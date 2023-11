Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Andrea Blocksdorf.

9:46 Uhr Gesuchter möglicher Unfallfahrer tot aufgefunden Die Polizei in Ulm hat einen wegen Unfallflucht gesuchten Mann tot aufgefunden. Die Todesursache des 58-Jährigen müsse nun ermittelt werden, so die Polizei. Der 58-Jährige soll am Donnerstag an einem Unfall auf der B10 im Bereich Ebersbach im Kreis Göppingen beteiligt gewesen sein, bei dem ein mit Gas betriebenes Auto in Flammen aufging. Der 24 Jahre alter Fahrer starb. Der 58-Jährige soll zunächst angehalten haben und dann geflüchtet sein.

9:30 Uhr BW-Verfassungsgerichtshof befasst sich mit AfD-Klage Die AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag versucht seit langem, einen Vertreter ins Kuratorium der Landeszentrale für politische Bildung zu entsenden. Sie ist damit allerdings mehrmals am Widerstand der anderen Fraktionen gescheitert, die die AfD-Kandidaten jedes Mal durchfallen lassen. Am Vormittag befasst sich nun der Verfassungsgerichtshof des Landes in Stuttgart damit. Dort hatte die AfD-Fraktion geklagt. Ein Urteil wird in einigen Wochen erwartet. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 27. November 2023 um 9:30 Uhr.

8:59 Uhr Neubau für Karlsruher Atomlabor verzögert sich Ein geplanter Neubau für die Atomforschungsstelle der Europäischen Kommission in Karlsruhe verzögert sich um mehrere Jahre. Sie soll auf dem Gelände des KIT Campus Nord entstehen. Die Kommission hat einen entsprechenden Bericht der Anti-Atom-Initiative Karlsruhe bestätigt. Wie es hieß, hat es Schwierigkeiten mit einer Baufirma gegeben, sodass die komplette technische Inneneinrichtung des Hochsicherheitsbaus neu ausgeschrieben werden muss. Deshalb wird das Atomlabor nicht vor dem Jahr 2028 bezugsfertig sein und voraussichtlich etwa doppelt so viel kosten wie geplant. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 27. November 2023 um 8:30 Uhr.

8:44 Uhr Mit Tablet und Tracker: Digitalisierter Winterdienst in Hohenlohe Mit GPS-Tracking lotsen einige Bauhöfe und Straßenmeistereien zum Beispiel in Öhringen im Hohenlohekreis ihre Fahrzeugflotten. So kann die Zentrale vom Computer aus immer das nächstgelegene Fahrzeug zum Zielort beordern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen ein Tablet mit ins Räumfahrzeug, auf dem sie sehen, welcher Streckenabschnitt ihnen zugewiesen wurde. Sind sie fertig damit, erscheint der Abschnitt in der Bauhof-Zentrale auf dem Monitor grün. Öhringen Strecken speichern fürs Gericht Bauhof Öhringen: Mit GPS-Tracker und Tablet zum perfekten Winterdienst? Mit GPS-Tracking lotsen einige Bauhöfe und Straßenmeistereien wie in Öhringen ihre Fahrzeugflotten. Das kann auch vor Gericht wichtig werden. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:40 Uhr Zu wenige E-Autos auf den Straßen - Spitzentreffen in Berlin Ein kurzer Blick über die Landesgrenzen hinaus: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich heute Mittag mit Vertretern der Autobranche über den weiteren Ausbau der Elektromobilität beraten. Es geht darum, wie das Ziel von 15 Millionen Elektro-Pkw bis 2030 zu erreichen ist. Derzeit sind in Deutschland mehr als 48 Millionen Pkw zugelassen, aber nur gut eine Million davon sind reine Elektro-Autos. Volkswagen-Chef Oliver Blume warnte vor dem Auto-Gipfel im Kanzleramt vor einem Scheitern der E-Auto-Ziele der Bundesregierung. "Der Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland und Europa geht langsamer, als es noch vor einigen Jahren erwartet wurde", sagte der VW-Vorstandsvorsitzende der "Augsburger Allgemeinen" vom heute. Verantwortlich für die Entwicklung seien vor allem schlechtere Rahmenbedingungen wie der hohe Strompreis, ausgelaufene Kaufanreize und fehlende Ladesäulen. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 27. November 2023 um 7 Uhr:

7:25 Uhr Verkehrsübersicht für Baden-Württemberg Für einen Montagmorgen ist es auf den Straßen im Land noch einigermaßen ruhig. Einen dicken Stau gibt es allerdings auf der A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Kronau und Bruchsal. Hier hat es gekracht, der Verkehr staut sich auf 10 km, Autofahrerinnen und -fahrer müssen mit einer Verzögerung von rund einer Stunde rechnen. Auf der B10 Stuttgart zwischen Dreieck Stuttgart-Zuffenhausen und Zuffenhausen-Süd Friedrichswahl sind aktuell 2 km Stau.

6:30 Uhr Nach Randale bei Frankfurt-Stuttgart-Spiel: Polizei fordert Konsequenzen Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen hat nach der heftigen Randale von Fußball-Ultras beim Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart (1:2) den Staat zum Handeln aufgefordert. Die Innenminister der Länder und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) seien aufgerufen, schnell über diese zunehmende Gewalt intensiv zu beraten, hieß es in der Mitteilung der GdP. Wer Rechtsgüter wie körperliche Unversehrtheit, Leib, Leben und Gesundheit anderer durch Ausübung von brutaler Gewalt in Fußballstadien in Kauf nimmt, muss konsequent und dauerhaft aus unseren Fußballarenen ausgeschlossen werden", erklärte GdP-Chef Jens Mohrherr. Nach Angaben der GdP wurden mehr als 40 Polizistinnen und Polizisten verletzt. Die Polizei sei mit gezielten Würfen von Flaschen, Pyrotechnik und schweren Eisengittern attackiert worden. Die Beamten und Beamtinnen setzten Schlagstöcke und Pfefferspray ein. Noch während der Angriffe wurden mehrere Tatverdächtige festgenommen. Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 27. November 2023 um 6 Uhr.

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in BW Landesumweltministerin Thekla Walker (Grüne) besucht heute das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried. Thema ist die mögliche Schaffung eines Biosphärengebiets in der Region Allgäu-Oberschwaben. In einem Festakt wird heute das 30-jährige Bestehen des UNESCO-Weltkulturerbes Kloster Maulbronn im Enzkreis gefeiert. Die Festrede hält der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne). Auch heute öffnen weitere Weihnachtsmärkte im Land, nämlich in Heidelberg, Mannheim, Pforzheim und Ulm. In Mannheim beginnen die Märkte am Wasserturm, auf den Kapuzinerplanken und auf dem Paradeplatz. Zu den Highlights gehören eine Eislaufbahn und das über 130 Jahre alte Etagenkarussell. In Ulm gibt es neben Verkaufsbuden und Glühweinständen auch eine Krippe mit echten Tieren.