9:48 Uhr Gesuchter bayerischer AfD-Politiker im Raum Stuttgart festgenommen Der per Haftbefehl gesuchte, neu in den bayerischen Landtag gewählte AfD-Politiker Daniel Halemba ist in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) festgenommen worden. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Würzburg. Der 22-Jährige sei heute gegen 8 Uhr gefasst worden. Gegen Halemba werde wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ermittelt. Der Anfangsverdacht habe sich nach der Auswertung von Beweismitteln erhärtet. Halemba soll noch am Montag, spätestens am Dienstag einem Richter in Würzburg vorgeführt werden, der Untersuchungshaft anordnen könne.

9:17 Uhr Messerangriff in Kirchheim: Mann in Lebensgefahr In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) hat es am Sonntag offenbar einen Streit zwischen zwei Männern gegeben. Ein 34-Jähriger ist dabei auf offener Straße mit einem Messer schwer verletzt worden. Ein 45-Jähriger sei am Sonntag als Verdächtiger noch am Tatort festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Der Verletzte schwebe in Lebensgefahr. "Wir gehen derzeit von einer Beziehungstat aus", sagte der Sprecher. Die Hintergründe sind noch unklar.

8:54 Uhr Klimawandelanpassung wie in Kopenhagen Die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) reist heute nach Kopenhagen, um sich über Klimaschutz-Maßnahmen zu informieren. Die dänische Hauptstadt gilt hier als Vorreiter, denn dort gibt es ein Stadtviertel, das darauf ausgelegt ist, starke Regenfälle aufzufangen. Es folgt also dem Prinzip der "Schwammstadt": Regenwasser soll hier gut versickern können, gespeichert werden und auch wieder verdunsten können - ähnlich wie in der Natur. So sollen die Gebäude und Straßen vor Starkregen geschützt werden. Gleichzeitig sollen unter anderem Grünflächen dafür sorgen, dass es an heißen Tagen angenehm kühl ist. Das Projekt ist Teil des sogenannten "Wolkenbruchplans“, den Kopenhagen nach schweren Überschwemmungen vor gut zehn Jahren beschlossen hat. Walker will sich auch darüber informieren, welche Erfahrungen Dänemark mit erneuerbarer Wärmeversorgung gemacht hat.

8:41 Uhr Herbstferienwoche mit Schmuddelwetter In den Herbstferien müssen wir uns auf Schmuddelwetter einstellen. Besonders im Nordwesten von Baden-Württemberg sorgen nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Tiefdruckgebiete für Wind und Regen. Am Montag ist am Nachmittag sogar Starkregen möglich. Am Dienstag werde es stark bis wechselnd bewölkt, sagte ein DWD-Sprecher. Im Südosten sei noch mit Regen und Gewittern zu rechnen. In der Nacht zum Mittwoch werde der Regen allmählich nachlassen. Der Mittwoch starte dann mit viel Sonne. Im Tagesverlauf nehmen Wolken und Regen aber zu. Bis zur Mitte der Woche sei im Raum Stuttgart mit Temperaturen bis zu 18 Grad zu rechnen. Danach sinken sie auf bis zu 13 Grad. Damit bleibt es aber weiterhin ungewöhnlich mild. Ungemütlich und stürmisch wird es dann wieder am Donnerstag. Auch zum Wochenende bleibt es wechselhaft mit Wind und Regen.

8:06 Uhr Staatsschutz ermittelt nach Drohung am Stuttgarter Hauptbahnhof Nach einem Großeinsatz am Stuttgarter Hauptbahnhof wegen eines Drohanrufs am Sonntag hat der Staatsschutz jetzt die Ermittlungen übernommen. Das sei ein normaler Vorgang nach einer solchen Drohung, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Stuttgart. "Zumal ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen werden kann." Details zu dem Drohanruf, der am Sonntagvormittag bei der Notrufleitstelle eingegangen war, wollte die Sprecherin nicht nennen. Um eine Bombendrohung habe es sich jedoch nicht gehandelt.

Die Heizungen haben mittlerweile trotz recht milder Herbsttemperaturen die meisten unter uns schon angeschmissen. Aber wer hat dabei eine der vielbesprochenen Wärmepumpen in Betrieb? Am Wochenende diskutierte unsere Community auf Instagram über den Nutzen einer solchen Installation. Vor allem werden die Kosten für einen Umbau kritisiert. Diese Userin etwa beschreibt ihre Erfahrungen folgendermaßen: "Heizungsbauer, Schornsteinfeger alle sehr skeptisch bei Wärmepumpen, Beschaffung im Moment fast nicht möglich. Das ist alles noch nicht ausgereift und ein Schnellschuß der Regierung. Leider bekommen wir es von den Medien auch noch schön geredet. Abwarten nächste Wahl." Andererseits berichten viele User von positiven Erfahrungen mit ihrer neuen Heizungsanlage, wie dieser User: "Wenn man diese Kommentare liest scheinen viele in einer anderen Welt zu leben. Wir haben ein altes Haus und sind froh eine Wärmepumpe eingebaut zu haben, ohne große Umbauten. Der Wegfall der Ölheizung hat uns einen zusätzlichen Raum gebracht und die Verbrauchskosten liegen unter dem Preis der Ölheizung, vor allem wenn auch noch die CO2 Bepreisung steigt. Ich bin voll zufrieden."

7:41 Uhr Ampel uneins über Schulden und Innere Sicherheit Ein Blick nach Berlin: In der Ampel-Koalition gibt es wieder Debatten über die Haushaltspolitik. SPD und Grüne sind dafür, mehr Geld für die Innere Sicherheit auszugeben und neue Schulden zu machen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte im Ersten, er schließe Sonderschulden aus. Die Sicherheitsbehörden seien in den vergangenen Jahren schon gestärkt worden. SPD-Chefin Saskia Esken dagegen will die Schuldenbreme noch einmal aussetzen lassen - wegen der zusätzlichen Ausgaben durch die Kriege in der Welt. Durch die anhaltenden Krisen ergäben sich Herausforderungen, die man nicht mit einem normalen Haushalt stemmen könne. Wenn sich die Schuldenbremse als Investitions- und Innovationsbremse herausstelle, dann müsse man diese Regelung kippen, argumentierte sie.

7:24 Uhr Verkehr in BW Wer heute Morgen auf den Straßen unterwegs ist, sollte hier besonders vorsichtig sein: Auf der A7 Ulm Richtung Füssen in Höhe des Rastplatzes Woringen besteht Gefahr durch eine Ölspur und es sind Menschen auf der Fahrbahn. Auch auf der A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Herbolzheim und Riegel sollte man langsamer fahren, hier liegen Gegenstände auf der linken Spur.

6:59 Uhr Das Wetter in BW: Regen und Sturmböen Die Herbstferien starten wechselhaft: Am Montagmorgen ist laut Deutschem Wetterdienst mit Wolken, Regenschauern und stürmischen Böen im Bergland zu rechnen. Auch Starkregen sei möglich. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 13 Grad im Südschwarzwald und 18 Grad in der Hohenlohe. Auch der Dienstag wird bewölkt mit Schauern und Gewittern aber weiterhin recht milden Temperaturen von 9 bis 16 Grad. Mehr zum Wetter seht ihr im Beitrag aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend: Video herunterladen (35,1 MB | MP4)

6:52 Uhr Heilbronn: Einschränkungen im Öffentlichen Nahverkehr Nach Informationen der Bahn wird die Reparatur der gerissenen Oberleitung in Heilbronn laut einer aktuellen Prognose noch bis etwa 9 Uhr dauern. Züge fahren bis dahin zwischen Heilbronn und Stuttgart sowie zwischen Neckarsulm und Heidelberg/Mannheim/Würzburg. Zwischen Heilbronn und Neckarsulm sollen Bahnreisende auf die S-Bahn umsteigen.

6:41 Uhr Kann das Land mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen? Eine neue Steuerschätzung für BW soll beziffern, wie viel Geld dem Land zur Verfügung stehen wird im nächsten Jahr. Die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" berichteten gestern Abend unter Berufung auf die Steuereinschätzung, die heute veröffentlicht werden soll: Baden-Württemberg könne im laufenden Jahr mit etwas mehr Steuereinnahmen rechnen als noch im Mai erwartet. Für das kommende Jahr prognostizieren die Steuerschätzer dem Medienbericht zufolge Steuereinnahmen in Höhe von rund 38,2 Milliarden Euro. Das seien 600 Millionen Euro mehr als im Etatplan des Landes vorgesehen.

6:36 Uhr Verteidigungsminister: Deutschland muss kriegstüchtig werden Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat angesichts der Kriege im Nahen Osten und der Ukraine einen Mentalitätswechsel in der Gesellschaft gefordert. Deutschland müsse sich wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könne, sagte Pistorius gestern im ZDF. Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Mit Blick auf die Modernisierung der Bundeswehr meinte Pistorius, man könne aber das was in den vergangenen 30 Jahren heruntergewirtschaftet wurde, nicht in 19 Monaten aufholen. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 30. Oktober 2023 um 5:30 Uhr.

6:29 Uhr Oberleitung an Bahnstrecke in Heilbronn gerissen In Heilbronn mussten am Sonntagabend rund 170 Fahrgäste mehr als eine Stunde lang in einem Zug ausharren, der stecken geblieben war. An der Strecke in der Innenstadt war die Oberleitung gerissen. Die Feuerwehr holte die Fahrgäste schließlich aus dem Zug und begleitete sie zu einer Stadtbahnhaltestelle in der Nähe. Die Evakuierung sei ruhig und gelassen verlaufen schrieb die Feuerwehr in einem Post in den sozialen Netzwerken. Verletzt wurde niemand. Der Zug war gegen die Oberleitung gefahren, die von oben herab hing. Seit gestern Abend läuft die Reparatur, laut Polizei soll sie am Morgen abgeschlossen sein. Eine genaue Uhrzeit gibt es bisher nicht. Bis dahin fallen laut Navigator-App der Deutschen Bahn die Regionalbahn-Verbindungen Heilbronn, Heidelberg, Mannheim und Würzburg über Bad Friedrichshall aus.

6:20 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute wird die Steuerschätzung für Baden-Württemberg veröffentlicht. Diese soll beziffern, wie klamm die Landeskassen sind. Die bereits veröffentlichte Steuerschätzung für den Bund lässt etwas hoffen - aber die finanziellen Spielräume dürften dennoch eng bleiben. Die Bauarbeiten am Digitalen Knoten in Stuttgart gehen im Bereich Stuttgart-Bad Cannstatt/Untertürkheim weiter. Dadurch kann es laut Deutscher Bahn zu Einschränkungen bei Fern- und Regionalzügen sowie bei S-Bahnen und dem Güterverkehr kommen. Der Zugverkehr bleibe aber in der Bauphase von heute Abend (22 Uhr) bis Donnerstag 2. November möglich. Im Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg startet heute der 3. Deutsche Krebsforschungskongress. Dort diskutieren Expertinnen und Experten Themen rund um die Krebsmedizin der Zukunft. Morgen Abend wird außerdem zum zweiten Mal der Deutsche Preis für Krebspräventionsforschung verliehen. Der Kongress endet am 1. November.

6:11 Uhr Stuttgarter Hauptbahnhof nach anonymer Drohung gestern geräumt Wegen einer vermeintlichen Bedrohungslage ist der Stuttgarter Hauptbahnhof gestern Vormittag geräumt worden. Der Zugverkehr wurde eingestellt, S-Bahnen hielten nicht am Bahnhof, der für Reisende gesperrt wurde. Gegen Mittag gab die Polizei dann Entwarnung. Der Einsatz sei beendet und der Zugverkehr werde nun wieder aufgenommen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei: "Die Bedrohungslage hat sich als nicht real erwiesen." Zuvor sei bei der Notrufleitstelle eine anonyme Drohung eingegangen. Laut Polizei habe aber keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

6:09 Uhr BW-Verkehrsminister fordert schnelle Einigung bei Deutschlandticket-Finanzierung Seit gut sechs Monaten müssen sich Pendlerinnen und Pendler mit dem Deutschlandticket kaum noch mit unterschiedlichen Zonen oder Tarifbereichen beschäftigen. Wie es mit dem Ticket 2024 weitergeht, ist aber immer noch unklar - Bund und Länder streiten sich wegen der Finanzierung. Die Länder wollen, dass sich der Bund auch ab 2024 zur Hälfte beteiligt. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat das bisher abgelehnt. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) drängt deswegen auf eine schnelle Einigung. "Das Ticket ist ein großer Erfolg und trägt zur Mobilitätswende und damit zum Klimaschutz bei", sagte Hermann auf Anfrage in Stuttgart. Nun gelte es, diesen Erfolg zu sichern.