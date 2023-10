Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

9:40 Uhr Denkmal für geraubte Kinder in Freiburg beschädigt Ein Graffiti an einer Freiburger Hauswand soll an die Kinder gedenken, die im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten verschleppt wurden. 27 junge Gesichter sind darauf zu sehen, stellvertretend für Tausende andere. Jetzt wurde das Denkmal mit weißer Farbe übermalt. Der Verein, der hinter dem Kunstwerk steht, vermutet eine politisch motivierte Tat und hat Anzeige erstattet. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz.

9:11 Uhr Krebsvorsorgeuntersuchungen schon für jüngere Menschen? "Ach, Sie sind so jung!", sagte die Ärztin zu Alex, als er sie fragte, ob er Darmkrebs haben könnte. Und dennoch war er daran erkrankt - mit 26 Jahren. Tatsächlich treten solche Krebserkrankungen, die meist nur ältere Menschen betreffen, immer häufiger auch bei jüngeren Patientinnen und Patienten auf. Alex ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung, auch dank rechtzeitiger Diagnose. Das Recht auf eine kostenlose Vorsorgeuntersuchung gibt es aber erst ab einem bestimmten Alter - die Dickdarmuntersuchung etwa erst ab 35 Jahren, Prostata sogar erst ab 45. Auch viele von euch würden sich wünschen, dass das geändert wird. "Gegen eine kleine Zuzahlung hätte ich nicht mal was, aber erst ab 40 oder 50 gehen zu dürfen ist schon arg spät", schreibt eine Userin bei uns auf Instagram. Eine andere sieht ärztliche Aussagen wie "Haben sie Stress?" oder wie in Alex' Fall "Sie sind so jung" kritisch: "Dadurch fühlt man sich als junger Mensch nicht ernst genommen und wird demzufolge häufig nicht oder zu spät ausreichend behandelt". Wie seht ihr das Thema? Schreibt uns gerne auf Instagram:

8:14 Uhr Inflationsrate sinkt auf tiefsten Stand seit über einem Jahr Kommen wir zu einem weiteren Wirtschaftsthema: der Inflation. Vor allem beim Lebensmitteleinkauf beschäftigen viele von euch die gestiegenen Preise - das habt ihr uns auf Instagram und Facebook geschrieben. "Jeder Wocheneinkauf tut weh", schreibt etwa eine Userin. Durchschnittlich sind die Preise in Baden-Württemberg auch diesen Oktober gestiegen, aber immerhin nicht mehr ganz so stark. Tatsächlich ist die Inflationsrate (auch Teuerungsrate genannt) diesen Monat laut Statistischem Landesamt erstmals seit Februar 2022 unter die 5-Prozent-Marke gefallen. Dieser Wert gibt an, wie sehr sich die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat verändert haben. Grund dafür sind gesunkene Energiepreise. Weitere Einzelheiten dazu lest ihr hier. Wie sich die Inflationsrate seit letztem Jahr entwickelt hat, zeigt dieses schicke Diagramm:

8:00 Uhr Die aktuelle Verkehrslage in BW Passt bitte auf auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart, hier steht zwischen Kreuz Stuttgart und Stuttgart-Möhringen ein defekter Lkw auf dem Standstreifen. Etwas Geduld braucht ihr derzeit außerdem auf der B14 bei Oppenweiler, hier staut es sich in beide Richtungen. Ebenso auf der B10 in Stuttgart stadteinwärts auf Höhe Zuffenhausen.

7:29 Uhr 26 Politikerinnen und Politiker der FDP fordern Ausstieg aus Ampelkoalition Landes- und Kommunalpolitiker der FDP stellen in einem offenen Brief die Ampelkoalition in Berlin in Frage. Die Partei habe sich in der Koalition bis zur Unkenntlichkeit verbogen und müsse ihre Partner "dringend überdenken". Hintergrund sind die zuletzt schlechten Wahlergebnisse der Liberalen in Hessen und Bayern - im Freistaat hatte die Partei mit nur drei Prozent den Einzug in den Landtag verpasst. Die Landtagsfraktionen seien dabei für Arbeit der FDP-Bundespolitik abgestraft worden. Unterzeichnet haben den Brief 26 Politikerinnen und Politiker unter anderem auch aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 31. Oktober 2023 um 7 Uhr.

6:48 Uhr Klamme Kassen in Baden-Württemberg? Würde Geldausgeben nicht so viel mehr Spaß machen, wenn wir nicht so sehr auf den Kontostand achten müssten? Finanzplanung klingt nicht unbedingt nach Freude, aber immerhin haben die meisten von uns ein gleichbleibendes Einkommen - das macht das Rechnen einfacher. Deutlich komplexer sieht das bei der Landeskasse aus. Dort muss eine Expertengruppe unter anderem schätzen, wie viel das Land künftig durch Steuern einnehmen wird. Das passiert einmal im Frühjahr und dann wieder im Herbst. Gestern wurden die Ergebnisse vorgestellt und unterm Strich könnte man sagen: Nicht so schlimm, wie zuletzt befürchtet, aber auch nicht so gut, wie noch vor einem Jahr erhofft. 182 Millionen Euro fehlen in diesem Jahr gegenüber dem Plan, bei einem Doppelhaushalt für 2023 und 2024 von insgesamt 123 Milliarden Euro. Für kommendes Jahr werden dann allerdings Mehreinnahmen von 600 Millionen Euro erwartet. Am Ende würde also ein leichtes Plus bleiben. Alle Zahlen im Detail könnt ihr euch hier nochmal in aller Ruhe durchlesen. Was das genau für das Land bedeutet, erklärt Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) im Interview:

6:17 Uhr Das Wetter in BW: wechselhaft zwischen Sonne und Regen Nicht nur Halloween jagt Baden-Württemberg heute Schauer über den Rücken. Der Tag beginnt zwar noch trocken, zwischen vielen Wolken blickt ab und zu auch die Herbstsonne durch. Zum Nachmittag hin muss dann aber mit Regen gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen bis zu 15 Grad in Freiburg, weiter östlich wird es mit 10 Grad etwas kühler.

6:11 Uhr Hunderte Haushalte in Bietigheim-Bissingen seit Tagen ohne Gas Und, seid ihr um diese Uhrzeit schon richtig wach? Wie wäre es mit einer kalten Dusche? Oder gleich mehreren? Für mehr als 250 Haushalte in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist das gerade unangenehme Realität. Seit fast einer Woche sind sie ohne Gas. Warm duschen können Betroffene zwar kostenlos im Schwimmbad, allerdings bleiben auch die Heizungen kalt. Seit Tagen arbeiten die Stadtwerke daran, das Problem zu beheben. Erste Häuser konnten immerhin wieder ans Netz gebracht werden, wann die Störung aber endgültig behoben ist, ist noch unklar.

6:07 Uhr Das wird heute wichtig 259 E-Ladestationen werden heute am Bahnhof Merklingen in Betrieb genommen - eine mehr als beim bis dahin weltgrößten Ladepark im chinesischen Shenzhen. Damit wird dort heute Nachmittag der größte Ladepark der Welt in Betrieb genommen. Aktuell findet im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg der 3. Deutsche Krebsforschungskongress statt. Dabei geht es auch um bessere Krebsmedikamente für Kinder. Geforscht wird daran am Hopp-Kindertumorzentrum in Heidelberg. Die Warnstreiks im Einzel- und Großhandel werden heute fortgesetzt. Die Gewerkschaft ver.di hat in mehreren Städten zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen, unter anderem in Karlsruhe, Pforzheim, Mannheim und der Region Stuttgart. ver.di fordert unter anderem mehr Lohn für die Beschäftigten.

6:03 Uhr Gesuchter AfD-Politiker nach Festnahme wieder auf freiem Fuß Per Haftbefehl hatte die Polizei nach dem frisch gewählten bayerischen AfD-Landtagspolitiker Daniel Halemba gesucht. Gegen ihn wird unter anderem wegen Volksverhetzung ermittelt. Festgenommen wurde der 22-Jährige gestern schließlich in Kirchheim unter Teck nahe Stuttgart, nachdem er sich nach Aussagen seines Anwalts auf der Flucht befunden hatte. Am Abend wurde der Haftbefehl gegen ihn durch das Amtsgerichts Würzburg außer Vollzug gesetzt, Halemba kam also wieder frei - muss sich nun aber einmal wöchentlich bei der Polizei melden. Die Staatsanwaltschaft will heute entscheiden, ob Beschwerde gegen die Gerichtsentscheidung eingelegt wird. Dann müsste sich das Landgericht mit dem Fall befassen. Aus Sicht von Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach ändert die Entscheidung nichts am Tatverdacht gegen Halemba.