9:41 Uhr Mann soll Brandsatz auf Haus in Nürtingen geworfen haben Ein 26-Jähriger mit palästinensischer Herkunft soll in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen selbstgebauten Brandsatz auf ein Mehrfamilienhaus geworfen haben, in dem unter anderem Geflüchtete leben. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann wurde laut Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag festgenommen und soll voraussichtlich am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ermittelt wird gegen ihn wegen versuchter schwerer Brandstiftung. Der Verdächtige ist der Polizei wegen anderer Vergehen bereits bekannt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen galt die Tat einem in dem Haus lebenden 40 Jahre alten Syrer, den der Verdächtige persönlich kenne. Näheres konnte der Sprecher zum Motiv nicht sagen. Allerdings schließt die Polizei momentan einen politischen Hintergrund aus.

9:26 Uhr LINKE-BW: Parteivorstand neu gewählt Am Wochenende fand auch der Landesparteitag der LINKEN statt, die in Baden-Württemberg nicht im Landtag vertreten ist. In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) bestätigten die Delegierten laut Mitteilung der LINKEN Sahra Mirow und Elwis Capece ihren Ämtern als Landessprecherin und -sprecher der Partei. Mirow sagte, ihre Partei habe die Antworten auf die "drängenden Fragen unserer Zeit". Mirow ist Stadträtin in Heidelberg, Capece ein Gewerkschaftsführer aus Karlsruhe. Außerdem wurde laut Mitteilung knapp die Hälfte des Landesvorstand neu gewählt. Mit Blick auf die Kommunalwahl 2024 verabschiedete der Landesvorstand die Schwerpunkte für den anstehenden Wahlkampf. Einer dieser Schwerpunkte soll eine "Kommunale Wohnungspolitik in öffentlicher Hand" sein. Unter anderem will die BW-LINKE Vorkaufsrechte für Kommunen stärken und eine Sozialquote bei neuen Wohnbauprojekten von mindestens 50 Prozent erreichen.

9:13 Uhr Weltreanimationstag: Ärzte geben Tipps Die richtigen Handgriffe und Druckpunkte für eine Reanimation kann jeder in kurzer Zeit lernen. Und im Notfall können sie Leben retten. In Heilbronn zeigen deshalb am Montag Ärztinnen und Ärzte der SLK-Kliniken öffentlich auf dem Kiliansplatz, wie eine Reanimation funktioniert. Die dreistündige Aktion startet um 14 Uhr. Dabei sollen Laien lernen oder ihr Wissen auffrischen, wie eine Herzdruckmassage gemacht wird. Der Erste-Hilfe-Kurs liegt oft schon lange zurück oder es gibt Berührungsängste oder die Angst, etwas falsch zu machen - viele Gründe geben im Notfall Anlass zu zögern. Mit der Aktion wollen die Ärztinnen und Ärzte deshalb unter dem Motto "Keine Angst vor Wiederbelebung" Berührungsängste abbauen. Heilbronn Ärzte zeigen am Kiliansplatz, wie man wiederbelebt Erste-Hilfe-Training in Heilbronn: Zu viele haben Angst zu helfen Die richtigen Handgriffe für Erste-Hilfe kann jeder lernen. In Heilbronn haben Medizinerinnen und Mediziner bei einer Aktion zum Weltreanimationstag gezeigt, wie es geht. 14:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg

9:02 Uhr Frau aus Calw knackt Eurojackpot Für eine Frau aus dem Kreis Calw war Freitag, der 13. ein echter Glückstag: Sie hat den Eurojackpot geknackt und darf sich über einen Lotto-Gewinn in Höhe von mehr als 54 Millionen Euro freuen, wie Lotto Baden-Württemberg mitteilte. Dies sei der dritthöchste Gewinn, der je bei Lotto Baden-Württemberg erzielt wurde.

8:45 Uhr Stocherkahn mit Fußballern gekentert Auf dem Neckar in Tübingen ist am Wochenende ein Stocherkahn mit einer Fußballmannschaft gekentert. Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückte an. Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und Polizei eilten am Samstagnachmittag zur Wasserrettung an den Neckar an die Gartenstraße. Der Stocherkahn mit 14 Fußballspielern aus Bayern war bereits beim Einsteigen umgekippt. Vier Personen wurden aus dem Wasser geholt. Alle weiteren Mitfahrer schwammen ans Ufer und kletterten dort an Land. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde keine der Personen ernsthaft verletzt. Lediglich vier Sportler wurden wegen Unterkühlung kurzzeitig durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Ihre Tour durch Tübingen setzten die Mitglieder eines Bayrischen Fußballvereins anschließend zu Fuß fort. Über dieses Thema berichtete SWR4 Baden-Württemberg um 8:30 Uhr in den Regionalnachrichten aus dem Studio Tübingen.

8:23 Uhr Auf der Suche nach der idealen Biozwiebel Um mehr Vielfalt ins Zwiebelregal und auf die Äcker zu bringen, untersucht ein Team am Max Rubner-Institut (MRI) in Karlsruhe sogenannte Landsorten. Diese seien über Jahrhunderte durch kleinbäuerliche Züchtung entstanden und regional oft unterschiedlich, erklärt Ernährungswissenschaftler Christoph Weinert. "Eine geht richtig gut in Franken, andere besonders gut in der Pfalz." Im konventionellen Anbau dominierten wenige sogenannte Hybridsorten, die hohe Erträge lieferten, aber wenig Biodiversität böten. Die Fachleute am MRI, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, wollen nun Land- und Hybridsorten hinsichtlich ihrer Eignung für den Ökolandbau untersuchen. Dabei geht es unter anderem um Ertragsmengen und Lagereigenschaften, erklärte Weinert.

7:29 Uhr Verkehrslage: Berufsverkehr rollt zäh Es ist kalt im Land heute Morgen: Teilweise haben wir aktuell Temperaturen um 0 Grad - also lieber etwas vorsichtiger fahren. Auf den Straßen ist der übliche Berufsverkehr unterwegs. Geduld ist wie immer besonders auf der A8 von Karlsruhe Richtung Stuttgart vor der Baustelle bei Pforzheim gefragt. Außerdem dauert es auf der B10 nach Stuttgart rein, sowohl bei Zuffenhausen, als auch auf der anderen Seite von Esslingen kommend länger.

7:23 Uhr Freiburgs OB für schnelle Lösung für junge Geflüchtete In der Debatte um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Baden-Württemberg plädiert Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn (parteilos) weiter für rasche Lösungen. Die inzwischen laufende bundesweite Verteilung dieser jungen geflüchteten Menschen helfe den Kommunen zwar weiter, sagte der Rathauschef der Deutschen Presse-Agentur in Freiburg. "Wir brauchen dafür aber auch ein schnelles und effizientes Verteilmanagement." Weil immer mehr Minderjährige nach Baden-Württemberg flüchten, wandten sich die Großstädte Freiburg, Karlsruhe und Mannheim sowie mehrere Kreise bereits Ende September direkt an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Ohne Hilfe aus Stuttgart könne eine Notunterbringung dieser Kinder und Jugendlichen nicht dauerhaft abgesichert werden, hieß es in dem Brandbrief. "Es gab eine schnelle Antwort vom Sozialministerium, dafür sind wir dankbar", resümierte Horn nun. Nötig seien rasche Lösungen. "In den Sommermonaten kamen in Freiburg so viele unbegleitete minderjährige Ausländer an wie nie zuvor." Zu den angestrebten Verbesserungen hatte das Sozialministerium Ende September mitgeteilt, es gebe künftig mehr Orte, um das Alter von jungen Geflüchteten medizinisch festzustellen. Das solle Wartezeiten und Abläufe verkürzen.

7:08 Uhr Brand in Seniorenwohnanlage in Mosbach Bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Mosbach gestern Abend ist eine Frau schwer verletzt worden. Die 86-Jährige Bewohnerin des Appartements wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik geflogen. Nach Polizeiangaben war der Brand gegen 18:20 Uhr im Küchenbereich einer Wohnung der Senioren-Wohnanlage ausgebrochen. Die Feuerwehr war schnell am Brandort, hatte das Feuer bald unter Kontrolle und letztendlich gelöscht. Die anderen Wohnungen der Anlage können in vollem Umfang genutzt werden, weitere Bewohner kamen nicht zu Schaden, so die Polizei. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt.

6:39 Uhr Ulm nimmt ab heute wieder Geflüchtete auf Die Stadt Ulm will von heute an wieder Geflüchtete aufnehmen, die ihr vom Land zugewiesen werden. Ab dieser Woche stünden neue Plätze zur Verfügung, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Anfang vergangener Woche hatte Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) mitgeteilt, dass es keine freien Plätze mehr in den städtischen Notunterkünften gebe und einen Aufnahmestopp verhängt. Ab heute sollen Menschen im Gebäude der ehemaligen Technischen Hochschule untergebracht werden.

6:30 Uhr Bürgerentscheid in Schönau: Schulhof wird nicht mehr eingezäunt Der Bürgerentscheid im Schulhof-Streit in Schönau (Kreis Lörrach) kam gestern Abend zu einem eindeutigen Ergebnis: Der umstrittene Bauzaun auf dem Pausenhof kommt weg. Wegen einer Sicherheitsauflagen war der Pausenhof des Schönauer Gymnasiums seit Monaten eingezäunt, weil direkt daneben eine Straße vorbeiführt. Die Bürgerinitiative "Stadtraum-statt-Gränzzaun" setzte sich daher für die Entfernung des Zauns ein. Stattdessen soll die Straße vor dem Gymnasium unter der Woche zwischen 7 und 14 Uhr gesperrt werden. Nach dem Erfolg des Bürgerentscheids wird der Zaun um den Schulhof jetzt entfernt. SWR

6:18 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute tagt erneut der Untersuchungsausschuss zur Polizei-Affäre. Der Ausschuss untersucht die Beförderungspraktiken und sexuelle Belästigung bei der Polizei. Auch die Weitergabe eines Anwaltschreibens durch Innenminister Thomas Strobl (CDU) ist Thema. Geladen sind unter anderem der ehemalige Innenminister Reinhold Gall (SPD) und der Präsident des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, Andreas Stenger. Der Paritätische Wohlfahrtsverband stellt heute eine Zwischenbilanz des geförderten Projektes "SILKY" und "SILKYplus" gegen Kinder- und Jugendarmut vor. Mit dem landesweiten Projekt "SILKYplus" - Social Inclusion Labs für Kids und Youngsters des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg werden an sieben Standorten (Freiburg, Göppingen, Heidelberg, Leonberg, Pforzheim, Schwäbisch Gmünd und Stuttgart) Kinder und Jugendliche ab einem Alter von 10 Jahren gestärkt, ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. In Konstanz beginnt heute ein Prozess wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 53 Fällen. Der Angeklagte soll als Finanz- und Versicherungsmakler Geschädigte mit irreführenden Versprechungen zu Geldanlagen veranlasst haben, um diese Gelder für eigene Zwecke zu verwenden. Der Gesamtschaden wird von der Staatsanwaltschaft auf mehr als 1,7 Millionen Euro beziffert.

6:15 Uhr Wetter in Baden-Württemberg: Sonnig und bis zu 15 Grad Zum Wochenstart ist es heute Morgen frostig: Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 5 und minus 2 Grad. Ab dem Vormittag kommt an vielen Stellen in Baden-Württemberg die Sonne raus und beschert uns einen größtenteils freundlichen und deutlich wärmeren Herbsttag. Nur ab und zu ziehen Wolken durch. Die Temperaturen steigen auf 8 Grad auf der Münsinger Alb und bis 15 Grad am Oberrhein. Alle Details seht ihr in der Wettervorhersage von SWR Aktuell von gestern Abend: Video herunterladen (32,6 MB | MP4)

6:05 Uhr OB Palmer: Austritt bei Grünen war belastend Den Austritt bei den Grünen vor rund sechs Monaten bezeichnet Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer als sehr belastend. "Es war schmerzhaft, als es passiert ist. Aber ich habe damit auch abgeschlossen", sagte Palmer, der vor einem Jahr im Streit mit den Grünen als parteiloser Kandidat zur OB-Wahl in Tübingen angetreten war und gegen eine von den Grünen aufgestellte Kandidatin gewann. Zum damaligen Zeitpunkt ruhte seine Mitgliedschaft bei den Grünen bis Ende 2023. "Die Partei und ich, wir haben uns auseinanderentwickelt. Und das muss man irgendwann auch mal akzeptieren. Es nutzt nichts, sich da was vorzumachen", sagte Palmer. "Es ist aber beruhigend zu sehen, dass jetzt zumindest eine Diskussion über notwendige Schritte zur Begrenzung der irregulären Migration begonnen hat." Die Ökologie sei das wichtigste politische Thema und dafür brauche es eine starke grüne Partei. Wie Palmer seine selbst verordente politische Auszeit genutzt hat und wie er über die vergangenen Monate denkt, könnt ihr hier nachlesen: Tübingen Gute drei Monate wieder im Rathaus Nach Auszeit von Tübingens OB: Der neue Boris Palmer Nach verbalen Entgleisungen und einem Eklat um einen Judenstern-Vergleich nahm sich Boris Palmer eine Auszeit. Er kam zurück mit dem Vorsatz, sich besser im Griff zu haben. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Tübingen SWR4 BW aus dem Studio Tübingen

6:01 Uhr Streit um "Freiwillig-Tempo-30"-Schilder vor Gericht Bewohnerinnen und Bewohner von Bodenseegemeinden stellen Schilder auf, um Autofahrer zum langsamen Fahren zu bewegen. Aber ist das erlaubt? Darüber verhandelt heute das Verwaltungsgericht in Freiburg. Es geht um die Frage, ob Bürger an Straßen Schilder für ein freiwilliges Tempo 30 aufstellen dürfen - zum Beispiel vor Schulen. Drei Klagen liegen laut Gericht vor. Diese werden von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unterstützt - sie will nach eigenen Angaben ein Grundsatzurteil erreichen. Das Landratsamt Konstanz hatte die Schilder zur freiwilligen Geschwindigkeitsbegrenzung als unzulässig und rechtswidrig eingestuft. Die DUH argumentierte, die in Orten der Bodenseehalbinsel Höri aufgestellten Schilder seien eindeutig von amtlichen Verkehrszeichen zu unterscheiden. Es gehe darum, dass Menschen mit erheblicher Verkehrsbelastung vor der eigenen Haustür mit diesen Schildern zur Geschwindigkeitsbegrenzung aufrufen dürften. Ziel sei es nun, das Vorgehen der Behörden gegen die Schilder als rechtswidrig festzustellen. Auf den rechteckigen Tafeln sind auf weißem Grund das Wort "Freiwillig", ein nachempfundenes Tempo-30-Zeichen und Silhouetten laufender Kinder zu sehen. Gegen diese Schilder will das Landratsamt Konstanz vorgehen. Lang