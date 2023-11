Die Polizei ermittelt rund um einen Brand an der Johann-Peter-Hebel-Grundschule in Teningen. Aktuell gehen die Beamten von Brandstiftung aus, der Schaden ist groß.

Ein vermutlich absichtlich gelegtes Feuer an einer Grundschule in Teningen (Kreis Emmendingen) hat einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro angerichtet. Das Feuer an der Johann-Peter-Hebel-Grundschule war am Sonntag kurz nach Mitternacht entdeckt worden, wie die Polizei mitteilte.

Der Brand war im Bereich der Müllcontainer ausgebrochen und hatte von dort auf die Fassade des Schulgebäudes übergegriffen. Auch im Inneren gab es Schäden durch das Feuer. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bekommen konnte, liegt der Sachschaden ersten Schätzungen zufolge im unteren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Laut den Beamten wurden die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.