, die die Landwirtschaft erfährt. Das Fass läuft über", so Maurer.

9:12 Uhr Neuer Ulmer OB will einen anderen Stil ins Rathaus bringen Die Ulmerinnen und Ulmer haben entschieden: Martin Ansbacher ist mit 55 Prozent der Stimmen für die nächsten acht Jahre zum neuen Oberbürgermeister der 130.000-Einwohner Stadt gewählt worden. "Ich hätte nie gedacht, dass so ein klares Ergebnis in der Stichwahl kommt. Das ist ein historisches Ergebnis für Ulm", so Ansbacher. Es werde einen anderen Stil im Rathaus geben, "wir werden mehr kommunizieren, wir werden mehr auf die Menschen zugehen", sagte der Wahlgewinner weiter. Video herunterladen (47 MB | MP4)

9:00 Uhr Suchaktion nach vermisstem Kind geht weiter Bislang ohne Erfolg haben hunderte Helfer nach einem verschwundenen Kleinkind in Bingen (Kreis Sigmaringen) gesucht. Weil der Fluss Lauchert in der Nähe des Wohnhauses der Eltern verläuft, waren gestern auch Feuerwehrtaucher angerückt. Besondere Schwierigkeiten habe es wegen des Nebels und der Temperaturen um den Gefrierpunkt gegeben, gab die Polizei an. Nachdem der Einsatz gegen Mitternacht unterbrochen wurde, wird er aktuell fortgesetzt. Es werde geprüft, ob ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung fliegen kann. Gestern war dies den Angaben zufolge witterungsbedingt nicht möglich. Man werde "alle Register ziehen", um das Kleinkind zu finden, darunter unter anderem erneut Taucher und Spürhunde einsetzen, so eine Polizei-Sprecherin. An der großangelegten Suchaktion beteiligten sich unter anderem Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | David Pichler Sendung am Mo. , 18.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

8:42 Uhr "Toy Run" in Ulm: Motorradfahrer in weihnachtlicher Mission Für die Menschen in der Behinderteneinrichtung Tannenhof in Ulm kommt der Weihnachtsmann nicht mit Rentieren und Schlitten, sondern auf zwei Rädern und mit ordentlich PS. Der jährliche "Toy Run" ist für sie ein Highlight. Charles Heilman, der Weihnachtsmann auf zwei Rädern, hat die Aktion vor 34 Jahren ins Leben gerufen. Video herunterladen (41,4 MB | MP4)

8:30 Uhr Erneuerbare liefern erstmals mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs In diesem Jahr hat klimaneutral erzeugter Strom zum ersten Mal mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Das geht aus Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg und des Bundesverbands der Energie und Wasserwirtschaft hervor. Demnach entfielen knapp 52 Prozent des Brutto-Stromverbrauchs auf erneuerbare Energien, das sind fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Auf besonders hohe Anteile kamen die Erneuerbaren im Juli (59 Prozent), Mai (57 Prozent) sowie Oktober und November (jeweils 55 Prozent). Im Juni habe die Stromerzeugung aus Sonnenlicht mit 9,8 Milliarden Kilowattstunden einen neuen Allzeit-Rekord erreicht. Sendung am Mo. , 18.12.2023 6:00 Uhr, DASDING - Morgens klarkommen, DASDING

8:02 Uhr Ab heute Kinderkrankmeldung für Eltern per Telefon Ab heute bekommen Eltern telefonisch vom Arzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, wenn sie ihr erkranktes Kind betreuen müssen. Eltern dürfen sich für Kinder bis zwölf Jahren freistellen lassen. Dazu mussten sie bislang mit dem Kind in die Praxis gehen. Das Kinderkrankengeld wird von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen und beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Möglich sind Bescheinigungen zum Bezug von Kinderkrankengeld für maximal fünf Tage, wie der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen nach einer Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mitgeteilt hatte. Bedingung ist demnach auch, dass das Kind dem Arzt oder der Ärztin bekannt ist und sie die telefonische Ausstellung als vertretbar ansehen. Sendung am Mo. , 18.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

7:52 Uhr Schifffahrt auf dem Rhein wieder freigegeben Erfreuliche Nachrichten zum Wochenstart aus Karlsruhe: Die Schifffahrt auf dem Rhein ist nach fast einer Woche wieder freigegeben worden. Der Wasserstand sank in der vergangenen Nacht unter die Marke von 7,50 Meter, nachdem Regen und Tauwetter die Wasserstände des Rheins in den vergangenen Tagen deutlich hatten ansteigen lassen. Sendung am Mo. , 18.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

Der Montagmorgen startet auf den Straßen im Land relativ ruhig - mit einer Ausnahme. Auf der A81 solltet ihr mehr Zeit mitbringen. Von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart staut es sich wegen eines kaputten Lkw auf 6 Kilometern bei Mundelsheim. Wenn ihr von Würzburg her Richtung Heilbronn wollt, müsst ihr bei Möckmühl wegen einer Baustelle mehr Zeit einplanen. Achtung auch an der A5: Bei Dossenheim hat es einen Stromausfall gegeben, nachdem es auf dem Rastplatz Fliegwiese einen Brand in einem Toilettenhäuschen gegeben hat. Entsprechend sind in diesem Abschnitt derzeit die Notrufsäulen nicht in Betrieb.

7:22 Uhr Neue Details: So gelang dem Mannheimer Häftling die Flucht Die Polizei sucht auch in der neuen Woche weiter nach einem Mannheimer Häftling, der nach einem Arzttermin im Klinikum Ludwigshafen geflohen ist. Das Ministerium teilte dem SWR neue Details zur Flucht mit. Nach seinem Termin, bei dem er von zwei JVA-Bediensteten begleitet wurde, wurde er zum Transportfahrzeug zurückgebracht. Laut Justizministerium war er mit Handfesseln an einen JVA-Mitarbeiter gebunden. Damit der Gefangene aber ins Fahrzeug einsteigen konnte, hatte der Justizbeamte ihm die Handschellen gelöst. Diesen Moment nutzte der Gefangene aus, um sich loszureißen und wegzurennen. - laut Ministerium in Richtung eines Rollerfahrers, der sich genähert hatte. Während der Gefangene sich auf den hinteren Sitz des Rollers setzte, bedrohte der Rollerfahrer die nicht bewaffneten Beamten mit einer Pistole. Trotz einer kurzen Verfolgungsfahrt der JVA-Beamten gelang den beiden die Flucht. Im SWR-Interview am Freitag hatte Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) angekündigt, die Regelungen für Justizvollzugsanstalten bei den Aufenthalten außerhalb des Gefängnisses verschärfen zu wollen. Das Interview gibt es hier im Video: Video herunterladen (64,3 MB | MP4)

Zum Ende des Jahres wird zurzeit viel zurück geschaut: Unter anderem darauf, wer in diesem Jahr Besonderes geleistet hat. Im Sport fand dazu gestern eine feierliche Gala im Kurhaus in Baden-Baden statt. Dort wurden Turner Lukas Dauser und Biathletin Denise Herrmann-Wick als Deutschlands Sportler des Jahres 2023 ausgezeichnet. Herrmann-Wick hatte in ihrer letzten Saison als aktive Sportlerin mit einer Gold- und zwei Silbermedaillen bei der Biathlon-Heim-WM in Oberhof aufgetrumpft und zudem den Gesamtweltcup im Sprint gewonnen. Turner Lukas Dauser hatte bei der Weltmeisterschaft in Antwerpen die Goldmedaille am Barren erturnt. Bei der Kür der Mannschaft des Jahres führte kein Weg an den deutschen Basketball-Helden vorbei. Der historische WM-Triumph des DBB-Teams stach unter den diesjährigen Teamerfolgen besonders heraus. Übrigens war die Entscheidung bei den Frauen die knappste in der Geschichte dieser Kategorie.

7:05 Uhr Palmer rechnet Bürgergeld für seine Familie aus und heizt Debatte an: "Jede Wahrheit braucht einen Narren, der sie ausspricht" Seit Wochen wird über das Bürgergeld und dessen geplante Erhöhung zum Jahreswechsel gestritten und debattiert. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer wollte Fakten in die Debatte bringen - und hat diese damit noch weiter angeheizt. Auf seiner Facebook-Seite postete er am Wochenende einen Screenshot des Bürgergeld-Onlinerechners der Caritas. Er habe mit seiner Familie den Bürgergeldrechner gefüttert und sei, wenn er und seine Frau in die Arbeitslosigkeit gehen würden, auf 3.868 Euro Bürgergeld gekommen. "Da wird man nicht reich. Aber wenn ich Alleinverdiener wäre, müsste ich schon um die 4.500 brutto heim bringen, um dasselbe zu erreichen", schrieb Palmer. Nachdem er seinen Ursprungs-Posts mit der Überschrift "Arbeit muss sich wieder lohnen" versehen hatte, legte er gestern noch einmal nach, nachdem seine Berechnungen zu vielen Debatten-Beiträgen in den Kommentaren darunter, aber auch auf anderen Plattformen wie X (früher Twitter) geführt hatten. In seinem zweiten Posting, welches die Überschrift "Jede Wahrheit braucht einen Narren, der sie ausspricht" trägt, reagiert er auf den Shitstorm, indem ihm unter anderem vorgeworfen wird, eine falsche Zahl errechnet zu haben. Worum es Palmer aber eigentlich geht, beantwortet er in einem Kommentar unter seinem Post: "Es bleibt also richtig, dass man nicht viel behält, wenn man schlecht bezahlte Arbeit annimmt. Darum geht es."

6:55 Uhr Große Suchaktion nach vermisstem Kleinkind im Kreis Sigmaringen Knapp 200 Einsatzkräfte waren beteiligt, doch eine groß angelegte Suchaktion nach einem zweijährigen Mädchen in Bingen (Kreis Sigmaringen) blieb gestern Abend erfolglos. Aufgrund der niedrigen Temperaturen sei von einer sehr starken Gefahrenlage für das Kind auszugehen, so ein Polizeisprecher. Die große Suchmaßnahme sei gegen Mitternacht eingestellt worden, der Einsatz laufe aber in kleinerem Rahmen weiter, hieß es. Auch Drohnen, ein Hubschrauber und Spürhunde kamen zum Einsatz. Über den weiteren Verlauf des Einsatzes müsse noch entschieden werden. Zum Hintergrund des Verschwindens des Mädchens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

6:50 Uhr "Sensationell": SC Freiburg mit drittem Bundesliga-Sieg in Serie Das Spiel des VfB in München werden wir - aus Gründen - jetzt nicht weiter ausbreiten. Schauen wir aus baden-württembergischer Sicht lieber ein paar Kilometer weiter Richtung Süden, wo die Gefühlslage am heutigen Montag deutlich besser sein dürfte. "Wir hatten so eine schwere Vorrunde. Dass wir jetzt 24 Punkte haben - sensationell": Der Trainer des SC Freiburg, Christian Streich, war nach dem 2:0-Sieg gestern gegen den 1. FC Köln voll des Lobes für seine Mannschaft, die mit dem dritten Sieg in Folge auf Platz 6 vorgerückt ist. Freiburgs Mittelfeldmotor Maximilian Eggestein sah in der gelb-roten Karte nach 62 Minuten gegen den Kölner Julia Chabot den Knackpunkt des Spiels, wie er dem SWR nach Spielschluss sagte:

6:42 Uhr Wettervorhersage für Baden-Württemberg: Erst Nebel, dann Sonne Heute halten sich in einigen Niederungen und Flusstälern zähe Nebelfelder. Wenn diese sich aufgelöst haben, setzt sich häufig die Sonne durch. Im Bergland ist es durchweg sonnig und sehr mild. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad im Hegau bis 14 Grad auf der Westalb. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr übrigens jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (44,7 MB | MP4)

6:33 Uhr Neun Menschen bei Saunabrand verletzt Bei einem Brand in einer Sauna in Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind neun Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei schätze den Sachschaden auf rund 500.000 Euro, so ein Sprecher vor wenigen Minuten. Demnach war es gestern Abend aus zunächst unbekannten Gründen in der Sauna in einer Wohnung zu dem Feuer gekommen. Die Flammen griffen laut Feuerwehr auf den Keller über. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in Kliniken. Die Ermittlungen dauerten an. Sendung am Mo. , 18.12.2023 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:22 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute wird das Urteil im Prozess gegen den Bürgermeister von Löwenstein (Kreis Heilbronn) erwartet. Dem parteilosen Klaus Schifferer wird vorgeworfen, dass er sich die Leasingraten für sein Auto von einem befreundeten Bauunternehmer bezahlen ließ. Bei einer Verurteilung wegen Vorteilsnahme drohen dem Bürgermeister bis zu drei Jahre Gefängnis oder eine Geldstrafe. In Berlin protestieren heute Bauern gegen teuren Agrardiesel. Mit dabei sind auch Landwirte aus Baden-Württemberg. Sie haben sich schon in der Nacht auf den Weg in die Hauptstadt gemacht. Der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will heute im badischen Laufenburg (Kreis Waldshut) den Vertrag zum Ausbau der Hochrheinbahn unterschreiben. Ein rund 75 Kilometer langer Abschnitt zwischen Basel und Erzingen soll bis 2027 elektrifiziert werden.

6:14 Uhr Otto Ruppaner wird Oberbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen Nicht nur in Ulm, auch in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) gibt es künftig einen neuen Rathaus-Chef: Otto Ruppaner (Freie Wähler) hat die Stichwahl gestern Abend gewonnen. Laut vorläufigem Wahlergebnis erreichte er 53,28 Prozent der Stimmen. Damit setzte er sich gegen Raiko Grieb (SPD) durch, der laut städtischen Angaben auf 46,72 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 39 Prozent. Mit seinem Wahlsieg wechselt der 1982 geborene Ruppaner den Rathaussessel. Derzeit ist er Bürgermeister der Gemeinde Köngen (Kreis Esslingen). Er folgt auf Amtsinhaber Roland Klenk (CDU). Dieser hatte im April seinen Rücktritt angekündigt. Klenk war 2001 zum ersten Mal zum Oberbürgermeister der knapp 40.000 Einwohner großen Stadt Leinfelden-Echterdingen gewählt worden. Sendung am Mo. , 18.12.2023 5:00 Uhr, Guten Morgen Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg

6:04 Uhr VfB Stuttgart chancenlos im Spitzenspiel beim FC Bayern "Ich kann es kurz machen. Wir konnten unseren Teil nicht beitragen, dass es ein Spitzenspiel wird!" Rums - klare Ansage von Sebastian Hoeneß. Der Trainer vom VfB Stuttgart war bedient nach der deutlichen 0:3-Niederlage gestern Abend im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München. Seine Mannschaft geriet bereits in der 2. Spielminute in Rückstand und konnte zu keiner Phase des Spiels das zeigen, was die Fans des VfB in den vergangenen Wochen so begeistert hat. "Es war ein hochverdienter Sieg der Bayern. Und das ärgert uns", sagte der 41-Jährige nach Spielschluss im SWR-Interview.

6:01 Uhr Ansbacher wird neuer OB von Ulm Am Ende fiel das Ergebnis überraschend deutlich aus: SPD-Kandidat Martin Ansbacher wird der neue Oberbürgermeister von Ulm. Er erhielt in der Stichwahl gestern 55 Prozent der Stimmen. Damit lag er deutlich vor Amtsinhaber Gunter Czisch (CDU), der knapp 45 Prozent erreichte. Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen lag Ansbacher noch mehr als 10 Prozentpunkte hinter Czisch. Beim Eintreffen im Ulmer Rathaus zeigte sich der Wahlsieger überrascht von dem deutlichen Wahlergebnis: "Ich hätte nie gedacht, dass so ein klares Ergebnis in der Stichwahl kommt. Das ist ein historisches Ergebnis für Ulm." Nun wolle er sich sortieren und auf die große Aufgabe vorbereiten. Voraussichtlich am 1. März wird Ansbacher sein neues Amt als Stadtoberhaupt antreten. Video herunterladen (42 MB | MP4)