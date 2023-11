Wohlfahrtsverbände und Städte wollen laut dem Veranstalter der "#LichtAus"-Aktion ein Zeichen gegen geplante Kürzungen für die soziale Infrastruktur setzen und knipsen in ihren Einrichtungen und Rathäusern in ganz Baden-Württemberg das Licht aus.

6:11 Uhr

Ärger um Solaranlage im eigenen Garten

Eigentlich haben Heidi und Pius Hug genug Platz in ihrem Garten in Lenzkirch im Hochschwarzwald. Daher wollen sie dort eine knapp 100 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installieren. Das Landratsamt hat bereits die Zustimmung gegeben, aber nicht alle in der Gemeinde können dem folgen.