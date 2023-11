Die baden-württembergische Landesregierung muss die Hilfsfrist für Rettungsdienste neu regeln. Bisher sei das noch nicht passiert, meinen Richter. Jetzt erhöhen sie den Druck.

Das Land muss neu regeln, in welcher Zeit Rettungskräfte bei einem Notfall am Einsatzort sein sollen. Das haben die Richterinnen und Richter am Verwaltungsgericht Stuttgart dem Land auferlegt. Die Verwaltungsrichter bemängeln, dass die Landesregierung die Vorgaben eines Urteils vom Mai nicht umgesetzt hat.

Innenministerium soll sich über Urteil hinweggesetzt haben

Das Verwaltungsgericht Stuttgart beanstandet, dass das Land die Hilfsfristen, die im Rettungsdienstgesetz des Landes festgeschrieben sind, umgeht. Im Rettungsdienstgesetz des Landes heißt es, die Hilfsfrist soll "aus notfallmedizinischen Gründen möglichst nicht mehr als 10, höchstens 15 Minuten betragen".

Laut dem Gericht hat das Innenministerium sich über ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom Mai hinweggesetzt. Das Ministerium soll die Regierungspräsidien angewiesen haben, die von dem Gericht für unwirksam erklärten Fristen anzuwenden. Demnach seien 12 Minuten in 95 Prozent der Notfalleinsätze anzusetzen.

Kurze Fristen wichtig für körperliche Unversehrtheit

Die Klägerinnen und Kläger, darunter Notärzte und Kommunalpolitiker, wollen möglichst kurze Fristen. Sie argumentieren, als potenzielle Notfallpatienten in ihren Grundrechten - vor allem ihrem Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit - betroffen zu sein.

Die Kläger haben aus Sicht der Richter einen Anspruch auf die Umsetzung des Urteils vom Mai. Außerdem erinnern sie daran, dass die strikte Umsetzung verbindlicher Gerichtsentscheidungen unerlässlich für die Rechtsstaatlichkeit ist. Das Land hat 14 Tage Zeit, Beschwerde gegen die Entscheidung einzulegen.

Je schneller der Arzt beim Patienten, desto besser stehen die Rettungschancen. Notarzt Dr. med. Benjamin Conzen aus Friedrichshafen spricht bei SWR 1 Leute darüber, wie schnell ein Rettungswagen in Baden-Württemberg vor Ort sein sollte:

Innenministerium arbeitete "mit Hochdruck" an Gesetzentwurf

Das Innenministerium habe seit dem Urteil im Mai "mit Hochdruck an einem umfangreichen Gesetzentwurf gearbeitet", hieß es am Dienstag in einer Pressemitteilung. Man werde den Entwurf des neuen Rettungsdienstgesetzes "schnellstmöglich dem Landtag" schicken. Auch die jetzige Entscheidung des Verwaltungsgerichts werde das Ministerium analysieren und in das weitere Verfahren einbeziehen.

Das Wohl der Patientinnen und Patienten sei ein zentrales Anliegen. Der Rettungsdienst solle wachsende Herausforderungen in einem Flächenland wie Baden-Württemberg weiterhin bewältigen können.

Die Kläger erklärten: "Wir fordern nach dieser erneuten und herben gerichtlichen Niederlage für das Land Baden-Württemberg den Rücktritt von Innenminister Thomas Strobl, der die volle politische Verantwortung für die Rechtsbeugung und damit auch für die Missachtung von Leib und Leben in Baden-Württemberg trägt." Strobl sei verantwortlich für unwirksame und unzureichende Regelungen. Er habe es versäumt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.