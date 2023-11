Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

9:52 Uhr Zu viel Bürokratie? Wegen zu viel Bürokratie ruft die Industrie- und Handelskammer zu einer Demonstration auf - nach eigenen Angaben zum ersten Mal. Eigentlich verhandle die IHK mit der Politik, heute in Ulm seien aber alle Unternehmen aufgerufen, auf die Straße zu gehen, sagte eine Sprecherin. Rund 200 Unternehmen mit mehr als 1.000 Demonstrierenden werden erwartet. Vor kurzem hatten schon drei Bürgermeister aus Baden-Württemberg an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geschrieben und sich über zu viel Bürokratie und unsinnige Vorschriften beschwert - zum Beispiel, dass Holzhütten für ein Sommerfest auch schneefest sein müssen. Ulm Demonstration in Ulm gegen überbordende Bürokratie "Bürokratie frisst kleinere Unternehmen auf" Das Maß ist voll für die IHK Ulm: Die Kammer hat für Dienstag Unternehmerinnen und Unternehmer zu einer Demonstration gegen Bürokratie aufgerufen. Das sei ungewöhnlich, aber nötig. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:31 Uhr Siegemund schreibt kleines Stück Tennis-Geschichte Tennisspielerin Laura Siegemund aus Metzingen hat das WTA-Finale im Doppel gewonnen und damit ein kleines Stück deutscher Tennis-Geschichte geschrieben. Die 35-Jährige setzte sich in Cancun mit ihrer russischen Partnerin Wera Swonarewa gegen das Duo aus Australien und den USA durch - mit 6:4, 6:4. Seit 50 Jahren wird beim Saisonfinale ein Doppel-Turnier ausgetragen, bislang hatte dabei nie eine Deutsche gewonnen. Metzingen Tennis | WTA Finals WTA Finals: Laura Siegemund schreibt Tennis-Geschichte Laura Siegemund hat den Doppel-Titel bei den WTA-Finals gewonnen und damit ein kleines Stück deutscher Tennis-Geschichte geschrieben. 6:00 Uhr SWR Aktuell am Morgen SWR Aktuell

9:23 Uhr Frau in Umkleidekabine vergessen und in Laden eingeschlossen Das war etwas zu viel Ruhe beim Kleideranprobieren - eine Frau ist versehentlich in einem Laden in Michelfeld (Kreis Schwäbisch Hall) eingeschlossen worden, als sie sich noch in der Umkleidekabine befand. Wie die Polizei heute berichtete, hatten die Mitarbeiter des Geschäftes am Montag Feierabend gemacht und die Kundin in der Kabine nicht auf dem Schirm gehabt. Sie machten das Licht aus und schlossen ab. Die Frau begab sich daraufhin ins Schaufenster, um auf ihre missliche Lage aufmerksam zu machen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Der Sicherheitsdienst bemerkte die Kundin wenig später und rief die Polizei. Kurz darauf sei sie aus dem Laden gelassen worden.

9:05 Uhr Löscharbeiten in Scheune bei Heidelberg dauern an Die Löscharbeiten beim Großbrand einer Scheune in Gaiberg im Rhein-Neckar-Kreis haben auch heute noch angedauert. Wegen Glutnestern seien auch am Vormittag noch Einsatzkräfte vor Ort, teilte eine Polizeisprecherin mit. Warum das Feuer in der Scheune ausgebrochen war, bleibe weiterhin unklar. In der Scheune waren gestern Abend rund 1.000 Heu- und Strohballen in Brand geraten. Menschen und Tiere wurden in Sicherheit gebracht und blieben laut Polizei unverletzt. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden bei dem Brand in der Gemeinde südöstlich von Heidelberg auf einen hohen fünfstelligen Betrag.

9:01 Uhr Bald wieder Züge nach Brackenheim und Zaberfeld? Noch bis 1995 konnten Menschen mit der Zabergäubahn von Lauffen über Güglingen und Brackenheim nach Zaberfeld fahren (alle im Kreis Heilbronn). Dann wurde die Bahnstrecke stillgelegt. Gestern Abend hat der Gemeinderat in Heilbronn für die Reaktivierung der Strecke gestimmt. Doch zur Wiedereröffnung ist es noch ein langer Weg. Auch die Gemeinderäte der anderen Kommunen müssen dem Projekt noch zustimmen. Die Kosten sind den Angaben zufolge insgesamt mit 120 Millionen Euro veranschlagt. Für die Stadt Heilbronn mit Haltestellen in den Stadtteilen Böckingen und Klingenberg fallen etwa 1,3 Millionen Euro an. Heilbronn Kosten liegen bei rund 120 Millionen Euro Heilbronner Gemeinderat stimmt für Reaktivierung der Zabergäubahn Der Heilbronner Gemeinderat hat bei seiner Sitzung am Montagabend der Reaktivierung der Zabergäubahn zugestimmt. Doch kommt sie auch? 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

8:37 Uhr Daimler Truck steigert Umsatz Hier der Wirtschaftsteil: Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat trotz eines gesunkenen Absatzes im dritten Quartal den Umsatz steigern können. Der Erlös legte im Jahresvergleich um drei Prozent auf 13,9 Milliarden Euro zu, wie der Dax-Konzern heute in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um fünf Prozent auf 1,34 Milliarden Euro. Bei beiden Werten hatten sich Analysten zuvor etwas mehr ausgerechnet. Die von Experten viel beachtete operative Marge im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent. Allerdings brach der Auftragseingang weiter ein, Bestellungen gingen für 99.070 Fahrzeuge ein und damit 27 Prozent weniger. Der Konzerngewinn lag mit 957 Millionen Euro fast so hoch wie ein Jahr zuvor mit 990 Millionen Euro.

8:02 Uhr Verurteilter Mörder weiter auf der Flucht Ein aus einem Gefängnis in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) geflohener verurteilter Mörder ist nach wie vor nicht gefasst. Nach dem 43-Jährigen werde weiterhin gefahndet, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes heute Morgen. Es gebe mehr als 50 Spuren und Hinweise, denen nachgegangen werde. Der Mann war am Montag vor einer Woche bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee in Germersheim (Rheinland-Pfalz) entkommen. An dem See sollte er seine Frau und Kinder treffen. Seitdem sucht die Polizei umfangreich nach dem Mann. Er war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er einen 44-Jährigen erwürgt hatte.

6:57 Uhr Heilbronn plant Windpark im Waldgebiet Stöckach Die Stadt Heilbronn will einen Windpark im Kirchhausener Waldgebiet Stöckach bauen. Das hat der Gemeinderat gestern Abend beschlossen. Mit dem Bau eines Windparks will Heilbronn einen weiteren Schritt im Klimaschutzmasterplan machen, um bis 2035 treibhausgasneutral zu werden. Bis zu fünf Windenergieanlagen sollen im Stöckach entstehen. Das Waldgebiet im Stadtteil Kirchhausen kommt als einzige mögliche Fläche für einen Windpark in Frage, teilt die Stadt mit. Die Anlagen könnten 2028 in Betrieb gehen und damit etwa ein Viertel des städtischen Gesamtpotentials abdecken. Weil die Fläche überwiegend der Stadt gehört, kann diese auch an möglichen kommunalen Gewinnbeteiligungen teilhaben. Nun sollen die Planungen beginnen, die Einrichtung und der Betrieb des Windparks könnte über eine lokale Partnerschaft aus ZEAG und den Stadtwerken erfolgen. Heilbronn Bald Windräder im Waldgebiet "Stöckach" Entscheidung gefallen: Heilbronn baut Windpark Im Waldgebiet "Stöckach" sollen bald Windräder stehen. Denn am Montagabend hat der Gemeinderat Heilbronn beschlossen, einen Windpark bauen zu wollen.

6:41 Uhr Analyse: BW braucht deutlich mehr Wasserstoff als gedacht Damit das Land bis 2040 klimaneutral werden kann, braucht es in Baden-Württemberg deutlich mehr Wasserstoff als bislang angenommen. Das geht aus einer Bedarfserhebung des Umweltministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und heute auch im Kabinett vorgestellt werden soll. Demnach werden im Jahr 2035 73,5 Terawattstunden Wasserstoff benötigt, bis ins Jahr 2040 steigt der Bedarf sogar auf 90,7 Terawattstunden. Eine Terawattstunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden. Die Bedarfe fallen damit deutlich höher aus als in den bisherigen Studien und Abfragen. Eine von der Plattform H2BW in Auftrag gegebene Studie kam im Januar 2022 etwa zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2035 16,6 Terawattstunden Wasserstoff in Baden-Württemberg benötigt werden. Die neue Erhebung geht von einem Bedarf aus, der mehr als viermal so hoch ist.

6:28 Uhr Wetterbericht für Baden-Württemberg Nach einem kühlen Dienstagmorgen mit Temperaturen zwischen 2 und 9 Grad startet der Vormittag in Baden-Württemberg mit dichteren Wolkenfeldern. Vor allem im Südosten ist es sonnig, von Baden her ziehen dann mehr Wolken herein. Im Laufe des Nachmittags kann es vereinzelt regnen, zwischenzeitlich ist es auch mal länger trocken. Die Temperaturen steigen auf Werte von 7 bis 13 Grad bei einem schwach bis mäßigen Wind. Die nächsten Tage bleibt das Wetter wechselhaft.

6:12 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Asylpolitik: Am Montag hat sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) mit seinen 15 Amtskolleginnen und Amtskollegen und Kanzler Olaf Scholz (SPD) getroffen. Der Fokus bei der Ministerpräsidentenkonferenz lag vor allem auf der Asylpolitik. Heute soll Kretschmann in der wöchentlich stattfindenden Landespressekonferenz in Stuttgart Rede und Antwort stehen. Nachfolge als Trigema-Geschäftsführer: Firmenchef Wolfgang Grupp (81) hat zwei Kinder. Im SWR hatte er kürzlich gesagt, dass er seine Anteile zu gleichen Teilen an beide abgeben will. Doch offiziell ist die Übergabe nicht. Für heute hat das Textilunternehmen aus Burladingen (Zollernalbkreis) eine Pressemitteilung mit weiteren Informationen angekündigt. Mutmaßliche Kidnapper vor Gericht: Zwei Männer sollen einen verschuldeten Bauunternehmer in Schwäbisch Hall in seiner Wohnung überfallen, nach Brandenburg verschleppt und gequält haben, bevor sie überwältigt wurden. Wegen erpresserischen Menschenraubs müssen sie sich von heute an vor dem Heilbronner Landgericht verantworten.

6:07 Uhr Entscheidung über Zukunft des Deutschlandtickets vertagt Noch eine Einigung gestern beim Bund-Länder-Treffen, wenn auch keine richtige: Seit mehreren Monaten streiten sich Bund und Länder darüber, wer mögliche Mehrkosten für das Deutschlandticket 2024 übernimmt. Zuletzt hatte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) eine schnelle Einigung gefordert - mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gestern Abend. Die Entscheidung über die Zukunft des Tickets haben Bund und Länder bei der Konferenz aber auf 2024 vertagt. Sie einigten sich darauf, die Mittel für das Deutschlandticket, die in diesem Jahr nicht verbraucht wurden, 2024 dann für den Ausgleich finanzieller Nachteile aus dem Ticket einzusetzen. Im kommenden Jahr würden sich Bund und Länder dann "rechtzeitig" über die weitere Finanzierung verständigen, hieß es. Zudem soll die Verkehrsministerkonferenz damit beauftragt werden, ein Konzept zur Durchführung des Tickets ab 2024 vorzulegen.