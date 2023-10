Mehr als 250 Haushalte in Bietigheim-Bissingen sind seit fast einer Woche ohne Gas: keine Heizung, kein warmes Wasser. Betroffene können im Schwimmbad duschen.

Seit Tagen arbeiten die Stadtwerke in Bietigheim-Bissingen (SWBB) daran, ein Problem mit der Gasversorgung zu beheben. Denn rund 250 Anschlüsse in den Stadtteilen Bissingen und Untermberg (beide Kreis Ludwigsburg) bekommen gerade kein Gas mehr - wodurch Heizungen und Duschen kalt bleiben.

Wasser in der Gasleitung in Bietigheim-Bissingen

Das Problem ist am Mittwoch (25. Oktober) entstanden, als bei Bauarbeiten in Bietigheim-Bissingen Leitungen im Boden beschädigt wurden. Dabei gelangte Wasser in eine Gasleitung und verhindert seitdem die Gasversorgung für mehrere hundert Anschlüsse. Bereits am Freitag konnten einige Häuser wieder ans Netz gebracht werden, teilten die Stadtwerke in einer Meldung vor dem Wochenende mit. Auch am Sonntag konnte positiv vermeldet werden: Viele der in Untermberg betroffenen Haushalte haben wieder eine Gasversorgung.

Wie viele Haushalte aber immer noch von der Versorgung abgeschnitten sind und wie lange es noch dauert, bis der Schaden vollends behoben ist, konnte die SWBB am Montag noch nicht sagen. Sie teilte auf ihrer Webseite mit: "Es konnten schon einige Erfolge erzielt werden. Die Behebung der gesamten Störung zieht sich jedoch noch weiter hin." Für eine direkte Stellungnahme war die SWBB zunächst nicht zu erreichen.

Monteure der Stadtwerke müssen das Wasser aus Gasleitungen und teilweise Hauszählern entfernen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sven Hoppe

Kostenlos duschen im Schwimmbad

Solange zu Hause nur kalt geduscht werden kann, dürfen betroffene Bürgerinnen und Bürger ins Bad am Viadukt kostenlos zum Duschen kommen. Dort liegen Listen der betroffenen Gebiete aus, daher sollte der Ausweis mit Adresshinweis mitgebracht werden.

Hilfe aus Ludwigsburg und von Netze BW

Seit Freitagmorgen hat sich die SWBB Hilfe geholt: Unter anderem würden Mitarbeitende von den Stadtwerken Ludwigsburg und der Netze BW dabei helfen, die gemeldeten Probleme zu beheben. Insgesamt seien in den Stadtteilen zwölf Trupps unterwegs, um die Störungen in den Griff zu bekommen. Dazu mussten am Wochenende unter anderem Leitungen ausgegraben werden. Vier Tiefbaukolonnen seien im Einsatz. Das ganze Wochenende über hätten Teams durchgearbeitet.